Парень застрял в стене при попытке побега

18-летний грабитель, пойманный в магазине во время налёта, попытался сбежать из следственного изолятора временного содержания.
Злоумышленник был арестован после того, как ограбил магазин и украл часы и 270 бразильских реалов (примерно 48 долларов США) у владельца торгового заведения.
Проведя несколько часов в изоляторе, воришка попытался сбежать через небольшой проём, но не рассчитал пропорций своего тела и застрял.
Проведя несколько часов в изоляторе, воришка попытался сбежать через небольшой проём, но не рассчитал пропорций своего тела и застрял.
Прибывшие на место инцидента спасатели, используя масло и электромонтажные инструменты, спустя два часа вызволили молодого человека из заточения.
После спасения неудачливый беглец остался под стражей в том же отделении полиции.
После спасения неудачливый беглец остался под стражей в том же отделении полиции.
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