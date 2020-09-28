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Самые маленькие квартиры в мире

Самые маленькие квартиры в мире (22 фото + 1 видео)

Автор:
28 сентября 2020 09:50
Сообщество : Жизнь
Метки: Самые маленькие квартиры   в мире   видео   жизнь   квартира   маленькая   фото   
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Давайте заглянем к ним. Не к богатым и знаменитым, а к простым людям. Посмотрев их жилье, я подумала:"А у нас не так уж и плохо." Думаю, и Вы со мной согласитесь.

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Метки: Самые маленькие квартиры   в мире   видео   жизнь   квартира   маленькая   фото   
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2  комментария
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4k
Ф Ив 59 минут назад
28 квадратов это уже вполне нормальный размер. Многие гостинки имеют площадь менее 16 квадратов.
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28k
Azesh Час назад
меняю двести квадратов в России на маленькую квартирку в центре Нью-Йорка или Парижа. Рим не предлагать.
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Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Станьте частью первой в мире распределенной суперсети и зарабатывайте на этом Строители построили пластиковое озеро вместо настоящего Строители построили пластиковое озеро вместо настоящего Под ногами мужчины обрушился берег Под ногами мужчины обрушился берег Южнокорейские помещения для жизни с низкими доходами Южнокорейские помещения для жизни с низкими доходами Пешеход едва не оказался под обломками падающего дома Пешеход едва не оказался под обломками падающего дома 10-летний мальчик живёт один и отказывается от усыновления 10-летний мальчик живёт один и отказывается от усыновления
Parizhanka

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