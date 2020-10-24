5 лет тюрьмы за самооборону от нападения людей в штатском, которые оказались сотрудниками ФСБ

Спустя несколько дней после ареста, за которым последовали избиения от обиженных сотрудников, принимавших участие в задержании и отведавших "перчика", Загребельный обратился к врачам, у него обнаружили ушибы подбородка и грудной клетки с обеих сторон, а также ушибы ягодицы, бедра и мягких тканей левого запястного сустава.Позднее судебно-медицинская экспертиза, изучившая сделанный в тот день рентгеновский снимок, пришла к выводу, что у Артёма также было сломано шестое ребро справа.

Налицо нанесение телесных повреждений средней тяжести оперативниками ФСБ.

Однако под суд пошли не они, а парень, который при самообороне побрызгал " перцовкой", и тем самым, якобы нанёс вред опасный для жизни или здоровья, представителей власти.