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Москвичи подвели ЦУМ под штраф

Москвичи подвели ЦУМ под штраф (2 фото)

Автор:
25 сентября 2020 11:44
Сообщество : Пандемия
Метки: ЦУМ   интересное   коронавирус   масочный режим   меры в связи с коронавирусом   москва   фото   штраф   
1068
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В связи с коронавирусом в Москве действует масочный режим. Число заражений COVID-19 растёт и в столице провели рейд по магазинам. Как выяснилось, не все москвичи соблюдали масочный режим и многие магазины были оштрафованы.

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Метки: ЦУМ   интересное   коронавирус   масочный режим   меры в связи с коронавирусом   москва   фото   штраф   
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15  комментариев
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10k
P.F. 58 минут назад
Вечером, после работы, пропустив пару рюмок любимого коньяка, полез в сеть в поисках занятного чтива на вечер. Уж не знаю как, но набрел я на сайт ЦУМа. Ржал я долго то ли от осознания того, что ЦУМ существует где-то в параллельной вселенной, то ли от того, что купить что-нибудь из данного ассортимента я все-таки не могу себе позволить. Например, это.

Это ваза, ВАЗА, КАРЛ!!!
Чтобы купить эту вазу, мне нужно взять ипотеку лет на 10 и потом еще столько же жить в этой вазе!

Вечером, после работы, пропустив пару рюмок любимого коньяка, полез в сеть в поисках занятного чтива на вечер. Уж не знаю как, но набрел я на сайт ЦУМа. Ржал я долго то ли от осознания того, что ЦУМ существует где-то в параллельной вселенной, то ли от того, что купить что-нибудь из данного ассортимента я все-таки не могу себе позволить. Например, это. Это ваза, ВАЗА, КАРЛ!!! Чтобы купить эту вазу, мне нужно взять ипотеку лет на 10 и потом еще столько же жить в этой вазе!
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7k
Кыся Полчаса назад
Вот уж ЦУМу этот миллион - как мертвому припарка. Там носки дороже стоят.
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1k
alex 36 минут назад
Ох уж эта Москва. Сраный разнощик гомосеков и короны.
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24k
Aqueronte 52 минуты назад
Мне интересно, а сколько занесли в роспортебназор чтобы получить штраф в 1 миллион а не приостановку деятельности до 90 дней?
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1k
Ivan Aqueronte 50 минут назад
Ну, вообще, главное не [мат]. Мои знакомые получили 300.000, за продавщицу, не натянувшую маску на нос, подали в суд, типа как маска была-то и получили 90 дней.
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1k
Ivan 46 минут назад
а с каких пор "салупа" и, соответсвенно, "салупаться" матом стало?
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24k
Fat Lynx Ivan Полчаса назад
может слово "салупа" оскорбляет чувства незалежного программиста, который писал скрипты для фильтрации мата?
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243
Nane First NameLast 59 минут назад
Какие молодцы. Выдывайте людям маски и перчатки забесплатно, а не штрафуйте.
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316
Rabie Liz Nane First NameLast Полчаса назад
В МФЦ бесплатно дают...
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7k
djinn Час назад
шутки шутками, вчера 1000 заболевших в Москве, сегодня 1500, завтра будет 2000, а дальше....? сдается мне апрель-май были всего лишь репетицией осени. Больницы снова начали перепрофилировать
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6k
Natrogrii Час назад
Так можно каждый день делать, вот вам и кормушка из воздуха.
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29k
Опаньки Час назад
на штрафах и продаже масок они конечно хорошо наварились
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2k
Слава Андреев Час назад
Для ЦУМа такая сумма -Пыль ))))))))
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