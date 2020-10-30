Рейтинг армий мира 2020 по версии Global Firepower

Для патриотов наверняка будет приятен тот факт, что Россия располагает второй самой сильной армией в мире по состоянию на 2020 год. Впрочем, так было и в прошлом году.



Хотя наша армия не так велика, как китайская и индийская (1 млн активного военного персонала), и по числу резервистов (2 млн человек) Россия всего на 4 месте, зато по числу военно-воздушного транспорта (4 163 единиц техники) – вторая в мире, а по количеству танков (12 950), самоходной артиллерии (6 083) и систем залпового огня (3 860) – первая.



Военно-морские силы – также надежные друзья России, по таким пунктам как число корветов и минных тральщиков страна выходит на первое место. При этом военный бюджет России даже меньше, чем у Японии – 48 млрд. долларов.



Помимо второго места в рейтинге армий Россия также входит в топ-2 крупнейших экспортеров оружия в мире, уступив первое место США.