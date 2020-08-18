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Как выглядели самые первые модели изобретений

Как выглядели самые первые модели изобретений (13 фото + 1 гиф)

Автор:
18 августа 2020 08:59
Сообщество : Факты
Метки: изобретения   интересно   история   конструкции   открытия   прототипы   факты   
1107
14
Трудно представить, но многие из хорошо знакомых нам вещей имеют весьма давнюю историю, а самые первые их экземпляры могут и вовсе быть не похожи на свои современные версии.

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Метки: изобретения   интересно   история   конструкции   открытия   прототипы   факты   
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5  комментариев
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16k
Очевидное-Невероятное 2 часа назад
Первая гифка выглядела так)))
1832 год
Первая гифка выглядела так))) 1832 год
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791
EvgeniySAN 38 минут назад
Но ведь айфон это по сути гламурный смартфон.
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13k
Kvadro 2 часа назад
вот первый опытный образец, до серийного производства минимум год
вот первый опытный образец, до серийного производства минимум год
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697
Шурман 2 часа назад
Помню а 2007 мне привезли айфон , ну как всегда заточен и нужен был джеил , вот тогда я понял что такое поепатся :)) сутки сидел делал Джеил на вторые хотел его выкинуть и вот тебе радость получилось :))
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1k
Варяг 2 часа назад
Как выглядели самые первые модели изобретений
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