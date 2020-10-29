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Лучшие города России для проживания в 2020 году

Лучшие города России для проживания в 2020 году (26 фото)

Автор:
29 октября 2020 08:55
Сообщество : Жить в России
Метки: в мире   города   жизнь   проживание   россия   топ   фото   
743
26
Россия – действительно большая страна, занимающая огромную территорию и состоящая из немалого количества городов. В каждом из них живут, работают и развлекаются люди, но далеко не во всех местах гражданам интересно. Людям часто хочется новых ощущений и приятных воспоминаний, которые, к сожалению, сегодня возможно получить далеко не во всех местах.
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Метки: в мире   города   жизнь   проживание   россия   топ   фото   
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2k
adk80 45 минут назад
Ярославль... с хорошим дорожным покрытием...
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99
Обратная сторона Луны 5 минут назад
Про Краснодар порадовало

Особенно сильно горожан радует инфраструктура, ведь тут есть все – школы, садики

Ага, в группе детского сада при норме 20 человек может быть 60, мне звонили "очередь на дс подошла", когда дочка во 2 класс перешла, в школе начальные классы в 3 смены, больше 40 человек в классе
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3k
Петрович 7 минут назад
Кто в это рейтинг Неризиноффск засунул? Этаж не место для житья, а адский ад.
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58k
Доктор Джонс 12 минут назад
Всё бросаем и едем в Грозный...
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54k
Алекс Юстасов 13 минут назад
Сначала прочитал "лучшие города для ДОЖИВАНИЯ"...
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5k
Паха 13 минут назад
Тюмень действительно офигенный город, мне очень нравится.
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2k
Frank Borman Полчаса назад
26. Рублевка
Рублевка - самый лучший город России. Населен исключительно добрыми, воспитанными, доброжелательными, культурными, небедными россияненцами. Там совсем нет бомжей, гопников и прочих деклассированных люмпен-пролетариев. Прекрасная архитектура, отличные дороги, чудесная экология, отсутсвие заводов и мусорных свалок сдлают ваше проживание комфортным и приятным. Уже многие достойные и знаменитые россияненцы выбрали Рублевку местом своей резиденции.
26. Рублевка Рублевка - самый лучший город России. Населен исключительно добрыми, воспитанными, доброжелательными, культурными, небедными россияненцами. Там совсем нет бомжей, гопников и прочих деклассированных люмпен-пролетариев. Прекрасная архитектура, отличные дороги, чудесная экология, отсутсвие заводов и мусорных свалок сдлают ваше проживание комфортным и приятным. Уже многие достойные и знаменитые россияненцы выбрали Рублевку местом своей резиденции.
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99
Обратная сторона Луны Frank Borman 3 минуты назад
Вот сейчас обидно было
Вот сейчас обидно было
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165
Вячеслав Полчаса назад
Екатеринбург (снимал на мобильный)
Екатеринбург (снимал на мобильный)
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11k
робт Час назад
бл*я не повезло
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42k
RusLAN Час назад
Хорошо там, где нас нет!
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50k
pynh Час назад
Хорошо там где нас нет
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7k
MakDag Час назад
Хорошо там, где нас нет.
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