FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Военное 1800 постов • 682 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Военное 
Рейтинг армий мира 2020 по версии Global Firepower

Рейтинг армий мира 2020 по версии Global Firepower (11 фото + 1 видео)

Автор:
30 октября 2020 09:08
Сообщество : Военное
Метки: армия   в мире   видео   военное   рейтинг   солдаты   топ   фото   
1123
11
1
Аналитическая компания Global Firepower каждый год составляет рейтинг армий мира, 2020 год не стал исключением. Эксперты анализируют свыше 50 параметров, таких как финансовые возможности, добыча и потребление полезных ископаемых, качество логистических услуг, состояние военно-воздушных сил, сухопутных войск, военно-морских сил и др.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Военное"
Метки: армия   в мире   видео   военное   рейтинг   солдаты   топ   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
2
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
404
Hypnosis 59 минут назад
Все брехня, на первом месте должна быть армия Украины!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото) Самые большие жуки в мире Самые большие жуки в мире 10 самых маленьких цветков в мире 10 самых маленьких цветков в мире Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире Топ-10 самых длинных эскалаторов в мире Самая дорогая футболка в мире: ТОП мужских и женских моделей Самая дорогая футболка в мире: ТОП мужских и женских моделей Самые длинные волосы в мире Самые длинные волосы в мире
Button
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1171280



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
5
344
Шел 2020-й год. Цены всё росли, а зарплаты - нет
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
0
178
Протесты, насилие и мародерство: американские копы опять застрелили темнокожего
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Очень ценный рецепт
2
14
Очень ценный рецепт
«Ночь покера»: хотели снять культовое кино, но переборщили с клише и получили середнячок
0
6
«Ночь покера»: хотели снять культовое кино, но переборщили с клише и получили середнячок
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за месяц (6 фото)
Если потянешь, то подойдешь: модель посчитала, сколько избранник должен платить ей за...
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
3
22

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересное#авария#россия#полиция#фильм#знаменитости#собака#франция
#факты#интересно#прикол#кино#разное#люди#прикольные#подборка#сша#пандемия
#юмор#животные#дтп#авто авария#в мире#СССР#девушки#позитив#топ#деньги

На что жалуетесь?

Вернуться