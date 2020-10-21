Как солить грузди на зиму, чтобы они были хрустящими

Соленые грибы, так же, как и квашеная капуста, пареная репа — истинно русские блюда, которые употребляли еще много лет назад наши предки. Рецепты приготовления заготовок тогда передавалось из поколения в поколение, некоторые из них дошли и до нас.
Среди всех солений соленые грузди занимают особое почетное место. Белые, хрустящие, сопливые они хороши были как на царском пиру, так на столе простолюдинов. Да и сейчас это особый деликатес.
Повезет тому, кто в лесу наткнется на их семейство. А найти под слоем листвы или во мху белых мохнатых крепышей довольно непростая задача, для этого нужен определенный навык. Но какова бывает радость находки, когда наберешь одно-два ведра груздей. Но тут уже стоит другая задача – как вкусно их засолить.
Настоящие грузди – это съедобные грибы рода Млечник семейства Сыроежковые. Они встречаются в лиственных и смешанных лесах с преобладанием берез и липовым подлеском. Больше распространены в северных областях России, Поволжье, на Урале и Западной Сибири. Сезон груздей – с июля по сентябрь, когда среднесуточная температура на поверхности почвы в пределах 8-10ºС.
Повезет тому, кто в лесу наткнется на их семейство. А найти под слоем листвы или во мху белых мохнатых крепышей довольно непростая задача, для этого нужен определенный навык. Но какова бывает радость находки, когда наберешь одно-два ведра груздей. Но тут уже стоит другая задача – как вкусно их засолить.
Настоящие грузди – это съедобные грибы рода Млечник семейства Сыроежковые. Они встречаются в лиственных и смешанных лесах с преобладанием берез и липовым подлеском. Больше распространены в северных областях России, Поволжье, на Урале и Западной Сибири. Сезон груздей – с июля по сентябрь, когда среднесуточная температура на поверхности почвы в пределах 8-10ºС.
Подготовка грибов к засолке
Принеся грузди из леса, их прежде всего необходимо очистить от лесного мусора и вымочить. Убрать мусор бывает чаще всего сложно, поэтому опытные грибники сначала замачивают грибы вместе с мусором в простой воде. Когда мусор (листья, хвоя, мох) отмокнет, его легче убрать с помощью старой зубной щетки или губки для мытья посуды. Отчищать нужно тщательно, стараясь убрать мусор как с верхней стороны шляпки, так с нижней, между пластинок.
Отмытые от мусора грибы замачивают в воде на 2-3 дня, меняя воду 2 раза в день. Это необходимо для того, чтобы убрать из гриба всю горечь. Если этого не сделать, грибы просто получаются горькими и не вкусными. Замачивают грибы в большой емкости с достаточным количеством воды. Сверху грибы прикрывают перевернутой крышкой или тарелкой и ставят небольшой груз, например, банку с водой.
Подготовив грибы таким образом, можно приступать и к засолке на зиму. Есть несколько способов приготовления: холодным, горячим способом и в рассоле. Солят грузди, если урожай собрали большой, сначала в больших емкостях, используя деревянные кадушки, эмалированные ведра или бачки, а потом перекладывают в банки. Либо засаливают сразу в стеклянные банки.
Существует 2 основных способа засолки груздей – холодным и горячим способом. Кто-то предпочитает засаливать грибочки в деревянных кадушках, от этого еще вкус грибов еще больше улучшается. Но поскольку у большинства такой возможности нет, теперь засаливают их в эмалированных ведрах, бачках или просто в 3 литровых банках. А как правильно это сделать в домашних условиях, об этом подробно в статье.
Подготовив грибы таким образом, можно приступать и к засолке на зиму. Есть несколько способов приготовления: холодным, горячим способом и в рассоле. Солят грузди, если урожай собрали большой, сначала в больших емкостях, используя деревянные кадушки, эмалированные ведра или бачки, а потом перекладывают в банки. Либо засаливают сразу в стеклянные банки.
Существует 2 основных способа засолки груздей – холодным и горячим способом. Кто-то предпочитает засаливать грибочки в деревянных кадушках, от этого еще вкус грибов еще больше улучшается. Но поскольку у большинства такой возможности нет, теперь засаливают их в эмалированных ведрах, бачках или просто в 3 литровых банках. А как правильно это сделать в домашних условиях, об этом подробно в статье.
Как солить
На дно кастрюлю насыпаем немного соли, перца, порезанного дольками чеснока. Сверху на них выкладываем слой груздей шляпками вниз.
И снова накладываем слой грибов. Так поступаем до тех пор, пока не уложим все грибы. Верхний слой снова посыпаем оставшейся солью и специями.
