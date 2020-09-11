Верховный суд обязал водителей дожидаться, пока пешеходы покинут дорогу

Заявитель Владимир Сергиенко был оштрафован по статье 12.18 КоАП - за то, что не пропустил пешехода на переходе. Он утверждал в своем иске, что пункты 1.2 и 13.1 Правил дорожного движения накладывают на водителей избыточную обязанность дожидаться ухода с проезжей части всех пешеходов и велосипедистов. Даже тех, кто сам нарушает ПДД: например, переходит дорогу в неположенном месте или двигается на красный сигнал светофора. И даже в случаях, когда путь пешехода не пересекается с траекторией движения автомобиля, поскольку он уже перешел на соседнюю полосу.



Напомним, что пункт 13.1 требует от водителя при повороте направо или налево безусловно пропускать всех пешеходов и велосипедистов, пересекающих дорогу, на которую он съезжает.

А пункт 1.2 уточняет: водитель "не должен начинать, возобновлять или продолжать движение, осуществлять какой-либо маневр, если это может вынудить других участников движения, имеющих по отношению к нему преимущество, изменить направление движения или скорость".