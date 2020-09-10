"Две бабки! Она не может развернуться", - три недели назад шокированные свидетели засняли на видео пируэты на проспекте 40-летия Победы.
Дама за рулем "Матиза" внезапно начала двигаться задним ходом, заехав на встречную полосу. Потом вроде бы начала разворот - и чуть не въехала в шеренгу припаркованных авто.
Хорошо, что на помощь пришли трое неравнодушных молодых людей: выкрутив руль, они вернули "Матизу" естественное положение на дороге. После чего он продолжил свой путь по дорогам Ростова-на-Дону...
Второй ролик показывает, как на помощь незадачливой автолюбительнице пришла молодежь
Выложенное в интернет видео привлекло внимание сотрудников местной ГИБДД. Через какое-то время автоледи разыскали - она оказалась пенсионеркой 83 лет от роду. Ей выписали штраф за опасное вождение в размере 1500 рублей.
Как думаете, каков водительский стаж у этой автолюбительницы?
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Этот пост же уже был ранее -
Авторы, - вы там синхронизируйтесь, чтоли, - по авто и видео с регистраторов вообще Johnny рулит - его хлеб и область :)