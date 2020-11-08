На Кубани пенсионера, избитого полицейским, заставили заплатить штраф

22 октября он пришел офис энергосбыта, чтобы заплатить за свет. Но в обслуживании пенсионеру отказали, потому что у мужчины не было маски. Мужчина маску не носит, поскольку имеет проблемы с дыханием, и задыхается в ней.



Также операционист вызвала полицию. Приехавший по вызову Евгений Лелин не представился, а сходу потребовал, чтобы Зигунов отправился с ним в отделение полиции. Пожилой мужчина отказался. Тогда полицейский вытолкал инвалида на улицу, а затем поставил ему подножку. Пенсионер из-за этого упал на пол, сломал руку в двух местах и сильно ударился головой. Тогда его обессиленного заковали в наручники и отвезли в отделение, где ему стало плохо.



Скорая диагностировала двойной перелом руки и тяжелое сотрясение мозга.



А второго числа(ссылка ниже) суд постановил пострадавшему инвалиду Зигунову оплатить штраф в размере 500 рублей за неповиновение полицейскому...