Как выглядели самые первые модели изобретений

Трудно представить, но многие из хорошо знакомых нам вещей имеют весьма давнюю историю, а самые первые их экземпляры могут и вовсе быть не похожи на свои современные версии.
Перед вами серия фотографий самых первых моделей относительно молодых изобретений человечества, без которых, тем не менее, сложно представить жизнь на Земле. Есть здесь и те механизмы, которые уже успели устареть и отправиться на полку истории (те же видеомагнитофоны), однако память о них всё ещё свежа.
У всех изобретений есть свой самый первый выход в свет, и сегодня мы покажем вам именно такие примеры.
У всех изобретений есть свой самый первый выход в свет, и сегодня мы покажем вам именно такие примеры.
1. Самый первый сенсорный экран
Компьютерный терминал PLATO IV, США.
Год выпуска: 1972 год.
Год выпуска: 1972 год.
2. Самый первый запущенный в продажу CD-проигрыватель
Sony CDP-101, Япония.
Год выпуска: 1982.
Год выпуска: 1982.
3. Самая первая коммерческая игровая приставка
Magnavox Odyssey, США.
Год выпуска: 1972.
Год выпуска: 1972.
4. Самый первый продукт компании Apple
Apple I, США.
Год выпуска: 1976.
Год выпуска: 1976.
5. Самый первый мобильный телефон со встроенной камерой
Kyocera VP-210 VisualPhone, Япония.
Год выпуска: 1999.
Год выпуска: 1999.
6. Самое первое караоке
Изобретатель — Дайсукэ Иноуэ (на фото), Япония.
Год выпуска: 1971.
Год выпуска: 1971.
7. Самый первый запущенный в продажу робот-пылесос
Electrolux Trilobite, Швеция.
Год выпуска: 1996.
Год выпуска: 1996.
8. Самый первый запатентованный 3D-принтер
SLA-1, США. Изобретатель — Чак Халл.
Год выпуска: 1986.
Год выпуска: 1986.
9. Самый первый плазменный экран
Компьютерный терминал PLATO V, США.
Год выпуска: 1981.
Год выпуска: 1981.
10. Самый первый видеомагнитофон
Ampex VR 1000, США.
Год выпуска: 1956.
Год выпуска: 1956.
11. Самый первый сегвей
США, изобретатель — Дин Кеймен (на фото).
Год выпуска: 2001.
Год выпуска: 2001.
12. Cамый первый iPhone
США, изобретатель — Стив Джобс (на фото).
Год выпуска: 2007.
Год выпуска: 2007.
Бонус: Предположительно, самая первая гифка (1987 год)
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