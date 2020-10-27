10 главных звездных благотворителей

Звезды часто жертвуют на благотворительность - кто ради рекламы, а кто и от всего сердца. Но для этих десятерых благотворительность - одно из главных дел в жизни. Они создали собственные благотворительные фонды и принимают активное участие в их работе.
Леонардо ди Каприо
Леонардо ди Каприо, не на шутку озабоченный изменением климата планеты, в 1998 году создал "Фонд Леонардо ди Каприо", который помогает природе планеты по шести основным направлениям: защита природы, защита океана, защита климата, права коренных народов, сохранение природы Калифорниии инновационные решения в сфере природоохраны. Благодаря своим усилиям по охране Земли, ди Каприо получил звание посла мира ООН в сфере защиты планеты от климатических изменений.
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Майли Сайрус
В 2014 году актриса и певица Майли Сайрус основала фонд Happy Hippie, который поддерживает молодых людей и представителей ЛГБТ-сообщества в кризисных ситуациях. фонд борется с бездомностью среди молодежи и обучает широкую публику толерантному отношению к ближним.
Мэтт Дэймон
Благотворительный фонд Мэтта Дэймона H20 Africa Foundation борется за право доступа к чистой воде для жителей африканских стран. Через созданный им ресурс water.org он проводит информационные и фандрайзинговые кампании и уже помог 25 миллионам человек получить доступ к питьевой воде.
Дженнифер Лопес
Фонд Lopes Family Foundation был создан в 2009 году Дженнифер Лопес и ее сестрой Линдой для помощи женщинам и детям в бедных странах и неблагополучных районах. Фонд помогает получить медицинскую помощь матерям, малышам и молодым девушкам во многих уголках Земли - от Панамы и Пуэрто Рико до Бронкса. Благодаря своим усилиям, Дженнифер Лопес в 2015 году стала Послом мира фонда ООН по делам девушек и женщин.
Мэтью Макконахи
Мэтью Макконахи, отец троих детей, вместе с женой создал фонд The Just Keep Livin Foundation, который помогает детям в учебе. Фонд помогает школьникам стать более независимыми и успешными. лучше понимать себя, найти контакт между телом и душой. Осознанность, здоровый образ жизни, умение ставить цели и их достигать - вот те навыки, которые фонд прививает ученикам старших классов в нескольких десятках американских школ.
Эмма Уотсон
Созданный 29-летней исполнительницей роли Гермионы Грейнджер благотворительный фонд HeForShe борется за гендерное равенство во всем мире. В сотрудничестве с Женской программой ООН ее фонд помогает женщинам в разных странах, от Пакистана до Малави, обрести равные права с мужчинами и пользоваться ими.
Эштон Кутчер
В 2009 году, еще будучи супругом Деми Мур, Эштон Кутчер вместе с ней основал фонд Thorn - некоммерческую организацию, которая борется с торговлей людьми, особенно детьми. Опираясь на новейшие технологии и проводя расследования в интернете, специалисты фонда отслеживают криминальные цепочки, выявляют и удаляют детское порно. а также помогают детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
Опра Уинфри
Знаменитая телеведущая, выросшая в бедности, знает, что такое нужда, и поэтому стремится помочь всем, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Она основала сразу несколько благотворительных организаций, включая фонды The Oprah Winfrey Foundation и The Angel Nеtwork. Первый выделяет гранты небольшим общественным организациям,работающим в сфере социальной поддержки, а второй оказывает помощь нуждающимся женщинам и детям в бедных странах мира.
Фаррелл Уильямс
Певец Фаррелл Уильямс - основатель фонда помощи детям From One Hand To Another. Фонд помогает детям из неблагополучных семей, организуя для них бесплатные лагеря отдыха, оказывая психологическую поддержку и помогая окончить учебу в школе.
Мерил Стрип
Легенда кинj Мерил Стрип вместе с мужем Дональдом Гаммелом создала фонд Silver Mountain Foundation for the Arts. Основанный еще в 1980-х, фонд с тех пор поддержал многие учебные заведения, финансировал программы помощи для бездомных и голодающих, а также финансировал молодых и безденежных художников и помогал им с проведением выставок.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Добрые дела актеры благотворительность благотворительные фонды голливуд звезды знаменитости шоу бизнес
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