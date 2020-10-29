Лучшие города России для проживания в 2020 году

Россия – действительно большая страна, занимающая огромную территорию и состоящая из немалого количества городов. В каждом из них живут, работают и развлекаются люди, но далеко не во всех местах гражданам интересно. Людям часто хочется новых ощущений и приятных воспоминаний, которые, к сожалению, сегодня возможно получить далеко не во всех местах.
В нашем рейтинге представлены лучшие российские города, которые не надоедают местным жителям за долгое время. В них интересно как гражданам страны, так и ее гостям. Кроме того, перечисленные места идеально подходят как для проживания, так и для работы.
1. Тюмень
Первое место занимает перспективный мегаполис Сибири. Сегодня здесь проживает менее 1 млн. человек, но такая ситуация может измениться в ближайшее время, поскольку желающих переехать в этот город есть довольно много.
Граждан радует развитая инфраструктура, прекрасные дороги и действительно хорошие перспективы. Иногда Тюмень называют нефтегазовой столицей Сибири и всей России. Расположение города не самое удачное, из-за чего погодные условия тут суровые. Зато здесь настоящее удовольствие получают любители холодного времени года, с трудом переносящие жару.
Граждан радует развитая инфраструктура, прекрасные дороги и действительно хорошие перспективы. Иногда Тюмень называют нефтегазовой столицей Сибири и всей России. Расположение города не самое удачное, из-за чего погодные условия тут суровые. Зато здесь настоящее удовольствие получают любители холодного времени года, с трудом переносящие жару.
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2. Сургут
Нефтяная столица Российской Федерации позволяет жить достаточно сурово, но в то же время интересно. Несмотря на сорокоградусные морозы местные жители с удовольствием проводят время на улице, поскольку администрация занимается установкой новых элементов инфраструктуры под каждое время года.
Помимо этого горожане видят преимущества Сургута в обилии магазинов, шаговой доступности к ним, высоких заработных плат и качестве обслуживания жилого фонда.
Что же касается недостатков, среди них отмечается дорожное полотно, что вовсе неудивительно, поскольку из-за частых смен температуры и большой автомобильной проходимости материал портится, а исправлять ситуацию вовремя специалисты попросту не успевают.
Помимо этого горожане видят преимущества Сургута в обилии магазинов, шаговой доступности к ним, высоких заработных плат и качестве обслуживания жилого фонда.
Что же касается недостатков, среди них отмечается дорожное полотно, что вовсе неудивительно, поскольку из-за частых смен температуры и большой автомобильной проходимости материал портится, а исправлять ситуацию вовремя специалисты попросту не успевают.
3. Ярославль
Один из наиболее старых русских городов не теряет популярности даже в 21 веке. Сегодня он привлекает туристов развитой инфраструктурой, хорошим дорожным покрытием и высоким уровнем жизни. Местные жители радуются возможности легкого трудоустройства и немалому количеству развлечений, гостям же города особенно сильно нравятся постройки и памятники.
Климат тут умеренный, а потому любое время года переносится без особого труда.
Климат тут умеренный, а потому любое время года переносится без особого труда.
4. Владивосток
Город со средним населением считается одним из наилучших для жизни. Сюда едут на экскурсии россияне и гости страны, но в результате остаются здесь навсегда. Владивосток представляет собой культурный центр и портовый городок.
Помимо этого он является промышленным центром, где работа обязательно найдется для каждого желающего. Особенно хорошо тут развито транспортное судостроительство. Не меньше радуют отрасли энергетики, пищевой промышленности, а также химического и медицинского производства.
Из отрицательных качеств отмечается экология. Они здесь действительно не самая лучшая, что объясняется большим количеством производств, хотя власти постепенно стараются исправить ситуацию, устанавливая оборудование для очищения воздуха.
Помимо этого он является промышленным центром, где работа обязательно найдется для каждого желающего. Особенно хорошо тут развито транспортное судостроительство. Не меньше радуют отрасли энергетики, пищевой промышленности, а также химического и медицинского производства.
