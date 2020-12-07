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"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя

"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя (17 фото)

Автор:
07 декабря 2020 08:46
Сообщество : Пандемия
Метки: covid19   Голикова   алкоголь   карантин   коронавирус   пандемия   юмор   
70348
17
После прививки от COVID-19 необходимо в течение 42 дней полностью отказаться от употребления алкоголя и лекарств, угнетающих иммунную систему, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Пользователи соцсетей не смогли пройти мимо этой новости, поделившись своим мнением в свойственном им формате.
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Метки: covid19   Голикова   алкоголь   карантин   коронавирус   пандемия   юмор   
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168  комментариев
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13k
Габит Калыков 11 часов назад
И отложить же нельзя! После НГ Рождество, старый НГ, китайский НГ, 23 февраля, 8 марта... Что там еще?.. Дни рождения могут быть... В общем, "приходите завтра"!
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4k
Elmaestro 55 минут назад
че хаха, щас эти му.д.ни законодательно запретят реализацию алкоголя в любое время суток на период якобы вакцинации, и всё.
долго чтоль
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36k
Андрей Elmaestro 45 минут назад
Откуда такая упоротая инфа? Сам что ли придумал?
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8k
*Сергей* Час назад
Ну на счет не пить это легко...
А вот не посещать места скопления людей... метро к таким относится? А офис? А магазин?
Думаю, очень уважаемой мадам надо свои слова перед говорением обдумывать более тщательно.
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768
Дмитрий Круглов 2 часа назад
Вы даже не представляете, как изменится наша жизнь, если вся Россия не будет пить 42 дня!
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48k
DonNerka 2 часа назад
Вспомнился анекдот.
- Я вам пропишу антибиотик.
- Ой, доктор, а мне нельзя, я пью!
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56k
7guest 2 часа назад
Самые популярные вопросы после прививки:
Мужской:
Можно ли выпивать?.
Женский:
Можно ли мыться?.
Отсюда вывод: основная проблема женщины в том, что она грязная, основная проблема мужчины в том, что он трезвый...
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5k
----- 3 часа назад
я смотрю, не употреблять 42 дня приравнивается к подвигу.

другое дело, что качество вакцины проверяется на обычных людях, стремное это мероприятие, однако
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5k
sivanov1079 3 часа назад
Если россияне 1.5 месяца не будут бухать, они Голиковых и набиулиных на вилах отнесут на помойку истории
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1k
Дмитрий Пашин 3 часа назад
Так интересно наблюдать за людьми. Стоит что-то запретить, так сразу надо на эту тему высказаться. Это как запретить человеку трахаться на протяжении 42 дней, и сразу начнут кричать все вокруг, особенно бабы, которые по полгода до этого )(уя во рту не держали.
У меня нет желания пить вообще. Уже месяца 3 наверно даже пиво не пью. Ну не понимаю я этого состояния, уж простите, не в кайф оно мне.
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56k
Опиум для народа 4 часа назад
А в чем проблема? Давайте,хоть раз не бухните в Рождественский пост,"православные".)))
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27k
gfjhtgfjhf Опиум для народа 2 часа назад
Православные все в Париже.
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3k
Едондер пуп 4 часа назад
Там же "ограничить" а не "прекратить" рекомендовано, чего запереживали-то, алкоголики? Нет строгого противопоказания, успокойтесь.
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5k
Nikolay 4 часа назад
Если человек не может сделать паузу в запое, чтобы привиться, то может ему и не надо? Это тоже часть естественного отбора. Дарвин это хорошо сформулировал
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11k
Сергей 4 часа назад
"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголяПосмотреть
"Ну, без вакцины, так без вакцины": реакция соцсетей на полный запрет употребления алкоголя
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56k
7guest 4 часа назад
Коронавирус самый избирательный вирус. Свирепствует в основном в музеях, библиотеках, барах (но только после 23. 00) и театрах, если в зале больше 25% занято. Зато почти безвреден в переполненном общественном транспорте, ТЦ, спортзалах и для людей, которые получили QR-код.
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9k
Василенко Татьяна 7guest Полчаса назад
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3k
Руслан 5 часов назад
т.е после НГ сделать не судьба? Ну,а так как ясно что многие на НГ будут пить,это издевательство или диверсия.
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−1
aranson 5 часов назад
Требование длительного отказа от алкоголя - стандарт при ЛЮБОМ вакцинировании. И у него есть четкие обоснования. Непонятно о чем тут спор. Другое дело - что впускать в себя сомнительную "вакцину" от сомнительного " нового заболевания" (которое совсем не новое и не страшнее гриппа) смысла нет. Лично я не буду вакцинироваться принципиально. А как бороться с ОРВИ, знает каждый грамотный медик. Только эти знания стараниями продажных СМИ, работающих на фармпромышленность, переведены в разряд "военных тайн".
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8k
Максим 5 часов назад
Пох на алкашку, можно и потерпеть. Но у меня настолько закрепилось чувство недоверия к этим миллионерам у власти, что я как минимум не верю в эту вакцину. Прививку значит они изготовят бесплатно, а маски в аптеках поначалу в 10 раз дороже продавали, и еще штрафлвали за их отсутствие. Они же не несут ни за что наказание. Прививку от оспы Екатерина вторая сдела первой. А вы поверите что Голикова сделает себе, пока не посмотрит на десять тысячь из народа. Ну откажут у пары тысячь почки, отбрешутся и рубля компенсации не дадут. Не будь детей, я бы послал их всех на йух...
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9k
Денис Трубочкин 5 часов назад
Карочь нет у нас вакцины...
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1k
Sergiy Rambus 5 часов назад
Кроме этого заявления Голиковой, я не нашёл рекомендаций отказа от алкоголя на 42 дня. Те знакомые, что привились, говорят что врачи предупреждают о трех днях без спиртного и желательно отказаться от сильных нагрузок.
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974
pilot66 Sergiy Rambus 3 часа назад
Не мешай качать. :)
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5k
Feldkurat_Katc 5 часов назад
Читаю и грустно улыбаюсь. Я, переболел короной, осложнение - двусторонней воспаление лёгких, К. Т. показало множественное поражение обоих лёгких. Лечение дорогое, порядка 500 уе. и больно, две недели 2 раза в день получать в жопу по 5 кубиков антибиотики в, 10 дней уколы в живот, куча таблеток ежедневно. Правильно срать я разучился надолго.
А так, что говорить, у каждого своя голова за плечами. Вам решать, прививаться или бухать.
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16k
Злобный Члегр 5 часов назад
Какой дешовский вброс...
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