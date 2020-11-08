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На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф

На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф (1 фото)

Автор:
08 ноября 2020 09:41
Сообщество : Жить в России
Метки: пенсионер   полицаии   штраф   
1240
1
Сергей Зигунов - инвалид, пенсионер, боевой офицер, пять лет отслуживший в Чечне во время второй компании

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Метки: пенсионер   полицаии   штраф   
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29  комментариев
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244
Старичок 5 часов назад
а чувак на картинке это кто?
а таки да, хохлы мастера говнеца накидать.
удивительно, что не расстрелял. наверное патроны уже кончились.
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4k
Неизвестно 14 минут назад
Вся суть режима.
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8k
gnyS i 19 минут назад
Пост о том как вредно ходить без маски.
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1k
an-bask 40 минут назад
Будем ждать видео с камер наблюдения
.
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11k
Максим Час назад
вывсеврете,такие вещи только на западе. ,история придумана либералами
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4k
Ya 2 часа назад
Ух ты как в одном маленьком сюжете всё накрутили. И главное полиция сразу приехала. Чтобы люди верили-брехня то же должна быть дозированной и правдоподобной. А тут и подножка и двойной перелом и сотрясение и всё скорая определила без рентгена и МРТ. А так просто чей то заказ отрабатывается по обсиранию силовых структур и создания отрицательного образа.
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11k
Максим Ya Час назад
вот если бы это была история из америки,была бы правда без вопросов.
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4k
Ya Максим Час назад
Ну для безмозглых идиотов ДА, а меня просто суть интересует без привязки к стране.
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2k
portroy Ya 37 минут назад
Чего там обсирать то? Я вот с нашей ментовкой сталкивался (не в качестве подозреваемого или нарушителя, к счастью) и твердо убежден - это днище. Были еще одноклассники, которые пошли служить в ментовку, один даже в ОПОН попал, с ними больше отношений не поддерживаю, так как обмануть, кинуть или в чем-то обвинить голословно для них раз плюнуть... Коллега, бывший мент, рассказывал как они там работали - это ад и мерзость, он и сам так говорил. И это грустно очень! Наша страна заслуживает нормальную полицию, но чтобы что-то начать исправлять, нужно честно и открыто признать проблемы, а до этого ментам, как до Китая раком.
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1k
Толь Толич portroy 14 минут назад
Пошел бы сам в полицию. Изменил ситуацию изнутри,так сказать. А то пи--дить все горазды.
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11k
Иван 4 часа назад
Но в обслуживании пенсионеру отказали, потому что у мужчины не было маски.
_________________
Цитата: "Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро пропускать не будут"... думаете, Собянин, или Беглов? Нет, это даже не Россия, это мэр Куева, Педалик (https://news.dtkt.ua/society/community/65924)https://news.dtkt.ua/society/community/65924) Это другое, да?
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3k
Taf Taffus 4 часа назад
Пособие как на ровном месте себе поднять статью. Штраф есть, а немного погодя и судимость догонит.

И да, хохлы знайте - Россия правовое государство, и тут надо жить по закону.
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4k
Бу 4 часа назад
Писать об этом можно бесконечно, только жаль что не к кому ( и ни о чём.
Все власть имущие копируют своего господина.
Человек пришёл из свиты Собчака, того самого, что начал сращивание власти/криминала...
Какой кактус в итоге едим и плачем, знают и понимают все(
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 4 часа назад
При всем желании поржать.

Раз операционистка вызвала полицию, да ещё пока они приехали, прошло однозначно немало времени, чувачок явно был буйный, права качал, быковал. Тем более "офицер, герой войны". Ещё и датый, небось.... Что не оправдывает непрофессионвлизм полиции. Если это его действительно менты избили, конечно.

И все эти отмазки "мне в маске дышать трудно" ну совсем уж глупые. Ну просят тебя на 5 минут натянуть маску, что на принцип лезть?
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Dobryi_KOT 2 часа назад


Это просто у вас всё делится на "за Путина" и "всеврагии передасы"
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11k
Dobryi_KOT ☣️Месть печенегов☣️ 45 минут назад

Да нет, судя по твоему предыдущему "творчеству", это у тебя в башке стоят серьёзные разграничители. Оттого я и удивлён.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Dobryi_KOT Полчаса назад
А ты думай чаще, чаще будешь удивлён
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11k
Dobryi_KOT ☣️Месть печенегов☣️ 19 минут назад
Видишь ли...если ты, разбрасываясь во все стороны какашками, считаешь, что это и есть мыслительный процесс, то я думаю по-другому.
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Dobryi_KOT 18 минут назад
Это ж где? Пример приведи

Вот мои оппоненты любят дерьмом плеваться
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31k
Элек Мек 5 часов назад
На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф
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29k
Азат Баширов 5 часов назад
На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф
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29k
russger Азат Баширов 2 часа назад
Ох как бесят бабки с дедками, которые встали посреди прохода и нормально мимо не пройти. Ещё и орут потом, "отойдите, дистанция, корона". Ну так съепи в сторону, кули ты посреди дверей встало, уепанище старое? -_-
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2k
Pterodactyl 5 часов назад
Вот не надо песен. Что от простого падения у тебя сразу и лицо разбито и рука в двух местах сломана.
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55k
Александр Ломовицкий 5 часов назад
Всему миру сказано хлеборезки закрыть масками чтоб не перезаражать друг друга а некоторым индивидумам дышать сквозь них трудно. Ну так заплатил бы из дома с карты и не качал права
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19k
Батончик с маком 5 часов назад
понаберут педерастов в мусарню. даже в 90-е легавые не трогали инвалидов. а за участника войны сразу перо или пуля
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4k
Иван 5 часов назад
На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф
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337
DHCP 5 часов назад
вся суть плешивого говна!
вся суть плешивого говна!
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