Самые маленькие квартиры в мире

В городе Ухань, (провинция Хубэй в Китае) находится шестиэтажное здание, которое хозяин разделил на 55 мини квартир и успешно сдает их молодым китайцам.В таких мини квартирах, средней площадью 4.5 м ² живут иногда даже по 3 человека.



Мини квартира представляет собой крошечное помещение без перегородок, спальные места в большой части квартир находятся на втором ярусе, над мини кухней или санузлом.



В связи с доступной арендной платой такие апартаменты пользуются большой популярностью у молодых специалистов.