Вернувшихся из-за границы начали штрафовать

Управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что около 2% вернувшихся из-за рубежа туристов такие сведения через форму на Госуслугах "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию РФ" не предоставили или не уложились в отведенные сроки. За что им грозят штрафы в размере от 15 до 40 тыс. руб. Роспотребнадзор подает на них в суд, и на сегодня 18 человек уже попали под соответствующее взыскание.



Но на сдачу теста и загрузку результата россиянам отведено всего 72 часа. И если в столицах все более-менее благополучно: гражданам добираться до дома после прилета недолго, а тестирование они могут пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства, то в регионах все гораздо более печально.

Во-первых многие едут после прилета до места жительства на поезде или автобусах, на что может уйти почти день. А кому-то целый день требуется и на внутрироссийский перелет до дома.

А там еще нужно найти (за свой счет) клинику, которая в принципе готова сделать подобный тест, причем выдать результат за оставшиеся пару дней. И стоит такая процедура от 1500 до 2700 рублей. То есть семье из четырех человек потребуется еще около 10 тысяч рублей на тестирование. Но размеры штрафов еще более внушительные...

Кстати, если будет доказано, что по вашей вине тем самым коронавирусом кто-то от вас заразился, то штраф уже вырастет до 150-300 тысяч рублей.