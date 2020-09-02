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45 минут: такой срок лишения свободы выпишут лихачам в Эстонии

45 минут: такой срок лишения свободы выпишут лихачам в Эстонии (3 фото)

Автор:
02 сентября 2020 01:37
Сообщество : Автомир
Метки: автомобиль   водитель   закон   наказание   пдд   штраф   эстония   
363
3
С 1 декабря начнут действовать соответствующие изменения в закон о дорожном движении. И пойманные за нарушение скоростного режима водители смогут вместо уплаты штрафа "остыть" на обочине.

Источник:

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Метки: автомобиль   водитель   закон   наказание   пдд   штраф   эстония   
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8  комментариев
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2k
kirsanos 3 часа назад
Хорошо, мы уже поняли. Больше не надо это каждый день постить.
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645
Kariya 52 минуты назад
А что будут делать власти, когда эстонцы продолжат из двух зол выбирать оплату штрафа, а не сидение на тихой стоянке?
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27
Ингеборг Дапкунайтович 2 часа назад
45 минут для эстонца как 4.5 года )
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445
Gayrat 47 минут назад
В смысле? Как раз наоборот: 45 минут для них, это быстрый перекур.
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55k
Viktor Ингеборг Дапкунайтович 45 минут назад
Как раз наоборот - пролетят как 4,5 секунды!
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−15
Владимир 2 часа назад
мой диалог с гайцами!
-Ваши докуметы
-вот

-у у вас есть оружие или запрещенные вещества?
-нет
-Откройте багажник
-Где понятые? баогажник я открыл
-Ты я виду шибко умный
-Да, я умнее тебя! и я знаю номер твоегдежурного офицера
если сейчас меня не отпустишь я ему позвоню!

и знаете что! я рад!!!!! такие на дороге инужны

мне этот ДПСНИК сказал, нет... так не прокатит вот тебе трубка проходи тест на алкоголь
если нужно сечас медиков аывзову

вобзем этот мент меня отпустил только после того как проверил мою машину, что я ничего запрещенноого не провозил и что я за рулем трезвый

он свою работу выполнил! у меня к нему ноль претензий, хоть я немного его и провацировал!
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−15
Владимир 3 часа назад
это! а не охели ли эти смелые эстонские полицаи?
может их шлепунтуть? (всех трех)
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6k
Перст Указующий 3 часа назад
ещё можно штрафовать на одно колесо.
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