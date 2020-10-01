"Всё небо в огне!": в Воронежской области огонь добрался до посёлка

В Воронежской области пожар захватил один из посёлков и угрожает другим. Возгорание началось после того, как дерево упало на линию электропередач. Когда люди вернулись с работы, всё что они нажили непосильным трудом превратилось в пепел.
В посёлке Николаевка Воронежской области местные жители и спасатели пытаются потушить пожар, который уже занял 35 гектаров. От огня пострадало 25 строений, десятки людей остались без крыши над головой. Всё, что было нажито непосильным трудом сгорело в один миг и превратилось в пепел. Почти никто не успел спасти своё имущество и бедных животных.
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Пожар начался после того, как на линию электропередач упало дерево. От искры быстро загорелась листва, и сильный ветер разнёс огонь и угли по посёлку. Местные жители рассказали, что узнали о пожаре только тогда, когда пришли с работы.
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— Пришла с работы, вся улица горит. Дети со свекровью были дома, я позвонила им, сказала уходить. Мы остались без ничего, ничего не удалось спасти, мы вдвоём оба на работе были, — рассказала жительница Николаевки. Всех пострадавших от огня эвакуировали в пункт временного размещения.
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По данным МЧС, до сих пор остаётся опасность распространения огня на ближайшие сёла. Общая площадь пожара превысила 85 гектаров, за минувшие сутки было зафиксировано 125 вызовов, по всей области объявлен высший класс пожарной опасности, сообщает Life.
Проезжающие мимо водители буквально преодолевают стену огня
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Тем временем в Луганской области тоже не всё спокойно. Небо окрасилось в ярко-оранжевый из-за пожара в Североденецке. Огонь добрался до цеха нейтрализации и очистки промышленных стоков промышленного предприятия "Азот"
Местные жители находятся в оке, боясь за свою жизнь.
"В Северодонецке паника. Огонь все ближе к моему дому. Люди покидают дома с вещами. Кто может – тот выезжает. Мои родители также думают, что делать. Впереди страшная ночь", – написала журналистка Марина Шашкова в Facebook.
В пресс-службе ГСЧС Луганской области сообщали, что продолжается ликвидация пожаров вблизи сел Трехизбенка, Кряковка, Муратово, Капитаново Новоайдарского района, а также между селами Половинкино и Байдовка Старобельского района, где 30 сентября произошло возгорание сухой травы и лесной подстилки.
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