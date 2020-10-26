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Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице

Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице (8 фото)

Автор:
26 октября 2020 12:39
Сообщество : Еда
Метки: СССР   еда   рецепт   рецепты   советская вафельницы   фото   
913
8
Эта вафельница появилась в доме в начале 90-х. Помню, как мама делала хрустящее лакомство, когда я была маленькой. Обычно вафли мы ели в выходной, этого дня ждали не только я и папа, но еще и мой хомячок, которому доставался крошечный кусочек.
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Метки: СССР   еда   рецепт   рецепты   советская вафельницы   фото   
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895
Lovels Travel Час назад
Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице
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21
Лингам 50 минут назад
Десерт из детства - это не тот рецепт, просто запах тот и такая же вафельница! Такой бред.
Я помню те "Трубочки", в которые мама или бабушка заботливо умещали варенную сгущенку или крем. Было вкусно.
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