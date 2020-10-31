Rippen Beer. Свиные ребрышки с тушеной капустой на мангале

К сожалению, в этом году знаменитый немецкий фестиваль пива Октоберфест был отменен из-за коронавируса. Однако это не помешало поклонникам пенного напитка по всему миру отпраздновать его в кругу друзей. Я не стал исключением и решил приготовить к торжеству свое фирменное блюдо - Rippen Beer. Ну, а если по-русски - свиные ребрышки в пиве с тушеной капустой.

Спешу поделиться своим рецептом!

Кстати, к ребрышкам я еще приготовил соус, который очень гармонично сочетается со свининой. Предварительно сняв пленку, что обеспечивает более глубокое маринование мяса, разделил свиную грудинку на две части и уложил их в кастрюлю. 0

Залил темным немецким пивом, добавил черный перец горошком, паприку копченую с чесноком и слегка подсолил. Отправил мариноваться в холодильник на два часа. 0

Пока мариновались ребрышки, приготовил тушеную капусту. Нашинковал капусту. 0

Полукольцами нарезал репчатый лук. 0

На мангал установил чугунную жаровню (здесь можно ссылку вставить на партнера, у них есть жаровни). Первым делом обжарил лук с беконом в течение 5-7 минут. 0

Добавил немного тертой моркови и два нарезанных зеленых яблока для придания капусте кислинки. 0

Посыпал небольшим количеством тмина. В моем случае была смесь специй для свинины с тмином. 0

Спустя 5 минут, добавил к ингредиентам капусту. Как только капуста дала сок, подсолил и тушил на медленном огне до готовности. 0

После того, как была готова капуста, я приступил к приготовлению ребрышек. Уложил их на фольгу и натер горчицей и медом. Добавил мелко нарезанный чеснок, плотно завернул (не жалейте фольги) и выложил на решетку мангала. 0

Готовил на углях в течение 45 минут, регулярно переворачивая. Пока ребрышки томились в фольге, переключился на фирменный соус. 0 Решил сварить его в той же жаровне, в которой тушил капусту. Её я выложил в сервировочное блюдо.

Основой для соуса послужило пиво, в котором мариновалась грудинка.

Влил пиво в жаровню, следом отправил мелко нарезанный чеснок и лук, которые остались после приготовления ребрышек и капусты. 0

Не забыл про две столовые ложки горчицы и ложку меда. Для придания густоты соусу добавил в него пару столовых ложек муки, предварительно размешав их в небольшом количестве пива. 0

Постоянно помешивая, варил соус на медленном огне 25 минут. В самом конце добавил столовую ложку 9% уксуса. 0

Пришло время снять ребра с мангала. Достал их из фольги и обжарил 3-4 минуты до румяной корочки с каждой стороны. 0

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При этом поливал мясным соком, который образовался в фольге. Пришло время праздновать! 0 А праздновал я Октоберфест у моего друга под Санкт-Петербургом.



Ингредиенты для Rippen Beer:

- свиные ребрышки

- бекон

- темное пиво

- капуста

- зеленые яблоки

- репчатый лук

- морковь

- чеснок

- мед

- горчица

- растительное масло

- уксус

- черный перец

- паприка копченая

- тмин

- соль