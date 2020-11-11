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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4338 постов • 614 подписчиков подписаться
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Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых

Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых (21 фото)

Автор:
11 ноября 2020 09:06
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: 00-е   2000-е   звезды   знаменитости   мода   нулевые   шоу бизнес   
31304
21
Для многих российских звезд, которые сегодня у всех на слуху, 2000-е - это начало карьеры. Мы собрали фотографии из нулевых, которые показывают изнанку тусовок отечественных звезд в те годы. Это сейчас они обзавелись стилистами и кое-что понимают в моде, но тогда одевались беспощадно безвкусно. Было же время!
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Метки: 00-е   2000-е   звезды   знаменитости   мода   нулевые   шоу бизнес   
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165  комментариев
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25k
Антон 8 часов назад
Звёзды, пля...
Современные дети про них даже не знают (и слава богу).
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12k
Рафаэль Закиров 16 минут назад
Наташка Королёва огонь, остальные фигня!
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26
Mr White Man Полчаса назад
Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевыхПосмотреть
Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых
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5k
sivanov1079 36 минут назад
А когда гей-стар поменяло название на блэк-стар? В каком году?
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16k
голландец 39 минут назад
Дикие 2000-е: как выглядели отечественные звезды в начале нулевых
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336
Vlad 42 минуты назад
Лелька хорошА
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862
Педигри 45 минут назад
Филиппок в образе городского сумасшедшего.
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1k
Елена Час назад
А сейчас, прям, все очешуенно выглядят, угу
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23k
MatveiVainrub Час назад
Какие же они уроды все . ЙоПАнАвРОт
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2k
Арт Час назад
Ну пару тройку ещё ладно, а остальные - это ж полный пи*здец
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1k
paranoik_ Час назад
Хорошо и стильно выглядела только Варум, Боня и жена Меладзе
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657
Егор Таракановский 2 часа назад
Кто эти люди? И почему их называют звёздами?
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48
Антитима 2 часа назад
некоторые так и остались в нулевых...
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3k
Platinum 2 часа назад
Готов поспорить, что Тимати тогда в очко давал.

Да впрочем и сейчас тоже
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12k
Hairy. 2 часа назад
Не все фотки подчистил из инета этот пидр.
Не все фотки подчистил из инета этот пидр.
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12k
Hairy. 2 часа назад
Как-то так.
Как-то так.
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37k
Войнов 3 часа назад
Когда-то таких шутов на кладбищах запрещали хоронить, только за оградой. А теперь это "илита"... О времена, о нравы!..
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7k
Cornho Войнов Час назад
А кто считает их "илитой"??
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1k
Outcast Cornho 47 минут назад
Они сами
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5k
Владимир Outcast 36 минут назад
А какое вам дело, кем они себя считают?
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6k
Alex 3 часа назад
А где звёзды-то?
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33k
Example 6.2.6 3 часа назад
Джигурда в те времена, ещё не впал в слабоумие. Ну либо это не было так заметно.
Джигурда в те времена, ещё не впал в слабоумие. Ну либо это не было так заметно.
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1k
Outcast Example 6.2.6 45 минут назад
В 90х ещё отжигал. Просто один раз попал на нормальный фильм.
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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3k
Pterodactyl 3 часа назад
Злобные вы какие-то)
Ветер с моря дул, ветер с моря дул
Злобные вы какие-то) Ветер с моря дул, ветер с моря дул
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2k
Дарвин и аморальная премия Pterodactyl 3 часа назад
Дзюбил на Натали?
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3k
Pterodactyl Дарвин и аморальная премия 3 часа назад
разумеется.
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2k
Дарвин и аморальная премия Pterodactyl 3 часа назад
Натали клевая
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434
metrolog Pterodactyl 2 часа назад
Только это 90-е
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48k
smakido 3 часа назад
Тогда "звезды" были хоть помоложе
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2k
NIS 3 часа назад
Ты восходила в небе унылом ..... Звезда !
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