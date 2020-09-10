Женщина на "Матизе" устроила увлекательное шоу на дорогеВ Ростове-на-Дону на проспекте 40-летия Победы водители стали свидетелями необъяснимых манёвров автомобилистки за рулем Daewoo Matiz. Женщина смогла развернуться и продолжить движение только с...