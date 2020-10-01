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"Всё небо в огне!": в Воронежской области огонь добрался до посёлка

"Всё небо в огне!": в Воронежской области огонь добрался до посёлка (2 фото + 4 видео)

Автор:
01 октября 2020 12:39
Сообщество : Жить в России
Метки: воронеж   интересное   огонь   пожар   россия   стихийное бедствие   фото   
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В Воронежской области пожар захватил один из посёлков и угрожает другим. Возгорание началось после того, как дерево упало на линию электропередач. Когда люди вернулись с работы, всё что они нажили непосильным трудом превратилось в пепел.

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Метки: воронеж   интересное   огонь   пожар   россия   стихийное бедствие   фото   
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5  комментариев
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258
Nane First NameLast 48 минут назад
Теперь признают, что поселок был построен незаконно. А людей жаль. Я так понимаю, что про зеленстрой там и слыхом не слыхивали.
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1k
zenon 49 минут назад
Сколько помню от пожарных везде предупреждения, что бы обрезать деревья, что бы не повредить электролинии. Как в стенку горохом. В 1957 году упало дерево на электролинию и половина городка осталось без электричества. Вообще там была одна электростанция и после 12 ночи свет отключали. Сделали хитро, за ущерб заплатил начальник электростанции. За два дня были проверены три улицы на которые передавалось электричество и все деревья спилили под корень. За этот героический поступок всех электромонтёров 5 штук и их начальник были награждённые премиями. В то время перемычки для спасения от короткого замыкания были на столбах. А платили от количества патронов в квартире, или доме. Буквально копейки.
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1k
Пачо Эррера 52 минуты назад
Беда. Бедные люди, и это перед самой зимой. Правительство должно помочь этим людям с крышей на головой.
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−199
1234567890 Час назад
Опять Воронеж бомбят
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19k
Мерзавец... Час назад
Зато наши туркам пожары тушат!
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