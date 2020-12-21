Лондон, гуд бай: реакция соцсетей на новый штамм COVID-19, бушующий в Великобритании

Больше 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, который оказался заразнее на 70%. В свою очередь, Россия с 22 декабря на неделю приостановит авиасообщение, сообщили в оперштабе. Дальнейшие решения будут приниматься по итогам изучения ситуации. Пользователи соцсетей уже высказались по этому поводу.
1. Данные кадры распространяют в интернете. Якобы, на видео Лондон и люди там в панике
2.
Лондон эвакуируется 🤦♂️ pic.twitter.com/OkJ4OC5XBm— Alexander (@Esenin1586) December 20, 2020
3. Российская сторона до последнего момента не объявляла о прекращении аваиасообщения с Великобританией. Люди строили догадки о причинах этого
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