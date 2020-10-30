Рейтинг армий мира 2020 по версии Global Firepower

Аналитическая компания Global Firepower каждый год составляет рейтинг армий мира, 2020 год не стал исключением. Эксперты анализируют свыше 50 параметров, таких как финансовые возможности, добыча и потребление полезных ископаемых, качество логистических услуг, состояние военно-воздушных сил, сухопутных войск, военно-морских сил и др.
Когда-то Александр III сказал, что у России только 2 союзника: ее армия и флот. Эту цитату при желании можно применить к любой другой стране, ведь военная мощь – гарантия спокойной жизни и независимости.
10. Бразилия
Десятое место в рейтинге военной мощи стран мира было отдано бразильской армии, которая доминирует на южноамериканском материке с точки зрения военной силы.
По количеству военно-воздушного транспорта она занимает пятое место в мире, по нефтедобыче находится на 10-й позиции, а по общей численности населения – на пятой. Также Бразилия входит в первую пятерку стран по количеству действующих аэропортов (4,093), рабочей силы, задействованной в отрасли логистики, а также количеству морских портов и терминалов (17).
Оборонный бюджет Бразилии относительно невелик и составляет 27,8 млрд. долларов.
По количеству военно-воздушного транспорта она занимает пятое место в мире, по нефтедобыче находится на 10-й позиции, а по общей численности населения – на пятой. Также Бразилия входит в первую пятерку стран по количеству действующих аэропортов (4,093), рабочей силы, задействованной в отрасли логистики, а также количеству морских портов и терминалов (17).
Оборонный бюджет Бразилии относительно невелик и составляет 27,8 млрд. долларов.
9. Египет
В 2020 году Египет доминирует на Ближнем Востоке с точки зрения военной силы.
Эта страна занимает 10 строчку (из 138 представленных в рейтинге) по общей численности военно-воздушных сил, 4-е место по количеству танков и 6-е в плане бронетехники и ракет.
По совокупным активам военно-морских сил армии Египет находится на 7-м месте. А вот по оборонному бюджету – 11,2 млрд. долларов – страна даже не входит в первую двадцатку.
Эта страна занимает 10 строчку (из 138 представленных в рейтинге) по общей численности военно-воздушных сил, 4-е место по количеству танков и 6-е в плане бронетехники и ракет.
По совокупным активам военно-морских сил армии Египет находится на 7-м месте. А вот по оборонному бюджету – 11,2 млрд. долларов – страна даже не входит в первую двадцатку.
8. Великобритания
Еще неизвестно, как пышно отпразднованный «Брексит» скажется на будущем одной из крупнейших ядерных держав, однако ее армия пока что остается одной из лучших в мире.
Она занимает третье место по числу авианосцев (2 единицы), пятое место по числу фрегатов (13) и 8-е по числу минно-тральных кораблей (13). И пусть Британия уже давно не владычица морей, однако именно в ее ВМФ сосредоточена вся ядерная мощь государства. В боеготовном состоянии находятся четыре подводных атомных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) не самого нового класса «Вэнгард». К 2030 году их планируется заменить на новые ПЛАРБ класса Successor.
Что касается расходов на оборону, то Британия не скупится, и выделила аж 55,1 млрд. долларов, что поставило ее на пятое место среди всех стран, рассматриваемых экспертами Global Firepower.
Она занимает третье место по числу авианосцев (2 единицы), пятое место по числу фрегатов (13) и 8-е по числу минно-тральных кораблей (13). И пусть Британия уже давно не владычица морей, однако именно в ее ВМФ сосредоточена вся ядерная мощь государства. В боеготовном состоянии находятся четыре подводных атомных лодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) не самого нового класса «Вэнгард». К 2030 году их планируется заменить на новые ПЛАРБ класса Successor.
Что касается расходов на оборону, то Британия не скупится, и выделила аж 55,1 млрд. долларов, что поставило ее на пятое место среди всех стран, рассматриваемых экспертами Global Firepower.
