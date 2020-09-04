Художники нарисовали одну и ту же девочку как жительницу разных стран, показав их колорит в ярких деталях.
Художникам только дай поучаствовать в каком-нибудь челлендже — если на них накатит вдохновение, то этих ребят уже не остановить! Новой идеей для творческих экспериментов стала девочка с YouTube-канала с расслабляющей музыкой. Под спокойные треки в заставленной вещами комнате героиня видеоряда спокойно делает уроки, пока на окошке спит котик.
Пользователь сети предложил своим товарищам перерисовать эту же девочку, только в стиле своей страны — и вот, что из этого вышло.
Пользователь сети предложил своим товарищам перерисовать эту же девочку, только в стиле своей страны — и вот, что из этого вышло.
Художники устроили челлендж с нарисованной девочкой
YouTube-канал ChilledCow стал популярен благодаря своим трансляциям расслабляющей lo-fi музыки. На одном из видео с подборкой для учёбы есть видеоряд с нарисованной девочкой, которая занимается под музыку. Автор оригинальной картинки, Хуан Пабло Мачадо, изобразил её в квартире во французском городе Лионе.
Пользователь сайта Reddit под ником Marccolo перерисовал эту девочку, превратив её в жительницу Румынии. Художник поменял вид за окном на город Сибиу, а также добавил комнате несколько ярких деталей, отражающих местную культуру.
Marccolo также предложил и другим художникам нарисовать эту девочку в стиле их стран. Авторы не только поменяли вид за окном, но и добавили комнате детали, которые либо навеяны стереотипами о стране, либо их и правда можно найти в домах обычных жителей.
Пользователь сайта Reddit под ником Marccolo перерисовал эту девочку, превратив её в жительницу Румынии. Художник поменял вид за окном на город Сибиу, а также добавил комнате несколько ярких деталей, отражающих местную культуру.
Marccolo также предложил и другим художникам нарисовать эту девочку в стиле их стран. Авторы не только поменяли вид за окном, но и добавили комнате детали, которые либо навеяны стереотипами о стране, либо их и правда можно найти в домах обычных жителей.
Девочку художники представили в виде жительниц разных стран. Вот, например, Румыния
Художник добавил румынской девочке флажок страны на полке, узор на стенах и кружке, а также куколок в традиционных нарядах.
Италия
Чехия
Дания
Босния и Герцеговина
Греция
Латвия
Британия
Как пояснил автор, он нарисовал девочку в стиле своих любимых сказок из детства.
Литва
Россия
Австрия
Франция
Норвегия
Нидерланды
Финляндия
А вам жительница какой страны больше всего приглянулась?
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Ни одной чернокожей финки или эстонки!
:D
Но, понятно, все хотят себе польстить красивыми видами из окна и белыми детьми, которые проводят время за написанием стихов и книг а не за смартфонами или не вращая спиннер на пальце. :)
А вот в Чехии - с пивом перебор.
Как будто в Британии у всех из окна Биг Бен виден!