Rippen Beer. Свиные ребрышки с тушеной капустой на мангале

К сожалению, в этом году знаменитый немецкий фестиваль пива Октоберфест был отменен из-за коронавируса. Однако это не помешало поклонникам пенного напитка по всему миру отпраздновать его в кругу друзей. Я не стал исключением и решил приготовить к торжеству свое фирменное блюдо - Rippen Beer. Ну, а если по-русски - свиные ребрышки в пиве с тушеной капустой.
Спешу поделиться своим рецептом!
Кстати, к ребрышкам я еще приготовил соус, который очень гармонично сочетается со свининой. Предварительно сняв пленку, что обеспечивает более глубокое маринование мяса, разделил свиную грудинку на две части и уложил их в кастрюлю.
Залил темным немецким пивом, добавил черный перец горошком, паприку копченую с чесноком и слегка подсолил. Отправил мариноваться в холодильник на два часа.
На мангал установил чугунную жаровню (здесь можно ссылку вставить на партнера, у них есть жаровни). Первым делом обжарил лук с беконом в течение 5-7 минут.
Спустя 5 минут, добавил к ингредиентам капусту. Как только капуста дала сок, подсолил и тушил на медленном огне до готовности.
После того, как была готова капуста, я приступил к приготовлению ребрышек. Уложил их на фольгу и натер горчицей и медом. Добавил мелко нарезанный чеснок, плотно завернул (не жалейте фольги) и выложил на решетку мангала.
Готовил на углях в течение 45 минут, регулярно переворачивая. Пока ребрышки томились в фольге, переключился на фирменный соус.
Решил сварить его в той же жаровне, в которой тушил капусту. Её я выложил в сервировочное блюдо.
Основой для соуса послужило пиво, в котором мариновалась грудинка.
Основой для соуса послужило пиво, в котором мариновалась грудинка.
Влил пиво в жаровню, следом отправил мелко нарезанный чеснок и лук, которые остались после приготовления ребрышек и капусты.
Не забыл про две столовые ложки горчицы и ложку меда. Для придания густоты соусу добавил в него пару столовых ложек муки, предварительно размешав их в небольшом количестве пива.
Постоянно помешивая, варил соус на медленном огне 25 минут. В самом конце добавил столовую ложку 9% уксуса.
Пришло время снять ребра с мангала. Достал их из фольги и обжарил 3-4 минуты до румяной корочки с каждой стороны.
При этом поливал мясным соком, который образовался в фольге. Пришло время праздновать!
А праздновал я Октоберфест у моего друга под Санкт-Петербургом.
Ингредиенты для Rippen Beer:
- свиные ребрышки
- бекон
- темное пиво
- капуста
- зеленые яблоки
- репчатый лук
- морковь
- чеснок
- мед
- горчица
- растительное масло
- уксус
- черный перец
- паприка копченая
- тмин
- соль
Ингредиенты для Rippen Beer:
- свиные ребрышки
- бекон
- темное пиво
- капуста
- зеленые яблоки
- репчатый лук
- морковь
- чеснок
- мед
- горчица
- растительное масло
- уксус
- черный перец
- паприка копченая
- тмин
- соль
Буду признателен за комментарии и не забудьте подписаться на мой канал МНЕ НРАВИТСЯ в YouTube ➤ https://clck.ru/QUPCY
Авторский пост
Ссылки по теме:
- Как пожарить картошку: 7 вкусных домашних рецептов
- Ужин на скорую руку: 20 рецептов из простых продуктов
- Кекс в микроволновке за 5 мин
- Как солить грузди на зиму, чтобы они были хрустящими
- Как правильно варить кукурузу в початках и без початков в кастрюле?
23
Понравилось23
Новости партнёров
Загрузка...
сделал очень хорошо и позитивно.
но я очень ревнивый! это не баварская еда!!!
сделал мясо по армянски. я тоже так делаю.
добавил мёда по негритосски. автор прндосс какой-то или шо???
никто в Баварии мёд в мясо не тискает. добавляют просто сладкий сенф(горцицу).
к капусте у меня, лично, нареканий нет!
всё шо он сделал - уйдёт на ура!!!
но это не баварская кухня.