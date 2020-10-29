Лучшие города России для проживания в 2020 году

Подмосковный городок не так давно был признан городом, но уже сегодня он входит в рейтинг лидеров.



Главными достоинствами места люди называют: приближенность к столице, хорошую экологическую обстановку, обилие торговых точек для любого кошелька и вкуса, развитую инфраструктуру. Предприятий тут достаточно для трудоустройства как местных жителей, так и приезжих, особенно учитывая тот факт, что местные горожане стремятся работать в Москве, а на отдых возвращаться в Домодедово.



Что же касается недостатков, они тут тоже имеются – не самое лучшее качество работы ЖКХ, а также несоответствие заработных плат и цен. Две эти проблемы здесь выражены не так ярко, как в других российских городах, а потому существенными минусами граждане их не считают.