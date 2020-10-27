Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний арест: видео

18-летнего Егора Те, резко отреагировавшего на приставания задиравшего его пьяного подполковника в Москве, отправили под домашний арест, мера пресечения избрана до 25 декабря.
Сегодня при входе на станцию столичного метро "Бауманская" правоохранитель стал задирать парня. В результате студент ударил нападавшего рукой в область головы, подполковник не устоял на ногах и в падении ударился головой о кафель. Удар по голове оказался настолько сильным, что полицейский упал на кафельную поверхность. У него диагностировали перелом костей черепа, закрытую черепно-мозговую травму, ушибы головного мозга, ушибы лба. Правоохранителя госпитализировали в тяжёлом состоянии. Анализ крови, сделанный в травматологии, по данным источника, показал 2,74 промилле алкоголя - а это почти бутылка водки из расчёта на кровеносную систему фактуры потерпевшего.
Парня задержали правоохранители, теперь ему грозит не слабый срок за то, что он отреагировал на оскорбления пьяного стража порядка: против него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
По сведениям источника 18-летнего Егора Те, ударившего пьяного подполковника в Москве, отправили под домашний арест, мера пресечения избрана юноше до 25 декабря.
Тем временем источник со ссылкой на Известия опубликовал фотографии подполковника,с подачи которого случилось правонарушение:
И 18-летнего студента Егора Те, давшего отпор пьяному правоохранителю:
РЕН ТВ взяли интервью у отца задержанного парня, в котором папа студента заявил, что не считает сына виновным:
"Первые эмоции – шоковые, когда твой ребёнок попадает в такую ситуацию. Я сожалею, что был причинён такой вред человеку, неважно, работающему в каких-то структурах или нет, что просто есть пострадавший с такими травмами. Но я считаю, что мой сын тоже в определённой степени потерпевший, так как был спровоцирован на конфликт неизвестным лицом в состоянии алкогольного опьянения и просто рефлекторно отреагировал на возникшую в его адрес негативную реакцию неизвестного человека, причём не только словесно, но и попытки оказать какое-то физическое воздействие. Думаю, что каждый бы так поступил, он был в состоянии трезвом, не употребляет алкоголь", - рассказал корреспондентам отец подростка.
Несколько дней назад уже публиковался материал, о том, как подросток дал отпор не представившимся ФСБшникам в штатском, которые пытались его задержать и получил за это 5 лет.
Источник:
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пяток лет как с куста... а если еще окажется, что тут не все рассказано, то и восемь.
Ну заминусовать меня вы конечно можете Тут вам равных нет .!
Он конечно мог также толкнуть в ответ, тот в ответ толкнуть.... и т.п.
Напомнило анекдот:
- Солдат! Почему сапоги не начищены?!
- А вас это ипет, товарищ сержант!
- Чтоооо?! Да как ты, сопляк, смеешь так разговаривать! ПОЧЕМУ САПОГИ НЕЧИЩЕНЫ?!
- Так ведь гуталина не выдали...
- а меня это ипет!
- Ну я так сразу же и сказал.
Я как то сомневаюсь, что выпив бутылку водки, можно просто так попасть в метро.
А была ли выпита бутылка?
Источник:оригинально.надо было раком что ли стать перед этим ментом.
18 лет есть.
Как я понимаю, нанес удар первым.
Последствия тяжкие.
Поменяйте их местами - подполковник бы сел за такое.
Значит, за мента пионэру условно дадут, как у нас и принято.