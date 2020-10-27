10 главных звездных благотворителей

Фонд Lopes Family Foundation был создан в 2009 году Дженнифер Лопес и ее сестрой Линдой для помощи женщинам и детям в бедных странах и неблагополучных районах. Фонд помогает получить медицинскую помощь матерям, малышам и молодым девушкам во многих уголках Земли - от Панамы и Пуэрто Рико до Бронкса. Благодаря своим усилиям, Дженнифер Лопес в 2015 году стала Послом мира фонда ООН по делам девушек и женщин.