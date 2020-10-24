5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ

Свердловский районный суд Красноярска приговорил к пяти годам колонии Артёма Загребельного. Его признали виновным в применении насилия к представителям власти, опасного для их жизни или здоровья (ч.2 ст.318 УК РФ).
Загребельного признали виновным в применении опасного насилия к представителям власти (часть 2 статьи 318 УК). Прокуратура требовала назначить ему девять лет колонии. «На осмотр видео с камер в подъезде и лифте, допрос следователя, прения сторон, написание приговора и его оглашение у судьи ушло менее пяти часов», — сообщил координатор «Правозащиты Открытки» Алексей Прянишников. Защита Загребельного намерена обжаловать приговор.
Возможно, вы подумали, что это опасный террорист, который, вооружившись ножом или пистолетом, атаковал полицейского в форме. Но Артём просто возвращался к себе домой, когда в лифте на него напали трое каких-то гопников в гражданском. Недолго думая, он залил им лица из перцового баллона. Гопники оказались оперативниками ФСБ, которые пришли обыскать его квартиру и повесить на него экстремистскую статью.
Как вы уже поняли, ФСБшники не представились и не показали удостоверения, они просто накинулись на Артёма. Какова будет ваша реакция, если трое подозрительных лиц нападут на вас в лифте и попытаются вас похитить?
Спустя несколько дней после ареста, за которым последовали избиения от обиженных сотрудников, принимавших участие в задержании и отведавших "перчика", Загребельный обратился к врачам, у него обнаружили ушибы подбородка и грудной клетки с обеих сторон, а также ушибы ягодицы, бедра и мягких тканей левого запястного сустава.Позднее судебно-медицинская экспертиза, изучившая сделанный в тот день рентгеновский снимок, пришла к выводу, что у Артёма также было сломано шестое ребро справа.
Налицо нанесение телесных повреждений средней тяжести оперативниками ФСБ.
Однако под суд пошли не они, а парень, который при самообороне побрызгал " перцовкой", и тем самым, якобы нанёс вред опасный для жизни или здоровья, представителей власти.
Напомним, что осенью 2019 года силовики задержали Загребельного в подъезде его дома. По его словам, оперативники не предъявили удостоверения, не представились, не объяснили цели своих действий и при этом пытались задержать мужчину с применением физической силы. Защищаясь, Загребельный распылил в них перцовый баллончик.
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Господа Аффтыри, уж коли взялись бороться за справедливость, то научитесь хотя бы изображать объективность. Хотя бы намекните за что задерживали данного "страдальца". А заодно, попытайтесь распылить перцовый баллончик себе в глаза, прежде чем столь иронично отзываться о "страданиях" "якобы" полученных фсбешниками.
https://ngs24.ru/news/more/66468781/https://ngs24.ru/news/more/66468781/
Ну да. Пожар в "Зимей Вишне" случился два года назад.
Мы не слышим, что они говорят, но вообще-то у двоих удостоверения в руках. Но автор этого упорно не видит. Но мы то видим. Минус, за то что автор считает нас дураками.
путлерец превратил страну в феодальное поместье ...
Высылаю по почте. Или могу через закладчика за отдельную плату.
Вернее уже начали
Как Манюров их прямо у здания гестапо расстрелял в Москве.