Подростка угомонившего пьяного полицейского отправили под домашний арест: видео

Парня задержали правоохранители, теперь ему грозит не слабый срок за то, что он отреагировал на оскорбления пьяного стража порядка: против него возбуждено дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По сведениям источника 18-летнего Егора Те, ударившего пьяного подполковника в Москве, отправили под домашний арест, мера пресечения избрана юноше до 25 декабря.

Тем временем источник со ссылкой на Известия опубликовал фотографии подполковника,с подачи которого случилось правонарушение: