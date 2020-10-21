Как солить грузди на зиму, чтобы они были хрустящими

Для засола, кроме грибов, подготовьте заранее листья хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока и его зеленую ботву (если еще она есть) и соль.



Соль берут из расчета 40 г (это примерно 1 ст. л. соли с горкой или 1,5 ст. л.) на 1 кг вымоченных грибов. Поэтому предварительно взвесьте грибы.



Прежде всего грибы вымачивали 3 суток в воде, чтобы из них ушла вся горечь. Воду меняют каждые утро и вечер. Двух раз смены воды будет достаточно.

Все грибы перекладывают в большую емкость, например, в эмалированный бачок или ведро.

На дно емкости выкладывают зонтики укропа и нарезанные дольки чеснока. Вместо зубков чеснока можно положить зеленую ботву чеснока, она не менее ароматная.

Затем накладывают слой груздей, посыпают солью и чесноком, и так чередуют слои до тех пор, пока емкость не наполнится доверху.

Сверху грибы накрывают перевернутой крышкой, а поверх ставят груз – банку, наполненную водой. Нужно, чтобы грибы были полностью были погружены в соку, чтобы они хорошо просолились и не почернели. Емкость ставим в теплом месте, обычно где-то на кухне еще на 2-3 дня.

Многие хозяйки кладут специи на глазок. Так делала и бабушка. Поэтому она каждый день грибы перемешивала и пробовала рассол на вкус. Если казалось, что соли мало, она ее добавляла, если было солоновато, то добавляла кипяченой водички.

По прошествии 3 дней, грибы раскладывали в банки. На дно клали укроп, можно использовать и тот, который употреблялся при засолке. Банку набивали грибами доверху, добавляя еще и рассол. Потом закрывали капроновой крышкой и убирали на хранение в прохладное место.



А это видео о том, как собирают грузди в лесу и как потом их засолить по бабушкиному рецепту.