7. Франция
Влияние страны, расположенной в Западной Европе, простирается на большую часть мира через науку, политику, экономику и, возможно, прежде всего, культуру. Но и в военном отношении Франции есть чем гордиться.
У нее 8-е место по военно-воздушным силам в целом, 7-е места по количеству фрегатов (11) и минных тральщиков (17), а также 10-е место по расходам на оборону (41,5 млрд. долларов).
У нее 8-е место по военно-воздушным силам в целом, 7-е места по количеству фрегатов (11) и минных тральщиков (17), а также 10-е место по расходам на оборону (41,5 млрд. долларов).
6. Южная Корея
Под боком у Южной Кореи непредсказуемая КНДР, так что расслабляться ей некогда. И оборонный бюджет у Республики Корея очень солидный – 44 млрд. долларов. По количеству резервистов (3,1 млн. человек) эта страна находится на втором месте среди 138 самых сильных армий в мире.
Также у Южной Кореи отличные показатели по таким военным параметрам как бронетанковая техника (4-е место), самоходная артиллерия (3-е место) и буксируемая артиллерия (3-е место). И на море, если придется, эта страна не ударит в грязь лицом. У нее 22 субмарины (6-я строчка), 12 корветов (тоже 6 строчка), 18 фрегатов (5-е место) и 2 авианосца (4-я строчка). Столь внушительный военный потенциал позволил ей разместиться на шестой позиции в списке государств с самой сильной армией 2020 года.
Также у Южной Кореи отличные показатели по таким военным параметрам как бронетанковая техника (4-е место), самоходная артиллерия (3-е место) и буксируемая артиллерия (3-е место). И на море, если придется, эта страна не ударит в грязь лицом. У нее 22 субмарины (6-я строчка), 12 корветов (тоже 6 строчка), 18 фрегатов (5-е место) и 2 авианосца (4-я строчка). Столь внушительный военный потенциал позволил ей разместиться на шестой позиции в списке государств с самой сильной армией 2020 года.
5. Япония
В одной из самых технически развитых стран ведутся жаркие дискуссии о пересмотре 9-й статьи Конституции, согласно которой Япония отказывается от создания сухопутных войск, военно-воздушных сил и флота, и применения вооруженной силы для разрешения международных споров.
Формально японская армия носит название Силы самообороны, однако средства на нее выделяются вовсе не формально, а очень щедро – 49 млрд. долларов. И вряд ли вы удивитесь тому факту, что по числу портов и морских терминалов (их 44) Япония занимает первое место в рейтинге, а по числу авианосцев (их 4) и эсминцев (40 кораблей) – второе.
Формально японская армия носит название Силы самообороны, однако средства на нее выделяются вовсе не формально, а очень щедро – 49 млрд. долларов. И вряд ли вы удивитесь тому факту, что по числу портов и морских терминалов (их 44) Япония занимает первое место в рейтинге, а по числу авианосцев (их 4) и эсминцев (40 кораблей) – второе.
4. Индия
Со своим населением в 1,29 миллиарда человек, Индия является второй наиболее населенной страной в мире после Китая. И ожидаемо занимает вторые места по людским ресурсам (622,4 млн. человек), количеству военных (1,4 млн. человек) и третье место по числу резервистов (2,1 млн. человек).
Индия располагает мощными ВВС, в ее распоряжении 2123 единиц военно-воздушной техники (4 строчка рейтинга), а также огромным количеством танков, их 4,292 единицы (5-е место). И по военным расходам индийское правительство вывело свою страну в топ-4, потратив на эти цели 61 млрд. долларов.
Индия располагает мощными ВВС, в ее распоряжении 2123 единиц военно-воздушной техники (4 строчка рейтинга), а также огромным количеством танков, их 4,292 единицы (5-е место). И по военным расходам индийское правительство вывело свою страну в топ-4, потратив на эти цели 61 млрд. долларов.
