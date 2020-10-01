"Всё небо в огне!": в Воронежской области огонь добрался до посёлка

— Пришла с работы, вся улица горит. Дети со свекровью были дома, я позвонила им, сказала уходить. Мы остались без ничего, ничего не удалось спасти, мы вдвоём оба на работе были, — рассказала жительница Николаевки. Всех пострадавших от огня эвакуировали в пункт временного размещения.