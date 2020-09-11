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Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу

Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 сентября 2020 02:22
Сообщество : Автомир
Метки: Верховный   водитель   пдд   переход   пешеход   суд   штраф   
3633
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1
Недовольному преимуществами пешеходов гражданину не удалось добиться отмены сразу двух пунктов Правил дорожного движения.

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Метки: Верховный   водитель   пдд   переход   пешеход   суд   штраф   
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647
gizmo gizmo 5 часов назад
Интересная ситуация: а если по 3 полосы в каждую сторону и вот, 3 полосы в моём направлении он уже прошёл, и я жду когда он ещё 3 полосы встречки пройдёт, т.к. это тоже проезжая часть.... получается не хилая пробка, обычно такая ситуация на перекрёстках, когда на зелёный на право уходишь... для тех кто не понял: теперь надо ждать когда пешеходов вообще на зебре не будет, ни на твоей, ни на встречной полосе. За один светофор - и одна мшина может не проехать. к увеличению безопасности это не ведёт, соответственно - вот вам уровень тех людей кто решает... Ну понимаю когда пешеход до разделительной идёт, ехать нельзя, но почему когда он уже пол дороги перешёл ждать нужно? с каких у нас суды устанавливают ПДД - это воабще не понятно...
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392
Serg Demidenko 3 минуты назад
Жизнь человека (пешехода) наверное важнее 10 сек стояния на переходе. Садясь за руль нужно оставаться человеком.
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7k
Шурум-бурум Полчаса назад
едешь такой 60км/ч никого не трогаешь, горит зеленый... и вдруг е@анутая бабка с тележкой или малолетний долбооб или сука синяк упоротый начинают х@уярить через дорогу перед машиной...
их когда начнут привлекать к ответственности?!
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758
好狼 Шурум-бурум 19 минут назад
Всё правильно, водитель в любом случае виноват
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19k
Влад Шурум-бурум 10 минут назад
Никогда, всем просто лень. У них ни денег, ни документов. Их надо тащить в отделение, оформлять задержание, выяснять кто такой, на кого писать... Короче геморой и куча потерянного времени. Проблему можно будет как-то сгладить только если раздать полицейским кассы, то есть без выяснений личности, протоколов и прочей хрени: нарушил - оплатил и все.
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158
Desert Полчаса назад
Считаю так, водитель обязан пропустить пешехода, но если он не заканчивает движение а целенаправленно переходит на красный или в неположенном месте, то отвечать в случае чего должен сам пешеход.
А то на водителей навешали кучу обязательств а пешеходы могут в шары долбиться, ходить на красный, в неположенном месте, не спешиваться с велосипедов и самокатов, или просто втыкая в телефон вдруг рвануть под колеса.... а виноват водитель....
Вот по справедливости должно быть так, пошел на красный или в неположенном месте и тебя сбили виноват будешь сам! еще и обязан будешь возместить ущерб ТС водителя. ИМХО
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33k
Mich_Man Полчаса назад
Очень похоже на кипиш вокруг знака "Шипы". Совершенно ясные положения ПДД начинают выпячивать и раздувать ажиотаж из ничего.
Вангую увеличение штрафа за "пешеходку" до 10 тыр.
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6k
Doomer Mich_Man 3 минуты назад
Угу. И ограничение скорости в населённых пунктах до 30-40 км/ч. Тож давно базары идут на эту тему.
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40k
Дмитрий 38 минут назад
Если проезжать перекресток/пешеходный переход за почти пересекшим его пешеходом - водитель не вынуждает последнего изменить скорость или направление движения.
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33k
Mich_Man 49 минут назад
"ПДД оставили без изменений."
А где там положение о том, что надо "дожидаться пока пешеходы покинут дорогу"?
1.2. В Правилах используются следующие основные понятия и термины:
...
"Уступить дорогу (не создавать помех)" - требование, означающее, что участник дорожного движения не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость.
и
13.1. При повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам и велосипедистам, пересекающим проезжую часть дороги, на которую он поворачивает.

ГДЕ ТУТ "СТОЯТЬ ДО УПОРА"?
Уступил дорогу(читай - не создал помех) и всё.
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3k
Артем Кощеев 57 минут назад
Да пусть оставляют ПДД как есть, но чтобы пешеходов, так же как и водителей, исправно штрафовали за переход в неположенном месте и за проход на красный свет.
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5k
Николай Час назад
Что то толи в посте лож толи в пдд лож... в частности в пдд четко описано что является созданием помехи или не предоставление приоритета, с чего верховный суд там решил что стоять нужно даже когда пешеход идет по зебре но уже не твоего направления движения не понятно...
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123k
Leff Час назад
Однажды наблюдал такую картину. Несется "пожарка" с включенной сиреной ,а по зебре мамашка ведет своего отпрыска в школу и даже голову не повернула в сторону машины ,ей пох. Пришлось пожарникам ждать пока она перенесет свои телеса. Что в этой ситуации закон тоже на стороне пешехода?
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1k
Kom9ipa Leff Час назад
Давить нельзя, но в этом случае можно выйти и дать по морде пешеходу.
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234
Центаврианин Kom9ipa 20 минут назад
Давить нельзя, а по морде можно? Это какой закон разрешает?
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1k
Александр Куркович 2 часа назад
Вопрос слегка не в тему, но почему поезда не пропускают пешеходов, надо исправить этот косяк. Было прекрасное правило для пешеходов, которое преподавали в школе: Подошёл к проезжей части, посмотрел на право, посмотрел налево, если не создаёшь помех движению, то переходи. И переходи дорогу в строго установленных для этого местах. На регулируемых пешеходных переходах - по сигналу светофора.

