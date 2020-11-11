Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых

Для многих российских звезд, которые сегодня у всех на слуху, 2000-е - это начало карьеры. Мы собрали фотографии из нулевых, которые показывают изнанку тусовок отечественных звезд в те годы. Это сейчас они обзавелись стилистами и кое-что понимают в моде, но тогда одевались беспощадно безвкусно. Было же время!

0

1. Тимати 0 Источник:

×

2. Наташа Королева 0 Источник:

3. Филипп Киркоров 0 Источник:

4. Лера Кудрявцева 0 Источник:

5. Глюкоза 0 Источник:

6. Катя Лель 0 Источник:

7. Гребенщиков, Ревва и Мартиросян 0 Источник:

8. Полина Гагарина 0 Источник:

9. Анастасия Волочкова 0 Источник:

10. Виагра, состав 2004 года 0 Источник:

11. Группа "Блестящие" 0 Источник:

12. Бородина и Собчак 0 Источник:

13. В гримерке 0 Источник:

14. Ольга Бузова и Виктория Боня 0 Источник:

15. Константин Эрнст 0

16. Дмитрий Нагиев 0 Источник:

17. Бьянка 0 Источник:

18. Анжелика Варум и Агутин 0 Источник:

19. Кэти Топурия 0 Источник: