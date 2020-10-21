Кекс в микроволновке за 5 мин

Быстрый кекс из микроволновки ничем не уступает обычному из духовки. А для его приготовления вам не нужно стоять подолгу у плиты. Всего пять минут на подготовку всех ингредиентов, пять минут на выпекание — и у вас получится вкуснейший десерт. Для приготовления вам нужны: мука, сахар, яйца, молоко, масло, сода и какао. Приступаем.