Из отрицательных качеств отмечается экология. Они здесь действительно не самая лучшая, что объясняется большим количеством производств, хотя власти постепенно стараются исправить ситуацию, устанавливая оборудование для очищения воздуха.
5. Казань
Действительно перспективный мегаполис для жизни привлекает внимание граждан России и иностранцев своей красотой, инфраструктурой и удивительной историей. Здесь комфортно жить за счет простоты в поиске работы, мягкого климата и обилия развлечений для взрослых и детей.
В отзывах горожан нередко встречаются упоминания о современной архитектуре, благоустроенных парковых зонах, а также постоянно строящихся и реконструирующихся стадионах.
В отзывах горожан нередко встречаются упоминания о современной архитектуре, благоустроенных парковых зонах, а также постоянно строящихся и реконструирующихся стадионах.
6. Сочи
Данный город считается наилучшим в России, поскольку оставляет море приятных впечатлений после первого же приезда сюда. Он отличается своей солнечностью, а также шикарным морем. Судя по отзывам посетителей, приезжая в Сочи, можно мгновенно погрузиться в сказку, в которой на одном участке растут тюльпаны и пальмы.
Не меньше радуют и горнолыжные курорты, которые расположены совсем рядом с пляжными зонами. Помимо отдыха здесь приятно работать, поскольку свободных мест всегда полно на разных предприятиях. Именно по этим причинам многие люди выбирают своим городом для жизни именно Сочи. К тому же, тут просто так можно наблюдать за растущими посреди улицы пальмами, магнолией и фейхоа.
Не меньше радуют и горнолыжные курорты, которые расположены совсем рядом с пляжными зонами. Помимо отдыха здесь приятно работать, поскольку свободных мест всегда полно на разных предприятиях. Именно по этим причинам многие люди выбирают своим городом для жизни именно Сочи. К тому же, тут просто так можно наблюдать за растущими посреди улицы пальмами, магнолией и фейхоа.
7. Санкт-Петербург
Так называемая культурная столица России действительно является таковой. Тут имеется широкое разнообразие мест культурного досуга, по количеству которых Санкт-Петербург превосходит остальные города страны. Вместе с этим гражданам предоставляется выбор из широкого «ассортимента» учебных заведений, куда едут поступать люди из разных стран, в результате оставаясь на ПМЖ.
Климат тут переходный, но солнечных дней весьма мало. Зато их заменяют белые ночи, длящиеся примерно 50 дней. Стоимость на жилые помещение ниже, чем в столице и некоторых других городах, например, в Тюмени, при этом состояние недвижимости вправду качественное и добротное.
Климат тут переходный, но солнечных дней весьма мало. Зато их заменяют белые ночи, длящиеся примерно 50 дней. Стоимость на жилые помещение ниже, чем в столице и некоторых других городах, например, в Тюмени, при этом состояние недвижимости вправду качественное и добротное.
8. Домодедово
Подмосковный городок не так давно был признан городом, но уже сегодня он входит в рейтинг лидеров.
Главными достоинствами места люди называют: приближенность к столице, хорошую экологическую обстановку, обилие торговых точек для любого кошелька и вкуса, развитую инфраструктуру. Предприятий тут достаточно для трудоустройства как местных жителей, так и приезжих, особенно учитывая тот факт, что местные горожане стремятся работать в Москве, а на отдых возвращаться в Домодедово.
Что же касается недостатков, они тут тоже имеются – не самое лучшее качество работы ЖКХ, а также несоответствие заработных плат и цен. Две эти проблемы здесь выражены не так ярко, как в других российских городах, а потому существенными минусами граждане их не считают.
Главными достоинствами места люди называют: приближенность к столице, хорошую экологическую обстановку, обилие торговых точек для любого кошелька и вкуса, развитую инфраструктуру. Предприятий тут достаточно для трудоустройства как местных жителей, так и приезжих, особенно учитывая тот факт, что местные горожане стремятся работать в Москве, а на отдых возвращаться в Домодедово.
Что же касается недостатков, они тут тоже имеются – не самое лучшее качество работы ЖКХ, а также несоответствие заработных плат и цен. Две эти проблемы здесь выражены не так ярко, как в других российских городах, а потому существенными минусами граждане их не считают.
