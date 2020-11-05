Момент взрыва скутера, вынесшего стёкла высотки, сняли на видео

На видео попала реакция жильцов дома и прохожих находившихся во дворе, во время взрыва аккумулятора электроскутера . Ударной волной в квартире вышибло стёкла, а осколками засыпало припаркованные у подъезда автомобили и людей. Пожарные, прибывшие на вызов, оперативно ликвидировали возгорание в злополучной квартире. Однако пока спасатели занимались квартирой, рядом произошёл новый взрыв. Судя по закадровым репликам, хлопок исходил из шахты лифта. Как сообщает источник, объяснения повторному взрыву пока никто не дал. Известно лишь то, что жильцы уже неоднократно обращались и даже судились с управляющей компанией из-за проблем с вентиляцией в доме. В 2017 году проверка дома выявила нарушения правил пожарной безопасности.



