Десерт из детства: вафли в советской электровафельнице

Эта вафельница появилась в доме в начале 90-х. Помню, как мама делала хрустящее лакомство, когда я была маленькой. Обычно вафли мы ели в выходной, этого дня ждали не только я и папа, но еще и мой хомячок, которому доставался крошечный кусочек.
Недавно я вспомнила про электрическую советскую вафельницу, давно пылившуюся на полке. Я даже не знала, работает ли она, ведь ее не доставали лет 20, серьезно. Но к счастью, годы над ней оказались не властны. Конечно, поверхность уже выглядела не новой, ведь ею регулярно пользовались, но от этого вафельница хуже не стала. Решила я, значит, испечь вафли. Поискала рецепты, выбрала понравившийся мне.
Итак, для вафель понадобятся:
- 2 яйца
- 50 грамм сливочного масла
- щепотка разрыхлителя
- пол стакана кефира
- 300 грамм рисовой муки
- 50 грамм сливочного масла
- щепотка разрыхлителя
- пол стакана кефира
- 300 грамм рисовой муки
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Сразу предупреждаю, никакого вкуса из детства не будет, эти вафли даже не сворачиваются в трубочку. Это совсем не тот рецепт, по которому выпекала вафли моя мама. Но воспоминания и запах из детства наполнили кухню, когда я начала готовить.
Способ приготовления
Масло растопить, все ингредиенты смешать. По вкусу добавить ванилин, корицу, какао-порошок или сахар.
Тесто должно получиться как на жидкие оладьи. Чтобы оно не прилипало, поверхность каждый раз необходимо смазывать растительным маслом.
Я выпекала каждую вафлю около 80-100 секунд. Зависит от мощности. У меня получилось 15 вафель среднего размера.
В результате вафли оказались очень хрустящими (все из-за рисовой муки), но не сворачивались. Планирую смазать вареной сгущенкой (каждый слой), чтобы в итоге получился вафельный торт.
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Я помню те "Трубочки", в которые мама или бабушка заботливо умещали варенную сгущенку или крем. Было вкусно.