9. Краснодар
Мегаполис, который является сердцем Краснодарского края, зовет к себе многих туристов, в том числе и из других городов России. Здесь наблюдается умеренный климат – летние деньки бывают чересчур жаркими, а зимой морозы достигают 25 градусов.
Весна начинает приходить быстро – примерно в начале февраля. Особенно сильно горожан радует инфраструктура, ведь тут есть все – школы, садики, ВУЗы, кружки, секции и проч.
Время отдыха граждане предпочитают проводить в кафе и ресторанах, которые в Краснодаре есть практически на каждом шагу.
Весна начинает приходить быстро – примерно в начале февраля. Особенно сильно горожан радует инфраструктура, ведь тут есть все – школы, садики, ВУЗы, кружки, секции и проч.
Время отдыха граждане предпочитают проводить в кафе и ресторанах, которые в Краснодаре есть практически на каждом шагу.
10. Калининград
Достаточно красивый город рад встречать действующих и потенциальных бизнесменов.
Это место считается одним из наиболее подходящих для открытия собственного дела и его успешного ведения. Именно поэтому на территории имеется огромное множество предприятий, куда не составит труда устроиться на работу. В Калининград переезжают, как правило, не эмигранты из СНГ, а именно граждане России, изначально проживавшие в иных регионах страны.
Помимо работы здесь можно неплохо отдохнуть, потому как для этого предусмотрены ухоженные зоопарки, превосходная Художественная галерея, а также всевозможные театры, музеи и парки. При этом одними из наиболее известных достопримечательностей выступают семь мостов, где постоянно проходят профессиональные и любительские фотосессии, гуляют друзья и влюбленные, развлекаются дети.
Это место считается одним из наиболее подходящих для открытия собственного дела и его успешного ведения. Именно поэтому на территории имеется огромное множество предприятий, куда не составит труда устроиться на работу. В Калининград переезжают, как правило, не эмигранты из СНГ, а именно граждане России, изначально проживавшие в иных регионах страны.
Помимо работы здесь можно неплохо отдохнуть, потому как для этого предусмотрены ухоженные зоопарки, превосходная Художественная галерея, а также всевозможные театры, музеи и парки. При этом одними из наиболее известных достопримечательностей выступают семь мостов, где постоянно проходят профессиональные и любительские фотосессии, гуляют друзья и влюбленные, развлекаются дети.
11. Уфа
Благополучный город постоянно развивается, из-за чего население растут с каждым годом. Уфа представляет собой районный центр, где располагается множество медицинских учреждений, учебных заведений и предприятий, где всегда требуется рабочая сила.
Уровень жизни тут достойный – зарплаты соответствуют ценам, обслуживание жилищного фонда на высоте, климат континентальный. Преимущества этого города можно перечислять бесконечно, но убедиться в них возможно только при личном посещении Уфы. А приехав сюда однажды, возвращаться в любой другой городишко уже вряд ли захочется.
Уровень жизни тут достойный – зарплаты соответствуют ценам, обслуживание жилищного фонда на высоте, климат континентальный. Преимущества этого города можно перечислять бесконечно, но убедиться в них возможно только при личном посещении Уфы. А приехав сюда однажды, возвращаться в любой другой городишко уже вряд ли захочется.
12. Екатеринбург
Великий город с полуторамиллионным населением обязательно должен был войти в этот рейтинг. Он известен не только своим участием в сериале «Счастливы вместе», а также выпуском многих звезд современного шоубизнеса, в частности в области юмора, но и качественной сферой образования, обслуживания жилого фонда и инфраструктурой.
Помимо этого здесь на высоте находятся услуги здравоохранения и безопасности. Рабочие места всегда есть как для местных жителей, так и для приезжих – для поиска работы существует немало сайтов, газет и объявлений в соответствующих местах. Хорошо проявляет себя и дорожное полотно, которое выдерживает большой напор автомобильных колес, но при этом редко заставляет горожан «любоваться» ямами.
