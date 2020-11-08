На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф

Сергей Зигунов - инвалид, пенсионер, боевой офицер, пять лет отслуживший в Чечне во время второй компании
22 октября он пришел офис энергосбыта, чтобы заплатить за свет. Но в обслуживании пенсионеру отказали, потому что у мужчины не было маски. Мужчина маску не носит, поскольку имеет проблемы с дыханием, и задыхается в ней.
Также операционист вызвала полицию. Приехавший по вызову Евгений Лелин не представился, а сходу потребовал, чтобы Зигунов отправился с ним в отделение полиции. Пожилой мужчина отказался. Тогда полицейский вытолкал инвалида на улицу, а затем поставил ему подножку. Пенсионер из-за этого упал на пол, сломал руку в двух местах и сильно ударился головой. Тогда его обессиленного заковали в наручники и отвезли в отделение, где ему стало плохо.
Скорая диагностировала двойной перелом руки и тяжелое сотрясение мозга.
А второго числа(ссылка ниже) суд постановил пострадавшему инвалиду Зигунову оплатить штраф в размере 500 рублей за неповиновение полицейскому...
Также операционист вызвала полицию. Приехавший по вызову Евгений Лелин не представился, а сходу потребовал, чтобы Зигунов отправился с ним в отделение полиции. Пожилой мужчина отказался. Тогда полицейский вытолкал инвалида на улицу, а затем поставил ему подножку. Пенсионер из-за этого упал на пол, сломал руку в двух местах и сильно ударился головой. Тогда его обессиленного заковали в наручники и отвезли в отделение, где ему стало плохо.
Скорая диагностировала двойной перелом руки и тяжелое сотрясение мозга.
А второго числа(ссылка ниже) суд постановил пострадавшему инвалиду Зигунову оплатить штраф в размере 500 рублей за неповиновение полицейскому...
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а таки да, хохлы мастера говнеца накидать.
удивительно, что не расстрелял. наверное патроны уже кончились.
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Цитата: "Поэтому мы силами муниципальной охраны усиливаем контроль и без масок пассажиров в метро пропускать не будут"... думаете, Собянин, или Беглов? Нет, это даже не Россия, это мэр Куева, Педалик (https://news.dtkt.ua/society/community/65924)https://news.dtkt.ua/society/community/65924) Это другое, да?
И да, хохлы знайте - Россия правовое государство, и тут надо жить по закону.
Все власть имущие копируют своего господина.
Человек пришёл из свиты Собчака, того самого, что начал сращивание власти/криминала...
Какой кактус в итоге едим и плачем, знают и понимают все(
Раз операционистка вызвала полицию, да ещё пока они приехали, прошло однозначно немало времени, чувачок явно был буйный, права качал, быковал. Тем более "офицер, герой войны". Ещё и датый, небось.... Что не оправдывает непрофессионвлизм полиции. Если это его действительно менты избили, конечно.
И все эти отмазки "мне в маске дышать трудно" ну совсем уж глупые. Ну просят тебя на 5 минут натянуть маску, что на принцип лезть?
Это просто у вас всё делится на "за Путина" и "всеврагии передасы"
Да нет, судя по твоему предыдущему "творчеству", это у тебя в башке стоят серьёзные разграничители. Оттого я и удивлён.
Вот мои оппоненты любят дерьмом плеваться