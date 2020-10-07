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Вернувшихся из-за границы начали штрафовать

Вернувшихся из-за границы начали штрафовать (5 фото)

Автор:
07 октября 2020 23:50
Сообщество : Пандемия
Метки: Роспотребнадзор   коронавирус   регионы   столица   тест   штраф   
1057
5
Санкции накладываются на наших граждан за нарушение предписанного им постановлением главного государственного санитарного врача РФ порядка действий. С августа все прибывающие из зарубежных стран в течение трех дней после прилета должны протестироваться на covid-19 и загрузить результаты на сайт Госуслуг в специальную форму. Соблюдая еще полную самоизоляцию до получения отрицательного результата теста.
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Метки: Роспотребнадзор   коронавирус   регионы   столица   тест   штраф   
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16  комментариев
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7k
Алеksей 3 часа назад
каким образом штрафы спасут от болезни? да ни каким! а некоторых даже не напугают, ..уж молчу про тех, кого они и не коснутся.. зато пополнят казну.
снова маразм..
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274
Андрей 45 минут назад
Маразм крепчал, лопата разгружалась...
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26k
a.fey 58 минут назад
Не знаю. Одна моя знакомая, живущая в Штатах летала в Питер. Тест сделала в Пулково. Говорит, что все очень быстро. Причем, она не знала правила. Тест сделала для себя.
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−55
Alisher Alisher Час назад
Драконовские методы ввели ,а сначала продумать - не продумалт
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24
bobobo Час назад
Странно, а почему в Штатах и тест на ковид и лечение бесплатны? А загружает результаты на интернет мед. учреждение, проводившее тест. Чувствую обманывают, но как не понимаю.
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5k
SR 2 часа назад
Единственное, что в нашей стране отлично организованно - это штрафы. Ах, забыл... Еще воровство.
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3k
AlekseiTFS 3 часа назад
Хорошая статья доходов доказывать,что именно вы заразили кого либо. Тыкай пальцем в любого заболевшего и вешай на него с десяток инфицированных. Этож сколько можно бабла поднять.
А с туберкулёзниками чего так не придумали - там инкубационный период 3 года.
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16k
Феникс 3 часа назад
То есть я этих уродов кормлю налогами. составляющими до 70% от моей зарплаты, а они ещё1 МЕНЯ НА МОИ ЖЕ ДЕНЬГИ заставляют тестироваться на ковид.

Это у нас такая бесплатная медицина???

Верните деньги, которые вычитаете на медицину из моих налогов, и я буду платить за себя сам.

Дешевле обойдется, когда вы воровать перестанете.
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12k
Алексей 3 часа назад
Меня одного смущают сроки предоставления результата "на месте"?
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3k
Убийца Прохиндеев Алексей 18 минут назад
У нас все смущает и воняет. Начинай от количества заболевших заканчивая фуфловакциной
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406
ВазгенСемёнович 3 часа назад
Автор! Тема должна выглядеть так - Вернувшихся из-за границы и не сдавших тест на ковид начали штрафовать. С такими задатками можешь писать "вставших с утра начали штрафовать" и ведь правда, все оштрафованные утром проснулись.
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−55
Князь Курбский 3 часа назад
А пусть штрафуют. А ты не плати.Ни копейки ворью
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365
MrMopnex 3 часа назад
Возникает только один вопрос: "А вы не охренели?"
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1k
Фрэнд MrMopnex 2 часа назад
Вернувшихся из-за границы начали штрафовать
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12k
Владислав Грецов 3 часа назад
как организовано так и реализовано....даже не удивляет
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