Помимо этого здесь на высоте находятся услуги здравоохранения и безопасности. Рабочие места всегда есть как для местных жителей, так и для приезжих – для поиска работы существует немало сайтов, газет и объявлений в соответствующих местах. Хорошо проявляет себя и дорожное полотно, которое выдерживает большой напор автомобильных колес, но при этом редко заставляет горожан «любоваться» ямами.
13. Новосибирск
Сибирская столица приятно удивляет своим размахом. Тут ест многополосные дороги, огромные строения и широкие площади. При этом город постоянно улучшается и развивается, поэтому переехавших сюда людей достаточно много.
Цены на жилье, продукты питания и развлечения тут умеренные, при этом заработные платы действительно позволяют жить на «широкую ногу».
Цены на жилье, продукты питания и развлечения тут умеренные, при этом заработные платы действительно позволяют жить на «широкую ногу».
14. Геленджик
Старинный городишко, где первыми поселенцами стали древние греки, сегодня занимает важное место в ТОПе лучших городов России. Он считается комфортным для проживания, а также весьма неплохим по уровню обслуживания.
Сюда переезжают на ПМЖ по различным причинам, но основными из них являются:
прекрасные климатические условия,
возможности для занятий спортом и развлечений в любой день недели,
торговые точки в шаговой доступности,
достаточное количество парковок.
Местное население Геленджика увеличивается каждый год, несмотря на единственный недостаток – несоответствие доходов и расходов. Зато проблем с трудоустройством тут нет, а особенно в летнее время, когда граждане всей страны и иностранцы едут сюда на отдых.
Сюда переезжают на ПМЖ по различным причинам, но основными из них являются:
прекрасные климатические условия,
возможности для занятий спортом и развлечений в любой день недели,
торговые точки в шаговой доступности,
достаточное количество парковок.
Местное население Геленджика увеличивается каждый год, несмотря на единственный недостаток – несоответствие доходов и расходов. Зато проблем с трудоустройством тут нет, а особенно в летнее время, когда граждане всей страны и иностранцы едут сюда на отдых.
15. Москва
Столица Российской Федерации хоть и расположилась не на первом месте рейтинга, все же входит в него. Перспективный город отличается большим населением, из-за чего здесь часто возникают проблемы с жильем. Зато рабочих мест в Москве достаточно много.
Средняя заработная плата тут, разумеется, выше, чем в большинстве российских городах, но и цены соответствующие. Климат тут умеренно континентальный, а потому сильного холода или жары гражданам переносить не приходится.
Средняя заработная плата тут, разумеется, выше, чем в большинстве российских городах, но и цены соответствующие. Климат тут умеренно континентальный, а потому сильного холода или жары гражданам переносить не приходится.
16. Грозный
Город, расположенный одновременно на юге России и севере Кавказа, занимает не самую большую площадь, но при этом население в нем достаточно плотное. Прошлое Грозного весьма тяжелое, а его история будоражит нервы каждого, кто ее услышит, но даже это не препятствует наличию интересных мест в современном городе.
Здесь всегда есть куда сходить, чтобы отдохнуть от бытовой рутины и насладиться видами. Главным преимуществом Грозного можно назвать высокий уровень безопасности жителей – взрослых, детей, стариков. На сегодняшний день город массово застраивается новыми домами, а потому новых поселенцев тут всегда ждут с распростертыми объятиями. Не меньше радует высокое качество дорог, мягкий климат и достаточно удобная транспортная система.
Здесь всегда есть куда сходить, чтобы отдохнуть от бытовой рутины и насладиться видами. Главным преимуществом Грозного можно назвать высокий уровень безопасности жителей – взрослых, детей, стариков. На сегодняшний день город массово застраивается новыми домами, а потому новых поселенцев тут всегда ждут с распростертыми объятиями. Не меньше радует высокое качество дорог, мягкий климат и достаточно удобная транспортная система.
17. Нижний Новгород
Один из лучших по качеству жизни город занимает почетное место не только в нашем ТОПе, но также в мировом рейтинге – там он стоит между Торонто и Майами. Успех города и желание переехать в него большинства граждан РФ и иностранцев объясняется великолепной экологией – даже несмотря на миллионное население властям удается сохранять чистый воздух и улицы города.
