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В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский депутат

В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский депутат (1 фото)

Автор:
20 ноября 2020 06:36
Сообщество : Криминал
Метки: Скифы   депутат   задержание   золото   контрабанда   москва   одесса   россия   
2809
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Как стало известно, бывший народный избранник Олег Марков был задержан в помещении одного из столичных банков, где должна была произойти преступная сделка. Вмешательство полиции сорвало планы украинского политика поиметь гешефт на контрабанде культурных ценностей.

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Метки: Скифы   депутат   задержание   золото   контрабанда   москва   одесса   россия   
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36  комментариев
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Шурум-бурум 3 часа назад
В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский депутат
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8k
KOSTELLO Полчаса назад
Интересно посмотреть на его предвыборные лозунги.
Подозреваю, что-то типа "Я ценю нашу историю"
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25k
Aleksandr Полчаса назад
Це потому, шо повёз к клятым оккупантам!
Надо было в эуропу везти...
Сало уронили!
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606
Роман Полчаса назад
таки грабят-убивают! честный евгей хотел сделать небольшой гешефт, ну чьто тут такого! И таки все бы у него получИлось, но это млиционеры... ой-вэй...
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29k
parallax Час назад
По фейсу больше на Маркзона похож.
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495
Nane First NameLast Час назад
Сыщики долго шли за ним по следу от самой Одессы. Задержали, ага. Тупо все забрали. Теперь с него еще будут бабки трусить за то, чтобы выпустили. Заработал депутатик себе...геморрой. Ну и не жалко таких ворюг.
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8k
Vlad Час назад
"Всё, всё что нажито непосильным трудом, всё погибло..." (с)
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9k
Типа граф 2 часа назад
Чувак к успеху шёл , но не получилось , не фортануло .
А если серьёзно , то если бы он попробовал всё сдать государству , то его и здесь скорей всего попытались бы нае.бать , как с мужиком который в своём доме монеты нашёл и их потом спи.здили во время пересылки
https://www.rbc.ru/society/08/07/2019/5d236cde9a7947a08445ee0fhttps://www.rbc.ru/society/08/07/2019/5d236cde9a7947a08445ee0f
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49
Конструктор Подбырин 2 часа назад
Жаль если в Киев вернут. Я про ценности
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4k
IceBazooka Конструктор Подбырин Час назад
В Крым вернут, под объективами 100500 камер.
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49
Конструктор Подбырин IceBazooka 51 минуту назад
А вот это хорошо бы.
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904
василий Л 2 часа назад
Странная подача новости.
Человек спас культурные ценности рискуя жизнью...
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19k
Батончик с маком 2 часа назад
"Олег Марков был задержан"
"500 тысяч евро в каждой были у Макарова изъяты"
марков, макаров.... да их оказывается целая банда
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1k
Михаил Батончик с маком Час назад
изъяты ценности и деньги, на сумму, за которую хотел продать... Сам с собой торговал получается?)
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15k
Alush Михаил 51 минуту назад
Видимо был задержан в момент,когда принял денежную массу,но цацки передать еще не успел.
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37k
Александр 2 часа назад
Ну главное чтобы 404й не вернули
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71k
Броненосец Потелкам Александр 2 часа назад
Скифам и вернут
По предъявлении паспорта
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3k
tamin 3 часа назад
Написано в Москве. При этом в тексте народный избранник и про одессу. Столичные банки. Такое ощущение, что это хохляцкая новость, а автор просто пересказал что как будто в мск.
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94k
Редька с хреном Автор поста tamin Час назад
Уважаемый, ссылки для вас же на источник в материале делаются.
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602
wladimirb 3 часа назад
Дивная новость.
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