Москвичи подвели ЦУМ под штраф

В связи с коронавирусом в Москве действует масочный режим. Число заражений COVID-19 растёт и в столице провели рейд по магазинам. Как выяснилось, не все москвичи соблюдали масочный режим и многие магазины были оштрафованы.
В Москве правительство провело рейд по магазинам, с целью выяснить, соблюдают ли жители столицы масочный режим и как за посетителями следят администраторы. Среди прочих на штраф нарвался даже ЦУМ.
"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на 1 млн рублей", - заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Похоже, нас ждёт вторая волна коронавируса. Работодатели снова отправляют своих подчинённых на удалёнку, а Собянин попросил пожилых людей самоизолироваться. Всё идёт уже по известной схеме.
Пожилых москвичей и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, просит с 28 сентября оставаться дома.
Источник:
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Это ваза, ВАЗА, КАРЛ!!! Чтобы купить эту вазу, мне нужно взять ипотеку лет на 10 и потом еще столько же жить в этой вазе!