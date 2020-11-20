В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский депутат

Как стало известно, бывший народный избранник Олег Марков был задержан в помещении одного из столичных банков, где должна была произойти преступная сделка. Вмешательство полиции сорвало планы украинского политика поиметь гешефт на контрабанде культурных ценностей.
Сообщается, что уникальные предметы культурного наследия, вывезенные контрабандой с территории Незалежной, были замаскированы в упаковках модных брендов. К примеру, амфора с камнями лежала в сумке от Bottega Veneta, там же был спрятан футляр со старинным ожерельем. Золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев находились в коробке от Dolce Gabbana. Плюс к этому, у одесского нардепа полицейские обнаружили золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти предметы, включая четыре пачки денег по 500 тысяч евро в каждой были у Макарова изъяты. Именно столько, как сообщает источник, Олег хотел выручить за контрабандные артефакты.
Напомним, Олег Марков выбирался депутатом горсовета Одессы VI созыва, представляя Партию регионов.
Источник:
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Подозреваю, что-то типа "Я ценю нашу историю"
Надо было в эуропу везти...
Сало уронили!
А если серьёзно , то если бы он попробовал всё сдать государству , то его и здесь скорей всего попытались бы нае.бать , как с мужиком который в своём доме монеты нашёл и их потом спи.здили во время пересылки
https://www.rbc.ru/society/08/07/2019/5d236cde9a7947a08445ee0fhttps://www.rbc.ru/society/08/07/2019/5d236cde9a7947a08445ee0f
Человек спас культурные ценности рискуя жизнью...
"500 тысяч евро в каждой были у Макарова изъяты"
марков, макаров.... да их оказывается целая банда
По предъявлении паспорта