FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
Сообщество Криминал 346 постов • 208 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ

5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ  (3 фото + 1 видео)

Автор:
24 октября 2020 02:05
Сообщество : Криминал
Метки: вред   задержание   здоровые   красноярск   россия   самооборона   суд   фсб   
1408
3
1

Свердловский районный суд Красноярска приговорил к пяти годам колонии Артёма Загребельного. Его признали виновным в применении насилия к представителям власти, опасного для их жизни или здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ).

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: вред   задержание   здоровые   красноярск   россия   самооборона   суд   фсб   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
18
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
18  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
366
Rabie Liz 3 часа назад
Надо было по лестнице идти.. Жаль парня. Небось "экстримизм" за какие фразы в сети 10летней давности. Лучше бы реальных преступников ловили.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
19k
предводитель дворянства! 8 минут назад
Полные фишки всяких украинских з.алуп,типа "редьки с хреном".
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
предводитель дворянства! 9 минут назад
Раз "открытка" за него впряглась ,значит мало дали.Надо было все таки на 9 отправлять.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Пафнутий 58 минут назад
Да, помню вот в СССР еще случай был. Жил себе человек, на работе хорошо работал, жену любил, детишек воспитывал. А КГБ его арестовало, а потом и расстреляло. Чикатило, фамилия у него была.
Господа Аффтыри, уж коли взялись бороться за справедливость, то научитесь хотя бы изображать объективность. Хотя бы намекните за что задерживали данного "страдальца". А заодно, попытайтесь распылить перцовый баллончик себе в глаза, прежде чем столь иронично отзываться о "страданиях" "якобы" полученных фсбешниками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
NiThR0 Пафнутий 7 минут назад
Да это очередной обычный вброс от тех, кому в свое время в анус вставили стаканчик и рассчитанный на таких же "интеллектуалов" и мамкиных борцунов с режЫмом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
a.fey Час назад
"Его обвинили в соучастии пранкеру из Украины Евгению Вольнову, которого обвиняют в публичных призывах к терроризму. Артём сказал, что действительно с ним переписывался, но это было давно."
https://ngs24.ru/news/more/66468781/https://ngs24.ru/news/more/66468781/
Ну да. Пожар в "Зимей Вишне" случился два года назад.

Мы не слышим, что они говорят, но вообще-то у двоих удостоверения в руках. Но автор этого упорно не видит. Но мы то видим. Минус, за то что автор считает нас дураками.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−25
Dmitry Kvirkvelia Час назад
путлеровские фашики! ...


путлерец превратил страну в феодальное поместье ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Доктор Джонс Dmitry Kvirkvelia 46 минут назад
А что у Вас аватара какая-то питарская?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10
r.maximovsky 2 часа назад
Герои невидимого фронта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Князь Курбский 2 часа назад
А удостоверения я любые в сети продаю. ФСБ не отличить от настоящего. И ФИО можно реального сотрудника
Высылаю по почте. Или могу через закладчика за отдельную плату.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−10
Князь Курбский 2 часа назад
Так пора их начать убивать
Вернее уже начали
Как Манюров их прямо у здания гестапо расстрелял в Москве.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
Сергей Кокс 2 часа назад
Трое в штатском и 4 собровца в брониках для задержания одного дрищеватого парня... Либо он серийный маньяк, либо гадости в интернете писал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Алексей Сергей Кокс Час назад
Неа, на маньяка, даже с ружьом, хватит двух ФСБников и одного омоновца. А тут ажно цельный экстремист.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
arhshed 2 часа назад
У двоих из трех (кроме того, который заходит в лифт первым) удостоверения в руках. Прячут они их уже после того, как поциент начинает брыкаться. Но автор конечно же не видит - это противоречит его картине мира и/или ему не за то платят. А вообще да, дикость несусветная: применяют силу там, где можно применять оружие. Хотим как в США!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Razor 1911 3 часа назад
Я увидел ксиву, где моя шоколадка?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Sasa 3 часа назад
А чего это они решили его задержать? Причина? Ведь не просто так "товарисчи" из ФСБ! в штатском! задерживают! человека в подъезде! Причина то какая? Или это развлечение у них такое, на сон грядущий задерживать граждан?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Павел 3 часа назад
В Минске такие моральные страдание каждое воскресенье.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Фотограф стал похожим на Барби, но теперь не может найти работу и девушку (5 фото) Реестровый атаман предпочёл государственной, иную службу и засеял плантацию коноплёй Реестровый атаман предпочёл государственной, иную службу и засеял плантацию коноплёй Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Потасовка десантника с Росгвардейцами на день ВДВ закончилась вынесением приговора Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд Лихой столичный рубака затупил саблю времён бородинской битвы и угодил под суд При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с&nbsp;полицией При попытке угнать машину, россиянин задавил хозяина, а затем подрался с полицией Не разглядели: врачи в течение шести лет не видели рак лёгких на снимках флюорографии Не разглядели: врачи в течение шести лет не видели рак лёгких на снимках флюорографии
Редька с хреном

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

87600



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
8
38
И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор
Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания
75
44
Подборка полезных и бесполезных сайтов для залипания
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
0
11
Юмор не для всех: календарь на 2021 год с какающими собаками
Пирог из желудевой муки. Съедобные греческие желуди
0
5
Пирог из желудевой муки. Съедобные греческие желуди
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Битва полов или забавные примеры взаимоотношений (17 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#интересно#россия#автомобили#дети#китай#новости#пандемия#авто авария
#юмор#прикол#интересное#полиция#актеры#задержание#gif#позитив#Душевное#война
#факты#животные#кино#автомир#разное#картинки#медицина#ретро#авария#девушки

На что жалуетесь?

Вернуться