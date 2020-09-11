Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу

Недовольному преимуществами пешеходов гражданину не удалось добиться отмены сразу двух пунктов Правил дорожного движения.
Заявитель Владимир Сергиенко был оштрафован по статье 12.18 КоАП - за то, что не пропустил пешехода на переходе. Он утверждал в своем иске, что пункты 1.2 и 13.1 Правил дорожного движения накладывают на водителей избыточную обязанность дожидаться ухода с проезжей части всех пешеходов и велосипедистов. Даже тех, кто сам нарушает ПДД: например, переходит дорогу в неположенном месте или двигается на красный сигнал светофора. И даже в случаях, когда путь пешехода не пересекается с траекторией движения автомобиля, поскольку он уже перешел на соседнюю полосу.
Напомним, что пункт 13.1 требует от водителя при повороте направо или налево безусловно пропускать всех пешеходов и велосипедистов, пересекающих дорогу, на которую он съезжает.
А пункт 1.2 уточняет: водитель "не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость".
Напомним, что пункт 13.1 требует от водителя при повороте направо или налево безусловно пропускать всех пешеходов и велосипедистов, пересекающих дорогу, на которую он съезжает.
А пункт 1.2 уточняет: водитель "не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость".
Пример того, как автомобиль с регистратором пропускает двух зазевавшихся девушек
Они пробегают по переходу в момент, когда перед автомобилем уже загорелся "зеленый".
Однако представитель правительства РФ в Верховном суде Гайк Марьян пояснил, что оспариваемые нормы ПДД нацелены на повышение безопасности пешеходов. И если разрешить автомобилистам объезжать пешехода на переходе, то человек может и испугаться такого маневра. В результате он начнет двигаться в другом направлении и с ускорением - а там и до ДТП недалеко...
Поскольку пункты 1.2 и 13.1 обеспечивают жизни и здоровье наиболее уязвимых участников дорожного движения - пешеходов, представитель правительства попросил суд отклонить иск. Что и произошло 10 сентября. ПДД оставили без изменений. Впрочем, это решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
Поскольку пункты 1.2 и 13.1 обеспечивают жизни и здоровье наиболее уязвимых участников дорожного движения - пешеходов, представитель правительства попросил суд отклонить иск. Что и произошло 10 сентября. ПДД оставили без изменений. Впрочем, это решение еще может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
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2) Если что- то произойдет с пешеходом во время такого движения, то суд всё равно скажет, что вы управляли ТС повышенной опасности, а дальше уже всё зависит от тяжести последствий - штраф, лишение прав или тюрьма.
3) Да и пункт 14.3 ПДД никто не отменял с давних времён:
На регулируемых пешеходных переходах при включении разрешающего сигнала светофора водитель должен дать возможность пешеходам закончить переход проезжей части (трамвайных путей) данного направления.
Всё-таки ПДД - это один из немногих документов в России, который написан кровью.
Будет ли она на ваших руках - решать вам.
их когда начнут привлекать к ответственности?!
А то на водителей навешали кучу обязательств а пешеходы могут в шары долбиться, ходить на красный, в неположенном месте, не спешиваться с велосипедов и самокатов, или просто втыкая в телефон вдруг рвануть под колеса.... а виноват водитель....
Вот по справедливости должно быть так, пошел на красный или в неположенном месте и тебя сбили виноват будешь сам! еще и обязан будешь возместить ущерб ТС водителя. ИМХО
Вангую увеличение штрафа за "пешеходку" до 10 тыр.
А где там положение о том, что надо "дожидаться пока пешеходы покинут дорогу"?
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
...
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
и
13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.
ГДЕ ТУТ "СТОЯТЬ ДО УПОРА"?
Уступил дорогу(читай - не создал помех) и всё.
Что плохого в этих правилах? Дороги оборудовать пешеходными переходами необходимо и это видимо главная причина Медведевских загонов?
Короче, моё мнение - пешеход на зебре должен соблюдать ПДД так же как и водители! На тротуаре он главный, на дороге будь добр, смотри по сторонам, уступай, пропускай!
А что касается видео - рег 100% пересёк стоп-линию на красный. судя по движению на встречной полосе, при загорании зеленого девки уже были на проезжей части и ссыканули тормозить на разделительной
Сука, убил бы того кто придумал дать права пешеходу на зебре!
А конкретно с моей ситуацией, бабушка ведь росла и воспитывалась при СССР, она знает правила, почему себя не бережёт?
Не твой это сайт, гнездуй на одноклассники!
Вот тогда можно было бы и поговорить.
Но вообше, я пешиков пропускаю, мне не западло. Если что, то я эиву в центре Питера и каждый день на дороге, здесь есть кого пропускать :)