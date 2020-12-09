Глава исполкома в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису

Трагический несчастный случай произошел на железнодорожной станции «Куланга» в Кайбицком районе республики. Там в хозяйство местной 38-летней женщины повадилась ходить лиса. Женщина по утрам на снегу видела отпечатки лап и птичьи перья, и, опасаясь за свою птицу и то, что лиса может оказаться бешеной, звонила в местный исполком и просила принять меры.
На несколько таких звонков от нее 52-летний глава исполкома решил устроить засаду на зверя. В дом к заявительнице Диляре (имя изменено, ред.) он пришел 7 декабря в 18.00. Вместе с мужем женщины они устроили засаду на лису — спрятались и затаились в огороде. Спустя некоторое время Диляра надела на голову налобный фонарик и отправилась в сарай, но фонарик мерцал и тускло светил из-за севшего аккумулятора, и охотнику показалось, что в темноте на расстоянии примерно 30 метров горят глаза лисы.
Мужчина выстрелил два раза, и женщина закричала — охотник попал в нее. Муж на своем автомобиле отвез пострадавшую в больницу, но спасти ее врачи не смогли — от большой кровопотери она скончалась.
На месте происшествия во время работы следственно-оперативной группы были отмечены следы лисы, а вскоре и она сама вышла на видное место.
Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, ружье у главы исполкома находилось на законном основании, он не судим и в момент трагического случая был трезв.
По факту гибели женщины проводится доследственная проверка.
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А вообще надо сильно пи-з-ди-ть тех, кто стреляет "на шорох"...
НЕ ВИДИШЬ ДИЧЬ - ПАЛЕЦ С КУРКА!
ПС: завалили сварливую куму с кумом, теперь отмазываются
- Почему на охоте Вы выстрелили в своего товарища?
- Я принял его за оленя!
- А когда Вы поняли, что это не олень?
- Когда он выстрелил в ответ.
Блин, ну, сколько же нужно набраться на всех тупизны, чтобы одному выстрелить по неясно видимой цели в границах НП, а другой выйти на линию огня без предупреждения.
Да, зимой, вечером и конечно трезвые! Конечно верю, это так естественно!
Ага, с 30-ти метров спутать фонарь с глазами лисы и быть трезвым?
А стрелять ночью из охотничьего ружья на железнодорожной станции вполне естественно? Идея просто поставить капкан им не пришла?
...и зловеще похихикала.