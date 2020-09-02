45 минут: такой срок лишения свободы выпишут лихачам в Эстонии

И с осени прошлого года в стране проводили эксперимент: тем, кто впервые попался на превышении скорости, предлагали принудительную остановку вместо уплаты штрафа. Кроме того, протестировали еще такую меру воздействия: установку светофоров, которые сразу же включают красный, если кто-то превысит скорость, да и еще и сообщают о причине.

В итоге самой действенной мерой лихачей перевоспитания была признана методика "потеря времени и позор". И соответствующее предложение парламентской правовой комиссии поддержало правительство Эстонии.

А вот в соседней Латвии опыт соседей сразу раскритиковали: мол, у них в стране и так не хватает сотрудников дорожной полиции, чтобы еще и контролировать остановленных на обочине. Кроме того, "исходя из прав человека, латыши могут не принять такие нововведения"...