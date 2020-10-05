10 удивительных существ, найденных на Земле совсем недавно

Совсем недавно биологи из Университета Бингемтона в Нью-Йорке обнаружили, что ящерица Anolis aquaticus, впервые описанная в середине ХХ века, может не дышать под водой до 16 минут. У нее на голове появляется наполненный воздухом пузырь, который работает как баллон в акваланге.