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Предатели-полицаи в годы Великой Отечественной войны

Предатели-полицаи в годы Великой Отечественной войны (8 фото)

Автор:
01 ноября 2020 10:23
Сообщество : Исторические факты
Метки: война   история   полиция   предатели   факты   фото   
1236
8
В некоторых исторических исследованиях утверждается, что на стороне Гитлера в период Второй мировой войны сражалось до 1 миллиона граждан СССР. Цифру эту вполне можно оспорить в сторону понижения, но очевидно, что в процентном отношении большую часть этих предателей составляли не бойцы власовской Русской Освободительной армии (РОА) или разного рода эсэсовских национальных легионов, а местные охранные подразделения, представителей которых называли полицаями.
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Метки: война   история   полиция   предатели   факты   фото   
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28k
Alex Час назад
Мрази
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0
Алексей Игнатов Минуту назад
Мое детство прошло в маленькой деревне недалеко от г Торжок , я считаю ее свей родиной и в отпуск с семьей мы обязательно туда ездим с семьей , рыбалка отдых . В детстве меня воспитывала Бабушка каждый день ее вспоминаю , она была очень строгая но справедливая . Часто рассказывала о войне , так вот говорит был у них один предатель в деревне , когда наши были перед нашими заискивал потом пришли немцы так он показал на всех мужчин кого не успели забоать в армию немцы их всех увели и расстреляли, а брат бабушки по чистой случайности был в это время в лесу это и спасло ему жизнь . Потом опять пришли наши и предатель пошел за деревню и повесился . Собаке собачья смерть! так гоаорила бабушка, а брат и отец бабушки ушли на фронт и оба погибли в боях за Белоруссию в Полесье ,бабушка ездила на могилки после войны.
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5k
Ф Ив 12 минут назад
Расстрел для таких мразей слишком гуманная кара.
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300
Hexo4uha Полчаса назад
Ой, да ладно вам.
На первом канале лысая жаба Киселев уже рекомендует ставить памятник коллаборционисту Краснову, Коля с Уренгоя ахеджакает перед немцами, Путин цитирует открытого фашиста Ильина. Примирение, так сказать.
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17k
Шуруп Полчаса назад
Предатели-полицаи в годы Великой Отечественной войны
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13k
Ser 37 минут назад
Предатели-полицаи в годы Великой Отечественной войны
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8k
Бендер Родригес 47 минут назад
За взрослых - повесить их нужно было, но не быстро, с переломом позвонков - а медленно, от удушья. А вот за детей - за каждого! Каждый день отрезать по кусочку и прижигать! Что бы от потери крови не скончались! Не люди это....
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