Не жалейте чеснок, он придаст вкус и аромат заготовке. Кроме того, чеснок обладает бактерицидным свойством, а значит будет препятствовать размножению патогенной микрофлоры.
На уложенные в кастрюле грибы кладем обычную тарелку, равную или чуть меньше по диаметру, слегка придавливаем. Кладем сверху на тарелку гнет (заготовки или просто банку с водой). И уже видно, что из-под тарелки выступил сок. Грибы должны быть полностью погружены в сок, иначе грузди почернеют. Если сок не выступил, значит груз надо взять побольше.
Накрываем сверху кастрюлю чистой марлей или полотенцем и уносим в прохладное место, где температура +5-8ºС. Через 1-1,5 месяца грузди просолятся и их можно подавать на стол.
На уложенные в кастрюле грибы кладем обычную тарелку, равную или чуть меньше по диаметру, слегка придавливаем. Кладем сверху на тарелку гнет (заготовки или просто банку с водой). И уже видно, что из-под тарелки выступил сок. Грибы должны быть полностью погружены в сок, иначе грузди почернеют. Если сок не выступил, значит груз надо взять побольше.
Накрываем сверху кастрюлю чистой марлей или полотенцем и уносим в прохладное место, где температура +5-8ºС. Через 1-1,5 месяца грузди просолятся и их можно подавать на стол.
Горячий способ засолки груздей в домашних условиях
Заранее подготовьте банки емкостью 0,5 — 0,7 — 1 л. Хорошо их промойте, простерилизуйте, а крышки обдайте кипятком.
Замоченные чистые грибы перекладываем в кастрюлю, в которой будем варить грибы. Готовим рассол: на 1 л воды берем 3 ст. л. соли с горкой, перемешиваем, заливаем грибы, ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения.
Ждем, когда закипят грибы, и варим после закипания 5 минут, а затем откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода и остыли грибы.
Замоченные чистые грибы перекладываем в кастрюлю, в которой будем варить грибы. Готовим рассол: на 1 л воды берем 3 ст. л. соли с горкой, перемешиваем, заливаем грибы, ставим кастрюлю на огонь и доводим до кипения.
Ждем, когда закипят грибы, и варим после закипания 5 минут, а затем откидываем на дуршлаг, чтобы стекла вода и остыли грибы.
Пока грибы в кастрюле закипают и варятся, ставим еще одну кастрюлю на огонь для нового рассола. Добавляем в воду соль также из расчета 3 ст. л. на 1 л воды. Когда вода закипит, убираем огонь, и даем рассолу остыть.
А теперь приступаем непосредственно к засолке груздей. Для этого понадобятся:
чеснок,
черный перец горошком,
зонтики укропа, можно взять свежий или сушеный.
чеснок,
черный перец горошком,
зонтики укропа, можно взять свежий или сушеный.
На дно каждой банки укладываем 3 горошины перца, 2 зубчика чеснока. Затем сверху не плотно укладываем грибы, утрамбовывать их не надо. Маленькие грибочки укладываем целиком, а большие разрезам на 2-4 части. Сверху втыкаем в грибы зонтик укропа.
Утром часть рассола спустится вниз, поэтому рассол еще нужно долить. Закрываем заготовку капроновой или закручивающейся крышкой и убираем на хранение в прохладное место. Грузди будут готовы через 1,5-2 месяца.
Простой рецепт, как солить грузди в стеклянные банки
Проще и удобнее засолить грузди сразу в стеклянные банки. Это можно сделать как холодным способом, так и горячим. Когда грибов мало я засаливаю сразу в баночки. И в это раз в одном месте я нашла сразу 4 груздя и несколько волнушек. Решила засолить их вместе. Как я это делала.
Заранее подготовила зонтик свежего укропа, лист хрена, очистила чеснок, а дольки порезала пластинками. Конечно, первым делом я из замочила в холодной воде на 3 дня, воду меняла утром и вечером. В первый день я хорошенько отмыл весь мусор от шляпок, сменила воду и оставила еще на пару дней. В теплой воде развела соль, из расчета на 1 л взяла 1 ст. л. соли. В подготовленную чистую банку на дно положила зонтик укропа, а сверху положила грибы шляпками книзу. Между слоями раскладывала ломтики чесночка. Сверху прикрыла листиком хрена, он придает грибам хруст и аромат. А затем заливаю грибы подготовленным рассолом. Прикрываю банки капроновыми крышками, можно закрыть завинчивающимися крышками, если позволяет банка. Хранят грибы в прохладном месте, в подполе или в холодильнике. На заметку! Для длительного хранения больших банок, например, на 3 литра, положите поверх хренового листа прозрачную крышку от баночки сметаны, придавите ее, чтобы выступил сок. Так грибы сохранятся лучше и не испортятся. Подобным способом солятся грузди и горячим способом, только предварительно грибы отваривают в соленом растворе в течение 5-10 минут. Затем воду с грибов сливают, и заново заливают остывшим прокипяченным рассолом.
