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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4294 поста • 609 подписчиков подписаться
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Чем занимается мать Дмитрия Маликова и как она помогла известному сыну в начале карьеры

Чем занимается мать Дмитрия Маликова и как она помогла известному сыну в начале карьеры (8 фото)

Автор:
27 октября 2020 12:57
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Самоцветы   дмитрий маликов   звездные родители   звезды   знаменитости   мать дмитрия маликова   шоу бизнес   
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О семье Маликовых в России знают практически все. Юрий Маликов прославился благодаря участию в ВИА "Самоцветы", его сын - Дмитрий - тоже известный музыкант, даже дочь Дмитрия - Стефания - и та выбрала творческий путь. Но что мы знаем о матери Дмитрия Маликова, которая оставалась в тени все это время и поддерживала талантливых родственников?
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Метки: Самоцветы   дмитрий маликов   звездные родители   звезды   знаменитости   мать дмитрия маликова   шоу бизнес   
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Vladimir Taranovich Час назад
а я-то думал.....ничего я не думал
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Вячеслав Сериков 46 минут назад
"Мало кто знает, что десяток лет назад она была популярной танцовщицей в СССР"... во как! Параллельная вселенная?)
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