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10 вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями

10 вещей, которые когда-то считались дьявольскими творениями (10 фото)

Автор:
01 ноября 2020 19:27
Метки: изобретения   история   факты   
1675
10
Всеобщая истерия по поводу угрозы сатанизма не ограничилась одними лишь 1980-ми годами в США. Если углубиться в историю, почти любые предметы или явления, непонятные людям, поначалу объявлялись происками дьявола. Музыкальные инструменты, вилки, телефоны и даже футбол — Сатане приписывали многие изобретения.
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Метки: изобретения   история   факты   
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7  комментариев
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230
.-- 8 часов назад
Религии подобны светлячкам: для того, чтобы светить, им нужна темнота.
(А. Шопенгауэр)
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271
Владимир Ульянов 3 часа назад
Сатана князь материального мира, может они не ошибались?
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129
100%Haram 3 часа назад
Просто, это характеризует религию в целом, как магнит для людей крайне не далёких, с умственными и психическими отклонениями, шизофреники, бабки с деменцией, слабоумные.... Которые ,видят вещи которых не существует, или придумываю всякую чушь , так как больная голова подругому просто не может. Выдумают дьявола, потом его винят его, за то что они такие , тупые , недалёкие, с низкой самооценкой жизоиды. В этом же, кто то должен быть обязательно виноват, кроме них самих верующих- выдуманный друг-мудак, Дьявол)
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25k
Acu900 7 часов назад
Анекдот:
Самолет терпит авиакатастрофу, гибнет весь экипаж и пассажиры. Среди них известная футбольная команда. На воротах рая стоит апостол Петр и сортирует:
-Так, экипаж и невинные жертвы в рай, а футболисты - в ад!
Команда уныло идет по направлению к аду. Апостол кричит:
- Эй центровой за номером 23! Ты можешь проходить в рай!
Тот восклицает:
- Но почему только я?
- Я видел твою последнюю игру... Ты не футболист...
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1k
Карагандинская Полиграфия 7 часов назад
В первую очередь дьявольскими творениями считается свобода духа, свобода личности, тяга к миропознанию и самосовершенствованию.
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37k
Сергей 8 часов назад
Это всё мелочи.
Вот интернет, это точно изобретение рогатого.
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