Бабушкин рецепт, как солить грузди холодным способом в рассоле без стерилизации
Хочу поделиться с вами рецептом засолки груздей холодным способом. Раньше вообще не знали, что такое стерилизация. Те же огурцы солили, добавив в банки только специи и соль, а потом заливали их холодной колодезной водой. Что-то подобное они делали и с грибами на зиму. Когда однажды мне муж привез груздей полную ванну, а это примерно ведер пятнадцать, я почему-то вспомнила, как их солила моя бабушка. Раньше всегда в деревне солили много грибов, потому что это было одним из блюд в посты. Их ели просто с картошкой, пекли с ними пироги и варили суп. Итак, как солила грибы бабушка, рассказываю. Такого количества грибов сейчас, конечно, у меня нет, так что ограничусь только описанием. Но думаю, что все будет понятно.
Для засола, кроме грибов, подготовьте заранее листья хрена, зонтики укропа, очищенные зубчики чеснока и его зеленую ботву (если еще она есть) и соль.
Соль берут из расчета 40 г (это примерно 1 ст. л. соли с горкой или 1,5 ст. л.) на 1 кг вымоченных грибов. Поэтому предварительно взвесьте грибы.
Прежде всего грибы вымачивали 3 суток в воде, чтобы из них ушла вся горечь. Воду меняют каждые утро и вечер. Двух раз смены воды будет достаточно.
Все грибы перекладывают в большую емкость, например, в эмалированный бачок или ведро.
На дно емкости выкладывают зонтики укропа и нарезанные дольки чеснока. Вместо зубков чеснока можно положить зеленую ботву чеснока, она не менее ароматная.
Затем накладывают слой груздей, посыпают солью и чесноком, и так чередуют слои до тех пор, пока емкость не наполнится доверху.
Сверху грибы накрывают перевернутой крышкой, а поверх ставят груз – банку, наполненную водой. Нужно, чтобы грибы были полностью были погружены в соку, чтобы они хорошо просолились и не почернели. Емкость ставим в теплом месте, обычно где-то на кухне еще на 2-3 дня.
Многие хозяйки кладут специи на глазок. Так делала и бабушка. Поэтому она каждый день грибы перемешивала и пробовала рассол на вкус. Если казалось, что соли мало, она ее добавляла, если было солоновато, то добавляла кипяченой водички.
По прошествии 3 дней, грибы раскладывали в банки. На дно клали укроп, можно использовать и тот, который употреблялся при засолке. Банку набивали грибами доверху, добавляя еще и рассол. Потом закрывали капроновой крышкой и убирали на хранение в прохладное место.
А это видео о том, как собирают грузди в лесу и как потом их засолить по бабушкиному рецепту.
Соль берут из расчета 40 г (это примерно 1 ст. л. соли с горкой или 1,5 ст. л.) на 1 кг вымоченных грибов. Поэтому предварительно взвесьте грибы.
Прежде всего грибы вымачивали 3 суток в воде, чтобы из них ушла вся горечь. Воду меняют каждые утро и вечер. Двух раз смены воды будет достаточно.
Все грибы перекладывают в большую емкость, например, в эмалированный бачок или ведро.
На дно емкости выкладывают зонтики укропа и нарезанные дольки чеснока. Вместо зубков чеснока можно положить зеленую ботву чеснока, она не менее ароматная.
Затем накладывают слой груздей, посыпают солью и чесноком, и так чередуют слои до тех пор, пока емкость не наполнится доверху.
Сверху грибы накрывают перевернутой крышкой, а поверх ставят груз – банку, наполненную водой. Нужно, чтобы грибы были полностью были погружены в соку, чтобы они хорошо просолились и не почернели. Емкость ставим в теплом месте, обычно где-то на кухне еще на 2-3 дня.
Многие хозяйки кладут специи на глазок. Так делала и бабушка. Поэтому она каждый день грибы перемешивала и пробовала рассол на вкус. Если казалось, что соли мало, она ее добавляла, если было солоновато, то добавляла кипяченой водички.
По прошествии 3 дней, грибы раскладывали в банки. На дно клали укроп, можно использовать и тот, который употреблялся при засолке. Банку набивали грибами доверху, добавляя еще и рассол. Потом закрывали капроновой крышкой и убирали на хранение в прохладное место.
А это видео о том, как собирают грузди в лесу и как потом их засолить по бабушкиному рецепту.
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