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Художники устроили челлендж с нарисованной девочкой

Художники устроили челлендж с нарисованной девочкой (17 фото)

Автор:
04 сентября 2020 09:02
Сообщество : Искусство
Метки: в мире   города   девочка   круто   страны   фото   художники   челлендж   
3959
17
Художники нарисовали одну и ту же девочку как жительницу разных стран, показав их колорит в ярких деталях.

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Метки: в мире   города   девочка   круто   страны   фото   художники   челлендж   
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42  комментария
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6k
Колорад 5 часов назад
Опять какой-то расистский высер!
Ни одной чернокожей финки или эстонки!
:D
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16k
Николай Час назад
А вон то - пятиэтиажка где сидит девочка .
А вон то - пятиэтиажка где сидит девочка .
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33k
Example 6.2.6 2 часа назад
В большинстве европейских стран, девочку надо было изобразить чёрной, а то как-то нетолератно получается.. И вообще в Босния и Герцеговина она должна с Коранам сидеть и одета по шариату. Да и вообще читать не должна уметь, а должна жить с 60 летним Абду-Хамилом и уже иметь от него 3-х детей.
Но, понятно, все хотят себе польстить красивыми видами из окна и белыми детьми, которые проводят время за написанием стихов и книг а не за смартфонами или не вращая спиннер на пальце. :)
В большинстве европейских стран, девочку надо было изобразить чёрной, а то как-то нетолератно получается.. И вообще в Босния и Герцеговина она должна с Коранам сидеть и одета по шариату. Да и вообще читать не должна уметь, а должна жить с 60 летним Абду-Хамилом и уже иметь от него 3-х детей. Но, понятно, все хотят себе польстить красивыми видами из окна и белыми детьми, которые проводят время за написанием стихов и книг а не за смартфонами или не вращая спиннер на пальце. :)
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1k
Александр Алехин 2 часа назад
Куда Финны дели кота???
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1k
Дмитрий 3 часа назад
Все эти виды можно увидеть в России. Неожиданно да ?
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716
Беглый раб Дмитрий 3 часа назад
Именно так. Поэтому - ни о чем.
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17k
anpetrof 3 часа назад
А почему англичанка такая страшная
? И где же кто-нибудь из Африки?
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44
Дядя Витя 3 часа назад
Художник е...ый! Все до одной левши!
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496
Евгения Ефимова 3 часа назад
Везде красочные виды за окном, и только в России мрак и безысходность. Почему нашу страну всегда изображают каким-то мордором с орками, замаскированными под обычных людей?
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6k
Сергей Евгения Ефимова 3 часа назад
Ну так стереотипы же! Нас подобным образом изображают уже несколько столетий.
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2k
Михаил До 4 часа назад
Мужчина заинтересован маленькой девочкой. Она ему не дочка, но сколько внимания к ней! Как житель европеской страны, старающейся быть демократичной со всей ответственностью заявляю. Педофил! Еще небось и негров не любит!
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6k
Сергей Михаил До 3 часа назад
Так педофилия там в почете. Европа же.
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14k
Александр 4 часа назад
Мало того, что все девочки белые, так половина еще и блондинки. По моему это расизм.
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256
Andrew Belaks 4 часа назад
Босния и Герцеговина - котэ за стеклопакетом) Там запрещено котиков дома держать?)
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65
onna.a 4 часа назад
Посмотрела на Россиянку,и почему-то так уютно стало...Предвзятая я,а?...
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16k
SerGProS 4 часа назад
Да что уж..Россия..Можно было и по чеснаку
Да что уж..Россия..Можно было и по чеснаку
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6k
Сергей SerGProS 3 часа назад
Автопортрет, судя по всему?
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16k
SerGProS Сергей 3 часа назад
Это была ирония на тему вида из окна. Тонкий юмор для слабых умов.Я в печали.
Ссылка www.youtube.com
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65k
Фома 5 часов назад
У девочки из Чехии, пиво то хоть безалкогольное ?
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3k
CruelAsm Фома 5 часов назад
А разве в Чехии безалкогольное пиво не запрещено?
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414
MoZaR 4 часа назад
Во Франции бутылка вина)) явно безалкогольное))
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40k
zloykoyot 5 часов назад
Интересно, в Литве все со связкой баранок на шее ходят?
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43k
Albert GER zloykoyot 5 часов назад
и за окном у литовской молодёжи берлинский рундфунктурм)))
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2k
au3 Albert GER 4 часа назад
https://ru.wikipedia.org/wiki/Вильнюсская_телебашняhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Вильнюсская_телебашня
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65
onna.a zloykoyot 4 часа назад
Это янтарь такой наверное.
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43k
Albert GER au3 3 часа назад
ты не понял шутки.
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2k
ваня панкин 5 часов назад
ага, и россия опять мрачная...
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12k
хз ваня панкин 5 часов назад
Ну так-то да, на всякий случай глянул в окно, в общем на картинке веселее было.
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37
............ ваня панкин 5 часов назад
типичный российски урбанистический пейзаж зимой! или не так?
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2k
ваня панкин ............ 3 часа назад
да зимой порою мрачно... но стереотипы задолбали...
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2k
ваня панкин хз 3 часа назад
а я щас в окошко глянул, смотрю веселенький сентябрь...
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12k
хз ваня панкин 41 минуту назад
Это потому, что вы не из Челябинска.
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Греческий колорит классно передан, имхо.
А вот в Чехии - с пивом перебор.
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1k
SSD 5 часов назад
В России за окном какой то ад)))
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3k
Едондер пуп SSD 5 часов назад
Нормальные гаражи, чо.
Как будто в Британии у всех из окна Биг Бен виден!
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544
Антон SSD 5 часов назад
Темно и страшно )))
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12k
хз SSD 5 часов назад
Да ладно вам, нормальный спальный район... в аду
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4k
disevenvis SSD Полчаса назад
За то у нее судя по внешнему виду макбук, как бы при деньгах
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7k
Ntvl 6 часов назад
Неужели в Латвии кроме как деревенской халупы нечего показать?
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хз Ntvl 5 часов назад
Там либо халупы либо как в России, я не про исторические центры конечно.
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