Они новее, чем вы думаете

Перед вами реклама туалетной бумаги образца 1935 года. На ней написано "без заноз". Представьте себе, что в 1930-х отсутствие заноз в туалетной бумаге являлось серьёзным преимуществом. Туалетная бумага в том виде, в котором мы привыкли ей пользоваться, появилась относительно недавно, примерно 100 лет назад. А до этого человечество чего только не использовало в клозетах: глина, дощечки, камни, ракушки, губки. С появлением дешёвых газет подтираться стали несвежими новостями.

В 1857 году американец Джозеф Гайетти выпустил нарезанную кусочками бумагу именно для туалета. Он был горд своим изобретением и написал на каждом листочке своё имя. 1890 году открылась первая фабрика по производству туалетной бумаги в рулонах. В 1928 году немцы выпустили бумагу с перфорацией. Двухслойная мягкая бумага появилась в Англии в 1940-х.