Пол Маккартни выпустит новый альбом

Про распад The Beatles Маккартни вспоминает: "Это было похоже на развод, и настроение у меня тогда было довольно мрачное. Как раз тогда вышла песнят Let It Be, она популярна до сих пор, но когда я ее слышу, или кто-то ее хвалит, я понимаю, что не люблю ее, потому что она у меня связана с очень неприятными воспоминаниями".