Чем занимается мать Дмитрия Маликова и как она помогла известному сыну в начале карьеры

Еще во время учебы в школе Людмила увлеклась танцами. Детское увлечение переросло в настоящую работу и принесло ей успех: она стала солисткой в хореографическом ансамбле "Радуга", ездила на выступления даже за пределы СССР. После очередного успешного концерта в "Московском Мюзик-Холле", когда Людмиле было 19 лет, с ней познакомился Юрий Маликов. Он с первого взгляда влюбился в талантливую танцовщицу, а в 1966 пара сыграла свадьбу.