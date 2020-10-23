Пол Маккартни выпустит новый альбом

Пол Маккартни объявил о выходе своего нового альбома под названием "McСartney III". Все композиции пластинки записаны им полностью самостоятельно, включая партии всех звучащих в альбоме инструментов. По словам МакКартни, альбом был написан во время карантина в его поместье в Cассексе.
Пол Маккартни заявил о выходе своего очередного альбома 'McCartney III", которого так долго ждали поклонники. 78-летний музыкант, чей альбом 2018 года "Egypt Station" добрался до вершин чартов, в одиночку записывал новый альбом на своей ферме в Сассексе во время карантина и исполнил самостоятельно все инструментальные партии, потом наложив их друг на друга.
Ожидается, что новый альбомстанет продолжением сольных альбомов "McCartney" и "McCartney II". Кстати, в первом из них Маккартни также самостоятельно записал и исполнил все песни.
Ожидается, что новый альбомстанет продолжением сольных альбомов "McCartney" и "McCartney II". Кстати, в первом из них Маккартни также самостоятельно записал и исполнил все песни.
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По словам Маккартни в своем сассекском поместье, где он провел несколько месяцев во время карантина, он ежедневно работал в студии над песнями для нового альбома.
Для смоздания альбомных композиций Маккартни использовал записи собственных вокальных и гитарных выступлений на радио, обрабатывая их и накладывая бас-гитару, ударные и другие инструменты, записанные отдельно. "Для меня это было удовольствие, а не работа, - расскаазал Маккартни. - Поэтому я делал ровно то, что хотел".
Альбом оформлен в строгом, минималитичном дизайне. Съемками фотографий для оформления альбома занималась дочь экс-битла, Мэри Маккартни.
Как известно, в последний период до убийства Леннона Маккартни не слишком часто встречался с Джоном, и отношения между ними былди очень напряженными. Однако теперь Маккартни с большой теплотой отзывается о Ленноне, все чаще вспоминая их первые встречи. "Какое счастье, что мне на пути попался человек, который слышал и делал музыку так же, как я!" - восклицает именинник.
"Я научился играть на гитаре раньше Джона, но это было даже не главным. Главным было отношение. Я понял: это то, чем я хочу заниматься. А когда появился Джон, вместе с ним появилось новое отношение. И на это совпадение я и сейчас смотрю с восхищением. Я думаю: "Как мне повезло, что я встретил в автобусе этого парня, который играл, как я! Мы были как инь и янь. Обычно про семьи говорят, что противоположности сходятся, - вот у нас получилось что-то в этом роде: у него было то, чего не было у меня, и наоборот. И у нашей музыки появлялось новое измерение".
Про распад The Beatles Маккартни вспоминает: "Это было похоже на развод, и настроение у меня тогда было довольно мрачное. Как раз тогда вышла песнят Let It Be, она популярна до сих пор, но когда я ее слышу, или кто-то ее хвалит, я понимаю, что не люблю ее, потому что она у меня связана с очень неприятными воспоминаниями".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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