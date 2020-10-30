Они новее, чем вы думаете

Дай пять
В апреле американцы отмечают день приветствия "Дай пять" (High Five Day).
Мягкая туалетная бумага
Перед вами реклама туалетной бумаги образца 1935 года. На ней написано "без заноз". Представьте себе, что в 1930-х отсутствие заноз в туалетной бумаге являлось серьёзным преимуществом. Туалетная бумага в том виде, в котором мы привыкли ей пользоваться, появилась относительно недавно, примерно 100 лет назад. А до этого человечество чего только не использовало в клозетах: глина, дощечки, камни, ракушки, губки. С появлением дешёвых газет подтираться стали несвежими новостями.
В 1857 году американец Джозеф Гайетти выпустил нарезанную кусочками бумагу именно для туалета. Он был горд своим изобретением и написал на каждом листочке своё имя. 1890 году открылась первая фабрика по производству туалетной бумаги в рулонах. В 1928 году немцы выпустили бумагу с перфорацией. Двухслойная мягкая бумага появилась в Англии в 1940-х.
Чемоданы с колёсиками
Сэдоу придумал прицепить колёсики к чемодану, когда нагруженный двумя тяжёлыми сумками, он с женой и детьми шёл по аэропорту Коста-Рики, выглядывал носильщика, но вместо него заметил, как мужчина в одиночку везёт какой-то массивный аппарат на платформе с колёсиками. "Вот что нам нужно!" - он, по легенде, тут же сказал жене.
Когда Сэдоу отказали в самом крупном нью-йоркском универмаге Macy's, он дошёл до вице-президента Macy's. Босс оказался более сообразительным, чем закупщик, и дал чемодану зелёный свет.
Судоку
В Японии Number Place был напечатан в 1984 году под названием Sūji wa dokushin ni kagiru, что можно перевести как "цифры должны быть по одному разу". Для краткости Sūji wa dokushin ni kagiru стал называться sudoku по первым слогам первых двух слов. В Японии головоломка пользовалась и пользуется до сих пор безумной популярностью. В 2004 году квадратик с цифрами перекочевал в Англию и затем в короткие сроки завоевал весь мир.
Спички
Первый знакомый нам по форме и размерам спичечный коробок появился в 1889 году. В нём тёрка была впервые вынесена на внешнюю боковую сторону, обычна она была либо внутри, либо спичкой чиркали о любую твёрдую поверхность. Впервые на спичечных коробках додумались размещать рекламу в 1895 году.
Теория тектоники плит
Теория о том, что динозавры вымерли из-за кометы
Кольца Сатурна
Это открытие было сделано благодаря данным, полученным космическим зондом "Кассини". Выше фото колец Сатурна и его четырёх спутников, сделанное "Кассини".
Трава
Акулы появились 450 млн лет назад.
Деревья появились 400 млн лет назад.
Нептичьи динозавры вымерли 66 млн лет назад.
Трава появилась 25 млн лет назад.
Аборигены Новой Зеландии
Источник:
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