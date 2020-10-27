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Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний арест: видео

Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний арест: видео (3 фото)

Автор:
27 октября 2020 22:34
Сообщество : Криминал
Метки: арест   москва   нападение   полицейский   пьяный   россия   студент   травмы   
1329
3

18-летнего Егора Те, резко отреагировавшего на приставания задиравшего его пьяного подполковника в Москве, отправили под домашний арест, мера пресечения избрана до 25 декабря.

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Метки: арест   москва   нападение   полицейский   пьяный   россия   студент   травмы   
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17  комментариев
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25k
Fat Lynx Час назад
ну уберите из текста мента и получится обычная бытовуха.
пяток лет как с куста... а если еще окажется, что тут не все рассказано, то и восемь.
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26k
АнтонПолднев Fat Lynx 59 минут назад
Если убрать из текста мента и добавить в текст хорошего адвоката, то 3 условно. И свидетели подтвердят.
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−53
Вася с ложкой 3 минуты назад
Что происходит в других странах во время таких инцидентов демонстрации акции протеста требуют свободу парню ..Что происходит в России Мычание в интернете и все !!! ..Можете повторить,говорите
... Боюсь, нет .
Ну заминусовать меня вы конечно можете
Тут вам равных нет .!
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−152
Алещенко Олександр 11 минут назад
Срочно парню валить в армию.
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121
unholycorpse 15 минут назад
пьяное быдло выхватило от трезвого быдла. одно легло второе сядет. и всё заипис.
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−197
Alex 18 минут назад
О, pliat, педофилы в погонах зарождаются)
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12k
Алексей 36 минут назад
Пьяный толкнул пацана, тот в ответ выстрелил кулаком.
Он конечно мог также толкнуть в ответ, тот в ответ толкнуть.... и т.п.
Напомнило анекдот:
- Солдат! Почему сапоги не начищены?!
- А вас это ипет, товарищ сержант!
- Чтоооо?! Да как ты, сопляк, смеешь так разговаривать! ПОЧЕМУ САПОГИ НЕЧИЩЕНЫ?!
- Так ведь гуталина не выдали...
- а меня это ипет!
- Ну я так сразу же и сказал.
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319
Алксандр Шевченко 43 минуты назад
Да что у нас за менты то в стране, то пьяные, то на задержании обосрутся, то наркоту подкидывают, то миллиарды на квартире держат. Б...й цирк какой-то. Да и ещё 2,6 миллиона силовиков, количеством решили брать видимо, а не качеством.
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577k
XoCTeJI 43 минуты назад
Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний арест: видео
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7k
Vacony 44 минуты назад
опять пьянь и менты...
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56k
Опиум для народа 50 минут назад
Парня отпустить,мусора добить.
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7k
albedo 53 минуты назад
Хотелось бы услышать и вторую сторону.
Я как то сомневаюсь, что выпив бутылку водки, можно просто так попасть в метро.
А была ли выпита бутылка?
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94
евгений 54 минуты назад
Кто бы сомневался
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3k
Владимир 56 минут назад
теперь ему грозит не слабый срок за то, что он отреагировал на оскорбления пьяного стража порядка

Источник:оригинально.надо было раком что ли стать перед этим ментом.
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7k
albedo Владимир 37 минут назад
Вообще то по факту 18 летний "подросток" призывного возраста нанес тяжелые травмы человеку, одетому в гражданское.
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1k
Unknown 57 минут назад
А че вы ожидаете от полицейского государства и произвола, где власти дали силовикам и полиции все карты в руки что б третировать народ как тем вздумается. Прям аж средневековье вспомнилось опять...
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71k
Броненосец Потелкам Час назад
Ну, далеко не ребёнок.
18 лет есть.
Как я понимаю, нанес удар первым.
Последствия тяжкие.
Поменяйте их местами - подполковник бы сел за такое.
Значит, за мента пионэру условно дадут, как у нас и принято.
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