Как выглядели самые первые модели изобретений

Перед вами серия фотографий самых первых моделей относительно молодых изобретений человечества, без которых, тем не менее, сложно представить жизнь на Земле. Есть здесь и те механизмы, которые уже успели устареть и отправиться на полку истории (те же видеомагнитофоны), однако память о них всё ещё свежа.



У всех изобретений есть свой самый первый выход в свет, и сегодня мы покажем вам именно такие примеры.