Чем занимается мать Дмитрия Маликова и как она помогла известному сыну в начале карьеры

О семье Маликовых в России знают практически все. Юрий Маликов прославился благодаря участию в ВИА "Самоцветы", его сын - Дмитрий - тоже известный музыкант, даже дочь Дмитрия - Стефания - и та выбрала творческий путь. Но что мы знаем о матери Дмитрия Маликова, которая оставалась в тени все это время и поддерживала талантливых родственников?
Сегодня мы хотим поговорить о матери Дмитрия Маликова - Людмиле. Мало кто знает, что десяток лет назад она была популярной танцовщицей в СССР, а про ВИА "Самоцветы" никто даже не слышал. Родилась Людмила Вьюнкова 5 апреля 1945 года в Москве. Родители развелись, когда она была маленькой, воспитывать девочку стал отец.
Еще во время учебы в школе Людмила увлеклась танцами. Детское увлечение переросло в настоящую работу и принесло ей успех: она стала солисткой в хореографическом ансамбле "Радуга", ездила на выступления даже за пределы СССР. После очередного успешного концерта в "Московском Мюзик-Холле", когда Людмиле было 19 лет, с ней познакомился Юрий Маликов. Он с первого взгляда влюбился в талантливую танцовщицу, а в 1966 пара сыграла свадьбу.
×
В то время Юрий Маликов еще не был известным музыкантом, он только начинал свой путь, поэтому денег на отдельную квартиру у молодожен не было. Первые годы совместной жизни они ютились в квартире отца Людмила, он всегда поддерживал молодую семью.
Потом дела у двух талантливых артистов пошли в гору: они переехали в двухкомнатную квартиру. В 1970 году у Людмилы и Юрия родился сын Дмитрий, а в 1977 - дочь Инна. Мать Людмилы стала помогать с внуками, именно она занималась их воспитанием, придя на помощь гастролирующим родителям.
Людмила продолжала танцевать до середины 80-х. Только после 40 лет она завершила карьеру танцовщицы и пришла в музыкальный коллектив мужа. До начала 90-х она была солисткой "Самоцветов", а затем стала помогать сыну - Дмитрию Маликову.
Она занималась организацией гастролей начинающего артиста, давала советы, помогала с выбором репертуара. Долгое время Людмила являлась концертным директором сына. Недавно она отметила 75-летний юбилей.
Источник:
Ссылки по теме:
- Что стало с советскими детьми-актерами: из кино до криминала и алкоголизма
- Экстаз, истерика, накал страстей, психоз: 20 фото безумной фанатской любви
- Пол Маккартни выпустит новый альбом
- Неожиданные факты о знаменитостях
- Как выглядит и чем занимается взрослая дочь солиста группы "Дюна" Виктора Рыбина
Метки: Самоцветы дмитрий маликов звездные родители звезды знаменитости мать дмитрия маликова шоу бизнес
31
Понравилось31
Новости партнёров
Загрузка...