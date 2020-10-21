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Кекс в микроволновке за 5 мин

Кекс в микроволновке за 5 мин (7 фото)

Автор:
21 октября 2020 08:47
Сообщество : Кулинарные рецепты
Метки: в микроволновке   еда   за 5 мин   кекс   кухня   рецепты   фото   
236
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Ищете вкусный и быстрый вариант десерта? Хороший рецепт, как приготовить кекс в микроволновке за 5 минут. Когда гости на пороге, такой кекс станет отличным вариантом. Вы без труда приготовите десерт.
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Метки: в микроволновке   еда   за 5 мин   кекс   кухня   рецепты   фото   
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1  комментарий
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Ыукп Полчаса назад
Хотел обматюкать, а тут все реально со временем готовки и нет видоса. Плюс однозначно.
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