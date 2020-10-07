Вернувшихся из-за границы начали штрафовать

Санкции накладываются на наших граждан за нарушение предписанного им постановлением главного государственного санитарного врача РФ порядка действий. С августа все прибывающие из зарубежных стран в течение трех дней после прилета должны протестироваться на covid-19 и загрузить результаты на сайт Госуслуг в специальную форму. Соблюдая еще полную самоизоляцию до получения отрицательного результата теста.
Управление Роспотребнадзора по городу Москве сообщает, что около 2% вернувшихся из-за рубежа туристов такие сведения через форму на Госуслугах "Предоставление сведений о результатах теста на новую коронавирусную инфекцию для прибывающих на территорию РФ" не предоставили или не уложились в отведенные сроки. За что им грозят штрафы в размере от 15 до 40 тыс. руб. Роспотребнадзор подает на них в суд, и на сегодня 18 человек уже попали под соответствующее взыскание.
Но на сдачу теста и загрузку результата россиянам отведено всего 72 часа. И если в столицах все более-менее благополучно: гражданам добираться до дома после прилета недолго, а тестирование они могут пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства, то в регионах все гораздо более печально.
Во-первых многие едут после прилета до места жительства на поезде или автобусах, на что может уйти почти день. А кому-то целый день требуется и на внутрироссийский перелет до дома.
А там еще нужно найти (за свой счет) клинику, которая в принципе готова сделать подобный тест, причем выдать результат за оставшиеся пару дней. И стоит такая процедура от 1500 до 2700 рублей. То есть семье из четырех человек потребуется еще около 10 тысяч рублей на тестирование. Но размеры штрафов еще более внушительные...
Кстати, если будет доказано, что по вашей вине тем самым коронавирусом кто-то от вас заразился, то штраф уже вырастет до 150-300 тысяч рублей.
Но на сдачу теста и загрузку результата россиянам отведено всего 72 часа. И если в столицах все более-менее благополучно: гражданам добираться до дома после прилета недолго, а тестирование они могут пройти бесплатно в поликлинике по месту жительства, то в регионах все гораздо более печально.
Во-первых многие едут после прилета до места жительства на поезде или автобусах, на что может уйти почти день. А кому-то целый день требуется и на внутрироссийский перелет до дома.
А там еще нужно найти (за свой счет) клинику, которая в принципе готова сделать подобный тест, причем выдать результат за оставшиеся пару дней. И стоит такая процедура от 1500 до 2700 рублей. То есть семье из четырех человек потребуется еще около 10 тысяч рублей на тестирование. Но размеры штрафов еще более внушительные...
Кстати, если будет доказано, что по вашей вине тем самым коронавирусом кто-то от вас заразился, то штраф уже вырастет до 150-300 тысяч рублей.
В итоге в московских аэропортах Шереметьево и Внуково стоят круглосуточные многочасовые очереди в медкабинеты: жители регионов стараются сдать тест на ковид "не отходя от кассы", чтобы успеть уложиться в сроки Роспотребнадзора. И получив бумажное свидетельство об отсутствии инфекции (а также порцию разных вирусов от товарищей по очереди) отправляются наконец "отдохнувшими" домой. В конце сентября ожидание приема на сдачу анализа занимало у авиапутешественников до 9 часов!
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Правда, не у всех мытарства на этом заканчиваются. На месте часто выясняется, что загруженные через Госуслуги результаты теста не всегда оперативно передаются в Роспотребнадзор. И успокоившиеся было туристы могут получить уведомление о нарушении или повестку в суд. В итоге граждан просят приходить в отделения и просто лично предъявлять необходимые бумаги, делятся участники профессионального турсообщества TourDom.ru:
Переживающие за своих клиентов сотрудники турагентств забросали местные отделения Роспотребнадзора вопросами о том, как можно соблюсти все требования. И часть из них получила разъяснения о том, что достаточно именно сдать тест в течение 72 часов, а прикрепить его можно после получения результата... Но опять же, на свой страх и риск.
Еще один, весьма сомнительный вариант для туриста из региона: поддаться на искушение и приобрести в интернете поддельный документ для загрузки его на Госуслуги. За те же 2500 некие граждане обещают предоставить электронную справку с якобы действительным кодом для Роспотребнадзора. Между тем, российское законодательство предусматривает наказание за подделку документов в виде ограничения свободы сроком до трех лет, ареста на 4–6 месяцев или лишения свободы сроком до двух лет...
Еще один, весьма сомнительный вариант для туриста из региона: поддаться на искушение и приобрести в интернете поддельный документ для загрузки его на Госуслуги. За те же 2500 некие граждане обещают предоставить электронную справку с якобы действительным кодом для Роспотребнадзора. Между тем, российское законодательство предусматривает наказание за подделку документов в виде ограничения свободы сроком до трех лет, ареста на 4–6 месяцев или лишения свободы сроком до двух лет...
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снова маразм..
А с туберкулёзниками чего так не придумали - там инкубационный период 3 года.
Это у нас такая бесплатная медицина???
Верните деньги, которые вычитаете на медицину из моих налогов, и я буду платить за себя сам.
Дешевле обойдется, когда вы воровать перестанете.