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Лондон, гуд бай: реакция соцсетей на новый штамм COVID-19, бушующий в Великобритании

Лондон, гуд бай: реакция соцсетей на новый штамм COVID-19, бушующий в Великобритании (13 фото + 1 видео)

Автор:
21 декабря 2020 16:00
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   великобритания   карантин   коронавирус   лондон   пандемия   паника   
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Больше 20 стран ограничили авиасообщение с Великобританией из-за нового варианта коронавируса, который оказался заразнее на 70%. В свою очередь, Россия с 22 декабря на неделю приостановит авиасообщение, сообщили в оперштабе. Дальнейшие решения будут приниматься по итогам изучения ситуации. Пользователи соцсетей уже высказались по этому поводу.

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Метки: covid19   великобритания   карантин   коронавирус   лондон   пандемия   паника   
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19  комментариев
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6k
Фельдъегерь 2 часа назад
читать сталингулага это какой-то особый вид мазохизма?
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14k
Александр 2 минуты назад
Желающих наслаждаться европейскими зарплатами так мало в этом году, что приходится насильно отлавливать нелегалов, в других странах и отпускать на волю в Лондоне.

Говорят не фотошоп.
Желающих наслаждаться европейскими зарплатами так мало в этом году, что приходится насильно отлавливать нелегалов, в других странах и отпускать на волю в Лондоне. Говорят не фотошоп.
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−1
Князь Курбский 10 минут назад
В рашке дохнут и без пандемии
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65k
Пётровыч 17 минут назад
И не сомневайтесь в том, что 2020 год, это лишь репетиция. Кризиса как не был, так и нету, обвал рынков был среднесрочный, а значит впереди долгосрочный обвал.
Всех с наступающим!
И не сомневайтесь в том, что 2020 год, это лишь репетиция. Кризиса как не был, так и нету, обвал рынков был среднесрочный, а значит впереди долгосрочный обвал. Всех с наступающим!
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559
Ratibor Полчаса назад
Это так "оригинально" и так "неожиданно" новый штам, а потом ещё и ещё один и ещё....никогда такого не было и вот опять....прямо занимательно посмотреть до чего дойдет....и как далеко...
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4k
Александр Зотов Час назад
в медальоне металл, который уничтожает вирус - плутоний или уран?
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16k
Марина Час назад
Ну как бы Россия приостановила авиасообщение с Англией в ночь с 21по22 декабря на неделю, а там посмотрят.
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61k
Максим Марина 39 минут назад
Это не важно.. Автор либеройд.. его дело накидывать)
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7k
Mauritanien Марина 21 минуту назад
Уже наступила ночь с 21 на 22?))
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16k
Марина Mauritanien 8 минут назад
Смотря где.
Если вы из Владивостока то у вас наступила. Думаю, вы сами можете узнать об этом посмотря на часы или выглянув в окно.
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−1
Князь Курбский Максим 8 минут назад
Говнига с СДМ приползла!
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8k
Александр Час назад
Блокаду надо устроить. Тоннель засыпать, море заминировать и патрулировать кораблями, это доверить немцам и самолёты сбивать.
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−1
Князь Курбский Александр 7 минут назад
Великобритания ядерная сверхдержава
Ее флот в разы толще российского
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4k
AlekseiTFS Час назад
Чем больше люди выходят с протестами против Не адекватных карантинных мер - тем круче им пужалки придумывают. Такими методами запрессовать любую державу можно. И всё по закону - мы же о вашем здоровье думаем.
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4k
Echo 2 часа назад
скрипалям привет пламенный
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7k
ГородДомов 2 часа назад
а вы говорите. пить и курить вредно ..
в Лондон летать вредно ...
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5k
АлександрЧестный 2 часа назад
В общем я так понял это на всегда...
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7k
Prostovopros АлександрЧестный 2 часа назад
Ну, как говорят профессиональные вирусологи - года на два это точно. Потери в экономике будут колоссальные. Закрытые рестораны, турбюро и фитнесклубы просто семечки с временами когда массово будут уходить на больничный работники производственных фирм и будут просто закрываться заводы. Ну и сериал "Эпидемия" стоит посмотреть.
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