Москвичи подвели ЦУМ под штраф

В Москве правительство провело рейд по магазинам, с целью выяснить, соблюдают ли жители столицы масочный режим и как за посетителями следят администраторы. Среди прочих на штраф нарвался даже ЦУМ.

"Рейды по магазинам Москвы продолжаются, на регулярной основе выписываются штрафы тем предприятиям, которые не соблюдают перчаточно-масочный режим... уже более 15 тысяч таких штрафов было выписано предприятиям торговли. В качестве примера хотелось бы привести крупный магазин ЦУМ - был оштрафован более чем на 1 млн рублей", - заявил первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

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