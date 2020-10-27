FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 4291 пост • 609 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
10 главных звездных благотворителей

10 главных звездных благотворителей (11 фото)

Автор:
27 октября 2020 08:30
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Добрые дела   актеры   благотворительность   благотворительные фонды   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
442
11
Звезды часто жертвуют на благотворительность - кто ради рекламы, а кто и от всего сердца. Но для этих десятерых благотворительность - одно из главных дел в жизни. Они создали собственные благотворительные фонды и принимают активное участие в их работе.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Добрые дела   актеры   благотворительность   благотворительные фонды   голливуд   звезды   знаменитости   шоу бизнес   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
3
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Элитный тигр 15 минут назад
Неужели среди наших буржуев нет таких благотворителей?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
KonstantinLeirov Элитный тигр Минуту назад
Константин Хабенский и его фонд bfkh.ru
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Vladimir Taranovich Полчаса назад
так, где вот эти персонажи "они пиарятся" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Кем оказалась "учительница из Караганды", чьи фото потрясли иностранцев (5 фото) Том Хэнкс получил греческое гражданство Том Хэнкс получил греческое гражданство Все звезды меняют пол с FaceApp! Все звезды меняют пол с FaceApp! Райан Рейнольдс не ходит без шуток мимо тещиного дома Райан Рейнольдс не ходит без шуток мимо тещиного дома Роберт де Ниро: красавец 1970-х Роберт де Ниро: красавец 1970-х Брэд Питт присоединился к протестующим в Лос-Анджелесе Брэд Питт присоединился к протестующим в Лос-Анджелесе
Болонка королевы

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

218447



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для мошенников
8
231
"Компьютерный мастер. Живу рядом...": как разводят по объявлению. Инструкция для...
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
10
64
Загадки для любителей пораскинуть мозгами
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных
1
17
Парень запустил бизнес по производству странных чучел животных
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
0
3
Взаимное чувство вины в образовании: объективная реальность
Представлено первое видео полной разборки iPhone 12 (2 фото + видео)
Представлено первое видео полной разборки iPhone 12 (2 фото + видео)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Кто смотрел АБВГДейку, тому какай-то джокер не страшен!
2
11

Перейти в раздел
Популярные теги
#факты#юмор#кино#природа#сша#СССР#актеры#ретро#mercedes#дтп
#фото#прикол#животные#автомобили#коты#прикольные#картинки#автомир#авария#настроение
#история#интересно#люди#интересное#россия#gif#комментарии#яавтор#авто авария#позитив

На что жалуетесь?

Вернуться