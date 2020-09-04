Художники устроили челлендж с нарисованной девочкой

Художникам только дай поучаствовать в каком-нибудь челлендже — если на них накатит вдохновение, то этих ребят уже не остановить! Новой идеей для творческих экспериментов стала девочка с YouTube-канала с расслабляющей музыкой. Под спокойные треки в заставленной вещами комнате героиня видеоряда спокойно делает уроки, пока на окошке спит котик.



Пользователь сети предложил своим товарищам перерисовать эту же девочку, только в стиле своей страны — и вот, что из этого вышло.