Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице

Недавно я вспомнила про электрическую советскую вафельницу, давно пылившуюся на полке. Я даже не знала, работает ли она, ведь ее не доставали лет 20, серьезно. Но к счастью, годы над ней оказались не властны. Конечно, поверхность уже выглядела не новой, ведь ею регулярно пользовались, но от этого вафельница хуже не стала. Решила я, значит, испечь вафли. Поискала рецепты, выбрала понравившийся мне.