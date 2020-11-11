Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых

Для многих российских звезд, которые сегодня у всех на слуху, 2000-е - это начало карьеры. Мы собрали фотографии из нулевых, которые показывают изнанку тусовок отечественных звезд в те годы. Это сейчас они обзавелись стилистами и кое-что понимают в моде, но тогда одевались беспощадно безвкусно. Было же время!
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Метки: 00-е 2000-е звезды знаменитости мода нулевые шоу бизнес
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