Не меньше радует наличие множества общественно важных пространств, среди которых имеются площади, парки, аэропорт и вокзал. Красотой Нижнего Новгорода поражаются как иностранцы, впервые увидевшие его красоты, так и местные жители, наблюдающие за улучшениями из года в год. Именно поэтому сегодня сложно найти человека, желающего переехать отсюда в другое место, а вот желающих поселиться в данном городе достаточно много.
Не меньше радует наличие множества общественно важных пространств, среди которых имеются площади, парки, аэропорт и вокзал. Красотой Нижнего Новгорода поражаются как иностранцы, впервые увидевшие его красоты, так и местные жители, наблюдающие за улучшениями из года в год. Именно поэтому сегодня сложно найти человека, желающего переехать отсюда в другое место, а вот желающих поселиться в данном городе достаточно много.
18. Красноярск
Подходящий город для насыщенной жизни предлагает удобные условия людям разных возрастных категорий. Красноярск представляет собой культурный, промышленный, административный и торговый центр.
Тут каждый год становится больше жителей, поскольку широкие возможности не оставляют равнодушным никого.
Тут каждый год становится больше жителей, поскольку широкие возможности не оставляют равнодушным никого.
19. Оренбург
Город, в котором проживает более 500 тыс. человек, входит в ТОП мест России по той простой причине, что уровень жизни тут действительно на высоте. Здесь наблюдается действительно качественное обслуживание жилых зон – по данной номинации Оренбург с достоинством занял 4 место по России.
Помимо этого в городе наблюдается весьма неплохой уровень здравоохранения и обеспечения безопасности. Что касается дорог, они тут тоже вполне хорошие, несмотря на большое количество автомобилей. Именно это говорит о том, что в рассматриваемом месте полноценно жить может каждый желающий.
Говоря о минусах, горожане отмечают только сферу образования – школ, колледжей и университетов на территории Оренбурга не так много, поэтому в этом плане выбор у местных жителей невелик.
Помимо этого в городе наблюдается весьма неплохой уровень здравоохранения и обеспечения безопасности. Что касается дорог, они тут тоже вполне хорошие, несмотря на большое количество автомобилей. Именно это говорит о том, что в рассматриваемом месте полноценно жить может каждый желающий.
Говоря о минусах, горожане отмечают только сферу образования – школ, колледжей и университетов на территории Оренбурга не так много, поэтому в этом плане выбор у местных жителей невелик.
20. Таганрог
Не самый большой, но уютный для проживания город располагается на юге страны и имеет свой выход к Азовскому морю. Здесь наблюдается достаточно мягкий климат – в летнее время температура сохраняется в пределах от 20 до 30 градусов, зимой же, как правило, наступают морозы до -20 градусов.
Несмотря на то, что многие люди считают Таганрог курортным городом, здесь можно не только хорошо отдыхать, но и вполне достойно жить. На территории предусмотрено немало развлечений для взрослых и детей, а также предприятий для устройства на работу. Помимо этого здесь имеется своя прослойка интеллигенции за счет наличия крупных университетов, где обучаются не только местные жители, но и гости города.
Несмотря на то, что многие люди считают Таганрог курортным городом, здесь можно не только хорошо отдыхать, но и вполне достойно жить. На территории предусмотрено немало развлечений для взрослых и детей, а также предприятий для устройства на работу. Помимо этого здесь имеется своя прослойка интеллигенции за счет наличия крупных университетов, где обучаются не только местные жители, но и гости города.
21. Анапа
Лучший для многих людей город славится высоким уровнем жизни. Несмотря на то, что Анапа выступает в качестве одного из самых крупных курортных городов, она не заставляет местных жителей задуматься о переезде из-за холодного времени года.
Это место славится отличной работой коммунальных служб, великолепной экологией и хорошей сетью общественных средств передвижения. Именно за счет этого сюда часто переезжают люди из других регионов страны. А главной изюминкой города считается дивный климат, ведь здесь солнечные лучи можно наблюдать 280 дней в году, что дает возможность гражданам насытиться витамином D. О таком уровне жизни, как в Анапе, мечтают многие жители России, а потому при первой же возможности переезжают сюда на ПМЖ.
