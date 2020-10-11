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Парень застрял в стене при попытке побега

Парень застрял в стене при попытке побега (2 фото + 1 видео)

Автор:
11 октября 2020 09:13
Сообщество : Жизнь
Метки: в мире   видео   жизнь   застрял   камера   побег   стена   фото   
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18-летний грабитель, пойманный в магазине во время налёта, попытался сбежать из следственного изолятора временного содержания.

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Метки: в мире   видео   жизнь   застрял   камера   побег   стена   фото   
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