В Москве при попытке сбыта золота скифов задержан бывший одесский депутат

Сообщается, что уникальные предметы культурного наследия, вывезенные контрабандой с территории Незалежной, были замаскированы в упаковках модных брендов. К примеру, амфора с камнями лежала в сумке от Bottega Veneta, там же был спрятан футляр со старинным ожерельем. Золотой браслет, пластины и медальон с изображением античных героев находились в коробке от Dolce Gabbana. Плюс к этому, у одесского нардепа полицейские обнаружили золотые пластины с изображением сидящего оленя и пластина со львом. Все эти предметы, включая четыре пачки денег по 500 тысяч евро в каждой были у Макарова изъяты. Именно столько, как сообщает источник, Олег хотел выручить за контрабандные артефакты.

Напомним, Олег Марков выбирался депутатом горсовета Одессы VI созыва, представляя Партию регионов.