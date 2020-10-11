Парень застрял в стене при попытке побега

Злоумышленник был арестован после того, как ограбил магазин и украл часы и 270 бразильских реалов (примерно 48 долларов США) у владельца торгового заведения.



Проведя несколько часов в изоляторе, воришка попытался сбежать через небольшой проём, но не рассчитал пропорций своего тела и застрял.