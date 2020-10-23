Пол Маккартни выпустит новый альбом

"Я научился играть на гитаре раньше Джона, но это было даже не главным. Главным было отношение. Я понял: это то, чем я хочу заниматься. А когда появился Джон, вместе с ним появилось новое отношение. И на это совпадение я и сейчас смотрю с восхищением. Я думаю: "Как мне повезло, что я встретил в автобусе этого парня, который играл, как я! Мы были как инь и янь. Обычно про семьи говорят, что противоположности сходятся, - вот у нас получилось что-то в этом роде: у него было то, чего не было у меня, и наоборот. И у нашей музыки появлялось новое измерение".