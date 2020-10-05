10 удивительных существ, найденных на Земле совсем недавно

Принято считать, что человечество уже изучило большинство видов обитателей Земли. Но открытия последних лет показывают, что на нашей планете живет еще много удивительных существ. Вот некоторые из них.
Ящерица с «аквалангом»
Совсем недавно биологи из Университета Бингемтона в Нью-Йорке обнаружили, что ящерица Anolis aquaticus, впервые описанная в середине ХХ века, может не дышать под водой до 16 минут. У нее на голове появляется наполненный воздухом пузырь, который работает как баллон в акваланге.
Самая редкая большая обезьяна в мире
В 2017 году ученые обнаружили на Суматре новый вид орангутангов, получивших название тапанульских. На данный момент это самые редкие большие обезьяны в мире. Их осталось всего около 800 особей.
Рыбы, которые умеют ходить по суше
В Таиланде обитает удивительная рыбка Cryptotora thamicola, которая умеет ползать по скалам, обходясь без воды какое-то время. До недавнего времени она считалась уникальной, но затем ученые обнаружили еще 10 видов «сухопутных» рыб. Передвигаться по суше им помогает уникальное строение скелета.
Удивительные арктические бабочки
Команда сибирских биологов во время недавней экспедиции на северо-восток Якутии обнаружила ранее неизвестных бабочек. По внешнему виду они напоминают представителей самого редкого вида заполярных бабочек из семейства парусников. Но их отличают большие размеры и более продолговатые крылья с красными штрихами.
Паук, который похож на Джокера
В Иране обнаружили новый вид паука, который так напомнил ученым Джокера, что его решили назвать в честь актера Хоакина Феникса, сыгравшего этого персонажа. У Loureedia phoenixi яркая красно-белая спина, похожая на клоунский грим кинозлодея.
Харпезавр с рогом
На Суматре в Индонезии до сих пор живет загадочная ящерица харпезавр Модильяни, о которой никто не слышал с 1891 года. О переоткрытии вида ученые сообщили в начале лета 2020 года.
Необычная бахромчатая черепаха
В Южной Америке обнаружен новый вид бахромчатой черепахи, получивший название Chelus orinocensis. Это животное с необычным камуфляжем и «хитрой» мордой так похоже на свою ближайшую родственницу Chelus fimbriatus, что долгое время их считали одним видом.
Змея, названная в честь персонажа «Гарри Поттера»
Ученые обнаружили в Индии ранее неизвестный вид гадюки из рода Trimeresurus. Эта ярко-салатовая змея — родственница ядовитых куфий. Она обитает по всей Восточной и Юго-Восточной Азии. Гадюку назвали Салазар Слизерин в честь великого колдуна и одного из основателей школы «Хогвартс» из вселенной Гарри Поттера.
Амфибия, «похожая» на Дональда Трампа
В 2018 году ученые открыли в Панаме ранее неизвестную амфибию. Это слепой вид из рода толстокожих червяг, который имеет привычку зарывать голову в песок. Ранее неизвестное науке существо назвали Dermophis donaldtrumpi в честь президента США Дональда Трампа.
Источник:
Ссылки по теме:
- Тигры сразились в жестокой битве перед группой туристов
- Медведи нарушили покой туристов и полакомились их едой
- Немецкий дог Фредди самая высокая собака в мире
- Они просто обворожительны! Гондурасские белые летучие мыши
- Гривистый волк- необычный зверь с ногами супермодели
25
Понравилось25
Новости партнёров
Загрузка...