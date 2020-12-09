Глава исполкома в Татарстане застрелил женщину, приняв ее за лису

На несколько таких звонков от нее 52-летний глава исполкома решил устроить засаду на зверя. В дом к заявительнице Диляре (имя изменено, ред.) он пришел 7 декабря в 18.00. Вместе с мужем женщины они устроили засаду на лису — спрятались и затаились в огороде. Спустя некоторое время Диляра надела на голову налобный фонарик и отправилась в сарай, но фонарик мерцал и тускло светил из-за севшего аккумулятора, и охотнику показалось, что в темноте на расстоянии примерно 30 метров горят глаза лисы.

Мужчина выстрелил два раза, и женщина закричала — охотник попал в нее. Муж на своем автомобиле отвез пострадавшую в больницу, но спасти ее врачи не смогли — от большой кровопотери она скончалась.

На месте происшествия во время работы следственно-оперативной группы были отмечены следы лисы, а вскоре и она сама вышла на видное место.