Это место славится отличной работой коммунальных служб, великолепной экологией и хорошей сетью общественных средств передвижения. Именно за счет этого сюда часто переезжают люди из других регионов страны. А главной изюминкой города считается дивный климат, ведь здесь солнечные лучи можно наблюдать 280 дней в году, что дает возможность гражданам насытиться витамином D. О таком уровне жизни, как в Анапе, мечтают многие жители России, а потому при первой же возможности переезжают сюда на ПМЖ.
22. Омск
Один из городов-миллионеров ранее считался центром политической ссылки, но после постройки нефтеперерабатывающего завода вместо славы каторжного поселения он стал называться точкой передового производства. И хотя некоторые жители Омска стремятся покинуть свои дома, множество других российских граждан хотят переехать в него, объясняя свой выбор низкими ценами и возможностью найти комфортное рабочее место.
Нефтеперерабатывающий завод функционирует и по сегодняшний день – он считается одним из наиболее крупных в России. Помимо этого на территории города имеется немало достопримечательностей, ради которых тут стоит побывать хотя бы однажды в жизни – памятники, церкви, площади и т.д.
Нефтеперерабатывающий завод функционирует и по сегодняшний день – он считается одним из наиболее крупных в России. Помимо этого на территории города имеется немало достопримечательностей, ради которых тут стоит побывать хотя бы однажды в жизни – памятники, церкви, площади и т.д.
23. Кемерово
Городок для отличной жизни и реализации своих планов предназначается больше для ведения бизнеса. Здесь процветает экономика, что и привлекает состоятельных граждан разных городов России и других стран. А обеспечивается этот рост за счет угледобывающей промышленности, а также развитых иных отраслей. К тому же, за счет этого тут всегда есть рабочие места.
24. Реутов
Город, расположенный неподалеку от столицы, не зря вошел в перечень лидеров. И хотя его площадь невелика, тут есть немало интересных мест, которые можно посетить, чтобы не захотеть с ними прощаться. Единственный существенный минус – частые пробки на главных дорогах. В остальном же Реутов устраивает как местных жителей, так и приезжих. Отсюда мало кому хочется уехать на долгое время, потому как в любой день всего за полчаса возможно добраться до столицы и сравнить ее красоты с местными.
Население города не намного превышает отметку в 100 тыс. человек, поэтому развернуться тут в плане работы и развлечений есть где.
Население города не намного превышает отметку в 100 тыс. человек, поэтому развернуться тут в плане работы и развлечений есть где.
25. Челябинск
Достойный город для достойных людей занимает почетную позицию в нашем ТОПе. Он хорош по всем параметрам: инфраструктура, дороги, развлечения, образование, обслуживание жилого фонда и т.д. Здесь есть немало помещений для занятий разными видами спорта, заводов, музеев, кинотеатров, парков и прочих мест, где возможно отдохнуть от работы. При этом рабочие места тут тоже есть всегда, поскольку Челябинск является вполне неплохим выбором для открытия бизнеса, в результате чего открываются все новые предприятия, требующие рабочей силы. Выглядит город красиво – здесь сложно найти «обшарпанные» постройки, какие встречаются в некоторых других местах, к тому же, возле каждого здания полно ухоженной растительности.
Из минусов — экология.
Из минусов — экология.
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Особенно сильно горожан радует инфраструктура, ведь тут есть все – школы, садики
Ага, в группе детского сада при норме 20 человек может быть 60, мне звонили "очередь на дс подошла", когда дочка во 2 класс перешла, в школе начальные классы в 3 смены, больше 40 человек в классе
Рублевка - самый лучший город России. Населен исключительно добрыми, воспитанными, доброжелательными, культурными, небедными россияненцами. Там совсем нет бомжей, гопников и прочих деклассированных люмпен-пролетариев. Прекрасная архитектура, отличные дороги, чудесная экология, отсутсвие заводов и мусорных свалок сдлают ваше проживание комфортным и приятным. Уже многие достойные и знаменитые россияненцы выбрали Рублевку местом своей резиденции.