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Rippen Beer. Свиные ребрышки с тушеной капустой на мангале

Rippen Beer. Свиные ребрышки с тушеной капустой на мангале (16 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2020 23:15
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: youtube   Кулинанрия   джафар   еда   мне нравится   рецепты   рёбрышки   свинина   
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К сожалению, в этом году знаменитый немецкий фестиваль пива Октоберфест был отменен из-за коронавируса. Однако это не помешало поклонникам пенного напитка по всему миру отпраздновать его в кругу друзей. Я не стал исключением и решил приготовить к торжеству свое фирменное блюдо - Rippen Beer. Ну, а если по-русски - свиные ребрышки в пиве с тушеной капустой.

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Метки: youtube   Кулинанрия   джафар   еда   мне нравится   рецепты   рёбрышки   свинина   
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Павел 5 часов назад
вкуснотище
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44k
Albert GER 4 часа назад
привет из Мюнхена.
сделал очень хорошо и позитивно.
но я очень ревнивый! это не баварская еда!!!
сделал мясо по армянски. я тоже так делаю.
добавил мёда по негритосски. автор прндосс какой-то или шо???
никто в Баварии мёд в мясо не тискает. добавляют просто сладкий сенф(горцицу).
к капусте у меня, лично, нареканий нет!

всё шо он сделал - уйдёт на ура!!!
но это не баварская кухня.
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914
Шурман 5 часов назад
Интересный автор , в Германии не был , немецкий не знаю , но интерес есть :))) как готовят те же буренворсты тоже не знаю :) автор капуста там квашеная но обжаренная :) что такое ребра это отдельная история :) я допустим их еще и копчу :) как и курицу и рыльца и тд .
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