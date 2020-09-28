Самые маленькие квартиры в мире

Давайте заглянем к ним. Не к богатым и знаменитым, а к простым людям. Посмотрев их жилье, я подумала:"А у нас не так уж и плохо." Думаю, и Вы со мной согласитесь.
Самая маленькая квартира в Китае — 4.5 м ²
В городе Ухань, (провинция Хубэй в Китае) находится шестиэтажное здание, которое хозяин разделил на 55 мини квартир и успешно сдает их молодым китайцам.В таких мини квартирах, средней площадью 4.5 м ² живут иногда даже по 3 человека.
Мини квартира представляет собой крошечное помещение без перегородок, спальные места в большой части квартир находятся на втором ярусе, над мини кухней или санузлом.
В связи с доступной арендной платой такие апартаменты пользуются большой популярностью у молодых специалистов.
Мини квартира представляет собой крошечное помещение без перегородок, спальные места в большой части квартир находятся на втором ярусе, над мини кухней или санузлом.
В связи с доступной арендной платой такие апартаменты пользуются большой популярностью у молодых специалистов.
Самая маленькая квартира в Риме — 7 м ²
Самая маленькая квартира в Риме расположена в самом центре города — сюда ведет узкий переулок недалеко от замка Сент-Анджело и базилики Святого Петра.
Владелец, Марко Pierazzi — архитектор адаптировал помещение для комфортного проживания. Длина всего около 4м, ширина 1.8м. До него никому даже не приходило в голову что помещение можно сделать жилым.
Владелец, Марко Pierazzi — архитектор адаптировал помещение для комфортного проживания. Длина всего около 4м, ширина 1.8м. До него никому даже не приходило в голову что помещение можно сделать жилым.
В 7 квадратных метрах помещается настоящая кухня, ванная комната с большой душевой кабиной, спальня с диваном -кроватью на втором уровне квартиры , шкафы, полки, откидной стол, телевизор со светодиодной подсветкой, акустическая система, небольшая стиральная машина и много других встроенных мелочей.
Самая маленькая квартира в Америке— 7 м ²
Небольшая квартира находится в самом центре Нью Йорка. В ней живет архитектор и дизайнер Люк Кларк.
Диван для гостей превращается в удобную кровать.
Диван для гостей превращается в удобную кровать.
Большую часть времени Люк проводит работая за компьютером дома. Зеркало над рабочим столом визуально увеличивает пространство.
Самая маленькая квартира в Париже — 8 м ²
Самая маленькая квартира в Париже находится в престижном районе города. Создатели квартиры — японская архитектурная студия Kitoku. В дизайне использована светлая световая гамма. Сама мини квартира состоит из разнообразных по функциональности шкафов — за дверцами скрывается санузел, гардероб, спальня и кухня.
Самая маленькая квартира в Польше — 13 м ²
Польский дизайнер Шимон Ханцар (Szymon Hanczar) превратил небольшое помещение в удобную светлую и функциональную квартиру для одного человека.
Под спальным местом находятся санузел и кухонный уголок, а в шкафу встроена стиральная машина и полки для хранения вещей и бытовой техники.
Под спальным местом находятся санузел и кухонный уголок, а в шкафу встроена стиральная машина и полки для хранения вещей и бытовой техники.
Небольшая квартира студия в Мадриде — 28 м ²
Испанская архитектурная мастерская Beriot Bernardini спроектировала очень светлое и просторное пространство в двух уровнях. В передней части квартиры располагаются все функциональные части — санузел, кухня, гардероб и спальная зона.
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