3. Китай
Топ-3 сильнейших армий мира открывает китайская, год за годом наращивающая свою мощь в ответ на усиливающееся присутствие США в регионе. Китай – первый в мире по числу населения (1,3 млрд. человек), активным людским ресурсам (752 855 402 человек) и количеству действующих военнослужащих – 2, 1 млн. человек.
ВВС Китая – третьи в мире по общему количеству техники, ВМС – вторые, а на суше Поднебесная готова выставить против неприятеля 3 500 танков, 33 000 единиц бронетехники и 2 650 систем залпового огня.
Траты на армию у Китая колоссальные – 237 млрд. долларов.
ВВС Китая – третьи в мире по общему количеству техники, ВМС – вторые, а на суше Поднебесная готова выставить против неприятеля 3 500 танков, 33 000 единиц бронетехники и 2 650 систем залпового огня.
Траты на армию у Китая колоссальные – 237 млрд. долларов.
2. Россия
Для патриотов наверняка будет приятен тот факт, что Россия располагает второй самой сильной армией в мире по состоянию на 2020 год. Впрочем, так было и в прошлом году.
Хотя наша армия не так велика, как китайская и индийская (1 млн активного военного персонала), и по числу резервистов (2 млн человек) Россия всего на 4 месте, зато по числу военно-воздушного транспорта (4 163 единиц техники) – вторая в мире, а по количеству танков (12 950), самоходной артиллерии (6 083) и систем залпового огня (3 860) – первая.
Военно-морские силы – также надежные друзья России, по таким пунктам как число корветов и минных тральщиков страна выходит на первое место. При этом военный бюджет России даже меньше, чем у Японии – 48 млрд. долларов.
Помимо второго места в рейтинге армий Россия также входит в топ-2 крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив первое место США.
Хотя наша армия не так велика, как китайская и индийская (1 млн активного военного персонала), и по числу резервистов (2 млн человек) Россия всего на 4 месте, зато по числу военно-воздушного транспорта (4 163 единиц техники) – вторая в мире, а по количеству танков (12 950), самоходной артиллерии (6 083) и систем залпового огня (3 860) – первая.
Военно-морские силы – также надежные друзья России, по таким пунктам как число корветов и минных тральщиков страна выходит на первое место. При этом военный бюджет России даже меньше, чем у Японии – 48 млрд. долларов.
Помимо второго места в рейтинге армий Россия также входит в топ-2 крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив первое место США.
1. США
Лидер в списке сильнейших армий мира в 2020 году по версии Global Firepower не изменился.
Соединенные Штаты Америки являются наиболее доминирующей экономической и военной мощью в мире. Они главенствуют по оборонному бюджету – 750 миллиардов долларов, по количеству военной техники ВВС (13 264 единиц) и бронетанковой техники (39 253 единиц), а также являются вторыми в мире по количеству танков (6 289 единиц техники).
Недавно в СМИ появилась информация, что Минобороны США возобновило конкурс на создание новой бронированной боевой машины. Стоимость этой программы, мягко говоря, большая — 45 миллиардов долларов. Новая техника придет на смену устаревшей БМП M2 Bradley, которая «поступила на службу» еще в 1981 году.
Соединенные Штаты Америки являются наиболее доминирующей экономической и военной мощью в мире. Они главенствуют по оборонному бюджету – 750 миллиардов долларов, по количеству военной техники ВВС (13 264 единиц) и бронетанковой техники (39 253 единиц), а также являются вторыми в мире по количеству танков (6 289 единиц техники).
Недавно в СМИ появилась информация, что Минобороны США возобновило конкурс на создание новой бронированной боевой машины. Стоимость этой программы, мягко говоря, большая — 45 миллиардов долларов. Новая техника придет на смену устаревшей БМП M2 Bradley, которая «поступила на службу» еще в 1981 году.
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