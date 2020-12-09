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Глава исполкома в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису

Глава исполкома в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису (2 фото)

Автор:
09 декабря 2020 14:53
Метки: лиса   происшествие   татарстан   
1235
2

Трагический несчастный случай произошел на железнодорожной станции «Куланга» в Кайбицком районе республики. Там в хозяйство местной 38-летней женщины повадилась ходить лиса. Женщина по утрам на снегу видела отпечатки лап и птичьи перья, и, опасаясь за свою птицу и то, что лиса может оказаться бешеной, звонила в местный исполком и просила принять меры.

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Метки: лиса   происшествие   татарстан   
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19  комментариев
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25k
Fat Lynx 3 часа назад
Еб-ать! Более нелепой отмазки я еще не слышал!

А вообще надо сильно пи-з-ди-ть тех, кто стреляет "на шорох"...
НЕ ВИДИШЬ ДИЧЬ - ПАЛЕЦ С КУРКА!

ПС: завалили сварливую куму с кумом, теперь отмазываются
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1k
lekha-fil Час назад
Глава исполкома САМ помогает решать проблемы, лично: "если не я то кто?".
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582
☣️Месть печенегов☣️ lekha-fil 56 минут назад
Выборы скоро. Исполнил наказ избирателя
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1k
maloy 2 часа назад
Надо лису допросить, тем более она тихо ржала в сторонке от этой истории
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582
☣️Месть печенегов☣️ maloy 55 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Леонид 2 часа назад
Хера там у них лисы, если фонарь налобный , то свет был где то 1,60+ метра над землёй, и если это не смутило , то получается в Татарстане лиса размером с лошадь это нормально?
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10k
geminisf 2 часа назад
классно от бабы избавились
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2k
Дмитр Стар 2 часа назад
шо опять!? опять батыр-лазутчик?
Ссылка youtu.be
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612
Hornet 3 часа назад
Правила охоты гласят: Охота ближе 200 метров от границы населенного пункта ЗАПРЕЩЕНА.
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56k
7guest 3 часа назад
На суде.
- Почему на охоте Вы выстрелили в своего товарища?
- Я принял его за оленя!
- А когда Вы поняли, что это не олень?
- Когда он выстрелил в ответ.
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23k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 3 часа назад
щяс начнётся " рауфэк неувэновэн"...
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5k
радик геннадиевич 3 часа назад
у нас в башкирии пошли мужички поохотиться на лося.загонщики гонят лося,стрелок 9!раз стрельнул в лосЯ,попал в одного из загонщиков.лось жив,не попали в него,загонщик-попали в плечо,скорая в лес не поедет же.машина с работы загонщика приехала-но уже поздно было.история недельной давности
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19k
Мерзавец... радик геннадиевич 2 часа назад
Да ладно! У нас в Башкирии в Мечетлинском районе на охоте прокурор судью сидящего в машине завалил, приняв его за оленя!!! В 2017 если мне память не изменяет.
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2k
Борис Карабанов 3 часа назад
Вот из-за таких стрелков законодатели и гнобят потом охотников, допустивших выстрел даже в заброшенном НП и прочими запретами и ограничениями. Только, ведь, такие экземпляры никогда не переведутся.
Блин, ну, сколько же нужно набраться на всех тупизны, чтобы одному выстрелить по неясно видимой цели в границах НП, а другой выйти на линию огня без предупреждения.
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956
akurys 3 часа назад
Нее! Ну пля молодцы! Ну такую отмазу слепили, просто шедевр! Вот ведь продуманные черти!
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20k
Юрьевич 3 часа назад
"Вместе с мужем женщины они устроили засаду на лису спрятались и затаились в огороде."
Да, зимой, вечером и конечно трезвые! Конечно верю, это так естественно!

Ага, с 30-ти метров спутать фонарь с глазами лисы и быть трезвым?

А стрелять ночью из охотничьего ружья на железнодорожной станции вполне естественно? Идея просто поставить капкан им не пришла?
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25k
Snork Snorkoff 4 часа назад
Идиоты [мат]
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7k
Фантом 4 часа назад
кицуне!

Ссылка youtu.be
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3k
Едондер пуп Фантом 3 часа назад
"На месте происшествия во время работы следственно-оперативной группы были отмечены следы лисы, а вскоре и она сама вышла на видное место."
...и зловеще похихикала.
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