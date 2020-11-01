10 вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями

Самое удивительное, что для некоторых христиан даже крест является символом дьявола. Сейчас действительно кажется немного зловещим, что Иисус умер на кресте, а его последователи носят крест в его честь. Логика в том, чтобы признать жертву, которую он принес во имя грехов человеческих, и ценить ее. Может, тут нет никакого противоречия.

Но не по этой причине последователи Церкви Великого Бога считают, что крест — это искушение дьявола, которое заставляет людей поклоняться языческим символам и ложным божествам. Их логика гораздо более извращенная. Вавилонский бог природы Таммуз изображается заглавной буквой «Т», однако строчная буква «t» похожа на крест, и в этом кроется дьявольская деталь.



Поскольку крест не был известен как символ христианства до императора Константина, отсюда исходит предположение, что видение императора Константина было послано ему Сатаной, а не Богом. Кроме того, сторонники этой теории указывают на то, что было два способа распятия, а в Библии не указано, каким именно распяли Христа, и люди просто предположили, что его распяли именно на кресте.