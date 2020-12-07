"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя

После прививки от COVID-19 необходимо в течение 42 дней полностью отказаться от употребления алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, поделившись своим мнением в свойственном им формате.
Именно с этого выступления Голиковой все и началось
К нам идет трезвый Новый год!— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) December 4, 2020
Голикова: Вакцина двухэтапная, применяется через 21 день, поэтому в течение всех 42 дней необходимо воздержаться от посещения мест с большим количеством людей, соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, ограничить принятие алкоголя. pic.twitter.com/gPL6EwzEhz
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Будете делать себе прививку?
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долго чтоль
А вот не посещать места скопления людей... метро к таким относится? А офис? А магазин?
Думаю, очень уважаемой мадам надо свои слова перед говорением обдумывать более тщательно.
- Я вам пропишу антибиотик.
- Ой, доктор, а мне нельзя, я пью!
Мужской:
Можно ли выпивать?.
Женский:
Можно ли мыться?.
Отсюда вывод: основная проблема женщины в том, что она грязная, основная проблема мужчины в том, что он трезвый...
другое дело, что качество вакцины проверяется на обычных людях, стремное это мероприятие, однако
У меня нет желания пить вообще. Уже месяца 3 наверно даже пиво не пью. Ну не понимаю я этого состояния, уж простите, не в кайф оно мне.
А так, что говорить, у каждого своя голова за плечами. Вам решать, прививаться или бухать.