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Момент взрыва скутера, вынесшего стёкла высотки, сняли на видео

Момент взрыва скутера, вынесшего стёкла высотки, сняли на видео (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 ноября 2020 22:14
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аккумуляторы   взрыв   зарядка   москва   перегрев   пожар   россия   электроскутеры   
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Кадры того, какой фурор может произвести один электроскутер во дворе многоэтажки, выложили в сети. По данным пресс-службы МЧС Москвы, на 14 этаже 25-ти этажного дома, расположенного по адресу Электролитный проезд, дом 16, во второй половине дня взорвался аккумулятор, находившегося на зарядке электронного самоката...

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Метки: аккумуляторы   взрыв   зарядка   москва   перегрев   пожар   россия   электроскутеры   
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27k
KiploksAKS 10 часов назад
В Электролитном проезде взорвался аккумулятор... Есть в этом какая-то ирония.
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1k
newegg 3 часа назад
Хорошая новость, свежая.
Всего то полтора года прошло.
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−91
Лермонтов 4 часа назад
Причём тут самокат? Взорвался аккумулятор
Если это конечно аккумулятор
И головка от болта в лифте взорвалась
И вообще это был хлопок
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15k
Lynx 5 часов назад
Скажите ещё, что гремучая смесь жахнула. Ионники не взрываются, только горят бесконтрольно, как термитная смесь.
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2k
VL 6 часов назад
Кто мне объяснит, [мат] взрывы начали называть какими-то хлопками. Хлопок у журналюги или его редактора в штанах происходит, а здесь взрыв, мля.!Нормальный такой взрыв. Надо этим убогим пояснять что это такое?
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16k
бат св 8 часов назад
"...находившегося на зарядке электронного самоката...(С)
-электронного,блть
.
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1k
Свирепый Бамбр 9 часов назад
Редька, показать где лежат видосы из прошлого века?
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12k
Владислав Грецов 9 часов назад
хороший аккумулятор и звезданет хорошо...
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1k
Alexandr 9 часов назад
Насколько я понимаю, сертификацию проходит отдельный экземпляр, остальные изделия могут ввозиться или производиться на основании данного сертификата, однако они могут производиться немного по другой 'схеме'.
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5k
Pravednik84 Alexandr 9 часов назад
Есть 2 понятия:
1) ТУ - 1 раз прошёл сертификацию и клянёшься не менять технологический процесс;
2) ГОСТ - клянёшься соответствовать заявленным условиям итоговой продукции.
Только вот ТУ легко обмануть, закупая откровенно дерьмовые комплектующие.
ГОСТ обмануть сложнее, всё чаще производители придумывают какой нить ГОСТ под свой собственный завод в его текущем состоянии (нужно не забывать по мере изнашивания завода обновлять ГОСТ на продукцию)
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5k
Pravednik84 Alexandr 9 часов назад
Та же куйня и с лицензиями, например права для блондинок - они получают права не представляя как вовсе ездить.
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535
Американский Папа 9 часов назад
Новость полтора года до Фишек добиралась :)
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3k
Dmitry_61rus 10 часов назад
Мля, картавые ведущие новостей! За кого принимают электорат, население в конце концов. Федеральные каналы нужно чистить от всякого отребья!
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1k
☣️Месть печенегов☣️ Dmitry_61rus 9 часов назад
Ну нету у них денег на логопеда
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19k
Влад 10 часов назад
Ну конечно, все дело в сертификации, можно подумать что они проверят каждую банку во всех самокатах. Да и невозможно их проверить пока не замкнет.
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53k
Вырезано цензурой Влад 7 часов назад
Сертификацию проводят на заводе производителе а не на таможне. Проверяют процессы, материалы, соблюдение технологий и много чего ещё. Так что, это не просто так.
На западе, если товар компании не прошёл сертификацию её заставят этот товар отозвать. Ещё хуже когда девайс уже в руках пользователя и вдруг обнаруживается проблема опасная для жизни/здоровья/имущества - в компании начинается такой 3.14здец, врагу не пожелаешь.
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26k
a.fey 10 часов назад
Денег на самокат у меня не хватит, но аккумулятор я себе куплю.
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6k
Караганда 10 часов назад
хорошо,что ток скутер купил,а не теслу.
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6k
Sterling Malory Archer 10 часов назад
Электролитный проезд, дом 16 - иронично
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341
.-- 10 часов назад
самокат был на ядерной тяге?
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56k
Viktor 10 часов назад
"электронного самоката"
. Электрического!
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19k
turyst Viktor 7 часов назад
В нем электроны есть?
Есть.
Значит - электронный!

Ну и протонный и нейтронный тоже.
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1k
Digektor 10 часов назад
Видел много надписей на китайских товарах "не подлежит обязательной сертификации". Знающие люди, подскажите, вот такие товары типа аккумуляторных транспортов/пылесосов/веников/вантузов должны по российским законам сертифицироваться?
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