Что плохого в этих правилах? Дороги оборудовать пешеходными переходами необходимо и это видимо главная причина Медведевских загонов?
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1k
Александр Куркович 2 часа назад
А если на пешеходный переход поставить диван и стол с кофейником, водители обязаны ждать пока пешеходы допьют кофе?
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24k
labuda.blog Александр Куркович 2 часа назад
Ну по правилам да!
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1k
Kom9ipa labuda.blog 58 минут назад
Сидеть на переходе нельзя, но пытаться передвинуть диван через дорогу по переходу можно.
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1k
Александр Куркович Kom9ipa 57 минут назад
Как это идти и стоять можно, а сидеть нельзя?
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24k
labuda.blog Александр Куркович 51 минуту назад
А вот тут можно дойти до маразма (на примре суда с Ефремовым) - нужно ещё доказать что пешеход сидел на диване!


Короче, моё мнение - пешеход на зебре должен соблюдать ПДД так же как и водители! На тротуаре он главный, на дороге будь добр, смотри по сторонам, уступай, пропускай!
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9k
booz223 2 часа назад
Тут достаточно сложно всё: пешеходы всем ДОЛЖНЫ, а ОБЯЗАНЫ лишь пропускать транспорт с мигалками (хотя п.4 ПДД называется "обязанности пешеходов")... А вот водители ОБЯЗАНЫ пропускать пешеходофф чуть ли не всегда и везде. В общем, дело взаимопонимания, воспитания, и вежливости. Однако, п 1.2 ПДД - это общие понятия и термины; п.13.1 - проезд перекрёкстка (действия водителя по отношению к пешеходу при повороте) - что он там оспаривал?
А что касается видео - рег 100% пересёк стоп-линию на красный. судя по движению на встречной полосе, при загорании зеленого девки уже были на проезжей части и ссыканули тормозить на разделительной
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25
vova old 2 часа назад
в нью йорке легально красный только для водителей обязанность, для остальных рекомендация. ещё на красный можно направо поворачивать
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1
Владимир 2 часа назад
А почему ни кто не говорит об обустройстве пешеходных переходов, (ГОСТ32944-2014) не должно быть нерегулируемых переходов на 6-ти полосных дорогах.
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24k
labuda.blog 3 часа назад
Буквально сегодня, я с прицепом, т-образный перекрёсток, солнце в лицо, пропускаю слева, с права, выворачиваю, и ОПА!!!! бабушка дорогу переходит, а её в тени не видно! Тормознул буквально перед ней! А ей пох, даже не смотрит!

Сука, убил бы того кто придумал дать права пешеходу на зебре!
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758
好狼 labuda.blog 14 минут назад
При повороте вы обязаны пропустить пешехода, даже если он идёт на красный. А то, что вам солнце слепило - ваши проблемы, надо было принимать меры, например козырёк или очки
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24k
labuda.blog 好狼 7 минут назад
Согласен, не спорю - правила есть правила! Но пешеходы аообще потеряли инстинкт самосохранения! Почему, когда я пешком иду, я всегда смотрю в лево, потом в право! Меня так приучили с детства! Почему сейчас ходят по дороге как у себя дома по паркету? Мало того что взрослые идут как бараны, так и детей с собой тащят, могут остановится посреди дороги, письку почесать!

А конкретно с моей ситуацией, бабушка ведь росла и воспитывалась при СССР, она знает правила, почему себя не бережёт?
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55k
Опиум для народа 3 часа назад
Взаимоуважение должно быть. В том числе и со стороны пешеходов. А то некоторые идут как на прогулке,уткнувшись в смартфон,а одна дебилка позавчера вообще решила сопли вытереть своему яжребеночку на переходе...
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19k
Влад 3 часа назад
Чушь. Там нигде не сказано что пешеход должен покинуть проезжую часть и за это не штрафуют. Говориться что в маневр не должен вынуждать его изменять направление и скорость движения. Зато в тексте мельком упоминается об объезде пешехода. " И если разрешить автомобилистам объезжать пешехода на переходе, то человек может и испугаться" и еще есть упоминание про "красный свет". Я так понимаю что кто-то очень медленно передвигающийся не уложился в отведенное время светофора, что вовсе не редкость среди пожилых граждан, а ответчик решил не ждать, а обогнуть пешехода за что и словил.
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4k
Иван 4 часа назад
Так а хули так мелко плавает этот дебил из поста. Надо было ещё попросить отменить пункт про обгон впереди идущего транспорта в зоне пешеходного перехода.
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−64
vasya 5 часов назад
дырявые минусаторы
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24k
labuda.blog vasya 2 часа назад
Васёк, ты попал. Теперь что бы выбраться из минусов тебе надо заново логинется через прокси. Потом ты снова попадёшь под минусы, и снова, и снова, а потом тебя забанят за твинки!
Не твой это сайт, гнездуй на одноклассники!
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22k
Павел Плеханов 5 часов назад
Почитать бы материалы дела, а не их вольный пересказ с комментариями.
Вот тогда можно было бы и поговорить.
Но вообше, я пешиков пропускаю, мне не западло. Если что, то я эиву в центре Питера и каждый день на дороге, здесь есть кого пропускать :)
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647
gizmo gizmo Павел Плеханов 5 часов назад
речи о том что их не надо пропускать - небыло, речь о том что можно двигаться когда они полосы твоего направления перешли... теперь - нельзя... хотя - и раньше нельзя было, но гайцы на это обычно глаза закрывают... потому и хотели закон изменить, потому что всем понятно что это ерунда.... только не представителям верховного суда
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59
Denis Turov gizmo gizmo 3 часа назад
Это в каком пункте правил указано, что нужно дожидаться пока пешеход покинет проезжую часть?
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