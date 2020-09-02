45 минут: такой срок лишения свободы выпишут лихачам в Эстонии

С 1 декабря начнут действовать соответствующие изменения в закон о дорожном движении. И пойманные за нарушение скоростного режима водители смогут вместо уплаты штрафа "остыть" на обочине.
Правительство Эстонии одобрило новую меру снижения аварийности на дорогах. Теперь превысивший скоростной предел на 20 км/ч автолюбитель сможет выбрать одно из двух наказаний: уплату штрафа или "успокоительную остановку" на специально выделенной площадке или на обочине. Постоять ему придется 45 минут. А штраф выписывается на данный момент по 3 евро за каждый км/ч сверх нормы.
Такое решение власти прибалтийской республики приняли не на пустом месте, а по итогам продлившегося в течение года эксперимента. В стране начала работу инновационная команда, в состав которой вошли представители Департамента полиции и погранохраны, МВД и Департамента шоссейных дорог. Они долгое время изучали менталитет своих автолюбителей, и убедились: мало кто считает предосудительным превышение скорости на 5-20 км/ч.
"С одной стороны, водители совершенно ни видят проблемы в превышении скорости. В то же время они не осознают, какие риски несет с собой превышение скорости на 10 км/ч. Они не знают, как сильно по этой причине возрастает остановочный путь автомобиля", - подчеркнул советник по вопросам инноваций Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс. Лихачи перестали считать себя нарушителями, а приходящие по почте штрафы просто оплачиваются наряду с прочими коммунальными услугами и перестали быть действенным наказанием.
Опросы водителей показали, что куда больше их нервирует время, потраченное на заполнение полицейского протокола. А еще - возможность того, что их застанет в такой ситуации кто-то из знакомых... В то же время во время пребывания за границей эстонские автолюбители моментально начинают строго соблюдать ПДД.
"С одной стороны, водители совершенно ни видят проблемы в превышении скорости. В то же время они не осознают, какие риски несет с собой превышение скорости на 10 км/ч. Они не знают, как сильно по этой причине возрастает остановочный путь автомобиля", - подчеркнул советник по вопросам инноваций Департамента полиции и погранохраны Элари Каземетс. Лихачи перестали считать себя нарушителями, а приходящие по почте штрафы просто оплачиваются наряду с прочими коммунальными услугами и перестали быть действенным наказанием.
Опросы водителей показали, что куда больше их нервирует время, потраченное на заполнение полицейского протокола. А еще - возможность того, что их застанет в такой ситуации кто-то из знакомых... В то же время во время пребывания за границей эстонские автолюбители моментально начинают строго соблюдать ПДД.
И с осени прошлого года в стране проводили эксперимент: тем, кто впервые попался на превышении скорости, предлагали принудительную остановку вместо уплаты штрафа. Кроме того, протестировали еще такую меру воздействия: установку светофоров, которые сразу же включают красный, если кто-то превысит скорость, да и еще и сообщают о причине.
В итоге самой действенной мерой лихачей перевоспитания была признана методика "потеря времени и позор". И соответствующее предложение парламентской правовой комиссии поддержало правительство Эстонии.
А вот в соседней Латвии опыт соседей сразу раскритиковали: мол, у них в стране и так не хватает сотрудников дорожной полиции, чтобы еще и контролировать остановленных на обочине. Кроме того, "исходя из прав человека, латыши могут не принять такие нововведения"...
В итоге самой действенной мерой лихачей перевоспитания была признана методика "потеря времени и позор". И соответствующее предложение парламентской правовой комиссии поддержало правительство Эстонии.
А вот в соседней Латвии опыт соседей сразу раскритиковали: мол, у них в стране и так не хватает сотрудников дорожной полиции, чтобы еще и контролировать остановленных на обочине. Кроме того, "исходя из прав человека, латыши могут не принять такие нововведения"...
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-вот
-у у вас есть оружие или запрещенные вещества?
-нет
-Откройте багажник
-Где понятые? баогажник я открыл
-Ты я виду шибко умный
-Да, я умнее тебя! и я знаю номер твоегдежурного офицера
если сейчас меня не отпустишь я ему позвоню!
и знаете что! я рад!!!!! такие на дороге инужны
мне этот ДПСНИК сказал, нет... так не прокатит вот тебе трубка проходи тест на алкоголь
если нужно сечас медиков аывзову
вобзем этот мент меня отпустил только после того как проверил мою машину, что я ничего запрещенноого не провозил и что я за рулем трезвый
он свою работу выполнил! у меня к нему ноль претензий, хоть я немного его и провацировал!
может их шлепунтуть? (всех трех)