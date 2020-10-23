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Пол Маккартни выпустит новый альбом

Пол Маккартни выпустит новый альбом (9 фото)

Автор:
23 октября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: альбом   битлы   звезды   знаменитости   музыкальная новинка   певец   пол маккартни   шоу бизнес   
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Пол Маккартни объявил о выходе своего нового альбома под названием "McСartney III". Все композиции пластинки записаны им полностью самостоятельно, включая партии всех звучащих в альбоме инструментов. По словам МакКартни, альбом был написан во время карантина в его поместье в Cассексе.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: альбом   битлы   звезды   знаменитости   музыкальная новинка   певец   пол маккартни   шоу бизнес   
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4  комментария
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58k
Доктор Джонс 55 минут назад
Молодца! Есть еще порох в пороховницах!
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27k
LEPA Полчаса назад
Сэр Пол Конечно красавчик и талантище! Моё мнение,что распад Битлз пошёл ему только на пользу. Весь его талант беспрепятственно выплеснулся (и продолжает выплёскиваться)наружу. Он конечно и сейчас выглядит огурцом,но предпочитаю слушать и смотреть его записи 70-х годов в составе The Whings. Эх молодость!
Ссылка youtu.be
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1k
Mellivora 58 минут назад
Название альбома. Фантазия...все.
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6k
Alexandr Barhudarov Час назад
Let It Be ...
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