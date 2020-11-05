Момент взрыва скутера, вынесшего стёкла высотки, сняли на видео

Кадры того, какой фурор может произвести один электроскутер во дворе многоэтажки, выложили в сети. По данным пресс-службы МЧС Москвы, на 14 этаже 25-ти этажного дома, расположенного по адресу Электролитный проезд, дом 16, во второй половине дня взорвался аккумулятор, находившегося на зарядке электронного самоката...
Далее, по сообщению источника, в МЧС отметили, что возгорание личных вещей и мебели уже ликвидировано, однако в результате взрыва было нарушено остекление квартиры с двух сторон.
На видео попала реакция жильцов дома и прохожих находившихся во дворе, во время взрыва аккумулятора электроскутера . Ударной волной в квартире вышибло стёкла, а осколками засыпало припаркованные у подъезда автомобили и людей. Пожарные, прибывшие на вызов, оперативно ликвидировали возгорание в злополучной квартире. Однако пока спасатели занимались квартирой, рядом произошёл новый взрыв. Судя по закадровым репликам, хлопок исходил из шахты лифта. Как сообщает источник, объяснения повторному взрыву пока никто не дал. Известно лишь то, что жильцы уже неоднократно обращались и даже судились с управляющей компанией из-за проблем с вентиляцией в доме. В 2017 году проверка дома выявила нарушения правил пожарной безопасности.
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Эксперты отмечают, что опасность представляют, главным образом те электросамокаты, которые попадают в нашу страну, не пройдя необходимой сертификации.
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Всего то полтора года прошло.
Если это конечно аккумулятор
И головка от болта в лифте взорвалась
И вообще это был хлопок
-электронного,блть.
1) ТУ - 1 раз прошёл сертификацию и клянёшься не менять технологический процесс;
2) ГОСТ - клянёшься соответствовать заявленным условиям итоговой продукции.
Только вот ТУ легко обмануть, закупая откровенно дерьмовые комплектующие.
ГОСТ обмануть сложнее, всё чаще производители придумывают какой нить ГОСТ под свой собственный завод в его текущем состоянии (нужно не забывать по мере изнашивания завода обновлять ГОСТ на продукцию)
На западе, если товар компании не прошёл сертификацию её заставят этот товар отозвать. Ещё хуже когда девайс уже в руках пользователя и вдруг обнаруживается проблема опасная для жизни/здоровья/имущества - в компании начинается такой 3.14здец, врагу не пожелаешь.
Есть.
Значит - электронный!
Ну и протонный и нейтронный тоже.