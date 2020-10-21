Кекс в микроволновке за 5 мин

Ищете вкусный и быстрый вариант десерта? Хороший рецепт, как приготовить кекс в микроволновке за 5 минут. Когда гости на пороге, такой кекс станет отличным вариантом. Вы без труда приготовите десерт.
Быстрый кекс из микроволновки ничем не уступает обычному из духовки. А для его приготовления вам не нужно стоять подолгу у плиты. Всего пять минут на подготовку всех ингредиентов, пять минут на выпекание — и у вас получится вкуснейший десерт. Для приготовления вам нужны: мука, сахар, яйца, молоко, масло, сода и какао. Приступаем.
Ингредиенты:
Мука — 4 Ст. ложки
Сахар — 4 Ст. ложки
Яйцо — 1 Штука
Молоко — 3 Ст. ложки
Сливочное масло — 3 Ст. ложки
Сода — 1 Щепотка
Какао — 1 Ст. ложка
Сахар — 4 Ст. ложки
Яйцо — 1 Штука
Молоко — 3 Ст. ложки
Сливочное масло — 3 Ст. ложки
Сода — 1 Щепотка
Какао — 1 Ст. ложка
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В миску вбиваем яйца, добавляем молоко, сахар, муку, соду и какао, растапливаем масло и добавляем в миску.
Все ингредиенты тщательно перемешиваем венчиком или блендером так, чтобы не было комочков.
Миску, в которой будем выпекать кекс, смазываем маслом, чтобы он легко отделялся. Переливаем тесто.
Достаем из микроволновки и проверяем спичкой на готовность (чтобы к ней ничего не прилипало).
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