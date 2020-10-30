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Они новее, чем вы думаете

Они новее, чем вы думаете (11 фото)

Автор:
30 октября 2020 20:24
Сообщество : Факты
Метки: бумага   время   динозавры   изобретения   история   сатурн   спички   факты   
2301
11
Что появилось раньше: спички или зажигалка? Когда люди стали давать друг другу пять? Когда туалетная бумага стала мягкой и без заноз? Где и когда придумали судоку? Примерно прикиньте, когда это произошло, а теперь смотрите ответы в посте.
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Метки: бумага   время   динозавры   изобретения   история   сатурн   спички   факты   
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