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Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы

Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы (3 фото)

Автор:
22 октября 2020 17:55
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: англия   арест   интернет   компьютер   несовершеннолетние   полиция   
6931
3
Занятная история произошла в августе 2020 года в Англии. Полиция приехала и арестовала некого мужчину за скачивание откровенных фотографий и видео с участием несовершеннолетних.
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Метки: англия   арест   интернет   компьютер   несовершеннолетние   полиция   
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47  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия 13 часов назад
Судить нужно тех,кто эти видео снимает
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1k
Vic Twin 2 часа назад
В штатах адвокаты советуют вообще не паролить свой Wi-Fi. Если ты живешь в своем доме, то к нему соседи по участкам вряд ли будут подключаться. А ты сможешь откосить, что интернет был свободный, мало ли кто что скачал. Вчера вот видел, на дороге какая-то машина стояла. Идите ловите.
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1k
Unknown 6 часов назад
Интересно, а какое "лечение" ему дали?! Я вот пол жизни в органах изучаю маньяков психопатов и т.д. секс. преступления и за всю жизнь не нашли еще действенного способа эти "аномалии" вылечить, т.к. это связано с подкоркой мозга, на уровне уже инстинктов. Его что, до полусмерти запичкают тяжелыми убойными дозами психотропных и этим превратят его в ходячего зомби? А что дальше когда он выйдет оттуда? У него ж вообще может психика так нехило от этого пошатнуться и из мирного он может превраться в буйного и опасного для детей маньяка, т.к. по сути терять ему уже будет нечего...его просто сажать надо подальше от общества. Но уж точно не временно пичкать его транквилизаторами и вести с ним задушевные беседы, т.к. это точно не лечится и не поможет!
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28k
Azesh Unknown 3 часа назад
галоперидол и аминазин.
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131
esp Azesh 3 часа назад
Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы
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28k
Azesh esp 3 часа назад
*заботливо поправляет шапочку из фольги*
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720
Мистер Фикс 7 часов назад
Человек может и по незнанке скачать цп. Тот же файлообменник или мул... кто-то ошибочный линк даст на архив, или вирусня какая-нибудь прицепится.
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1k
Alexandr 9 часов назад
Тут надо выбирать. Свобода или цензура. Если цензура и фотки скачались то весь спрос с цензуры.
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1k
ЛунныйКотэ 11 часов назад
Видео где первый сосед "убеждает" второго явиться с повинной интересно было бы глянуть)
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18k
turyst ЛунныйКотэ 6 часов назад
Видео с пытками, тоже запрещены.
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16k
Ватаку Накомоде 11 часов назад
Как то мне кажется неправильно за такое наказывать. Нет, я не оправдываю цп, но наказывать нужно создателей. Наказание должно быть только за то, от чего кто-то пострадал. Тот кто силой, угрозами или обманом насиловал детей и снимал это - заслуживает срок, т.к. от его действий пострадал ребёнок. Тот кто посмотрел - своими действиями уже никак не мог повлиять на произошедшее. Это примерно как смотреть художественный фильм где убивают людей или самому убить человека.
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1k
Unknown Ватаку Накомоде 6 часов назад
Вычислить начальную цепочку практически невозможно. Но кто то должен нести всё же ответственность. Если люди будут бояться качать такое, то "спрос" снизится и станет меньше подобного постить. Пока велик спрос, будут и "продавцы"... Так что таки да, правильно, что сажают именно тех кто делает этому пздцу "спрос"!
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28k
Azesh Ватаку Накомоде 3 часа назад
если ты скачал- то уже распространение.
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−29
Князь Курбский 12 часов назад
Михалыч
Зайди на сайт ФБР, заполни анкету и тоже станешь агентом. Если возьмут
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−29
Князь Курбский 12 часов назад
Опаньки, ты тоже можешь записаться на программу пройти собеседование и начать работать
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
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Князь Курбский 12 часов назад
89% детского порно с европеоидами снято в России
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13k
vikklu 13 часов назад
И таки да, абсолютно согласен с мнением, что за скачиваемый контент, пользователь не должен нести ответственность. Если правительству это не нравится, то пусть оно и следит, чтобы в сети это не появлялось.
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347
Nane First NameLast vikklu 11 часов назад
Расшифруйте на бытовой язык, пожалуйста. А не хотите, ну так пускай и будет.
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720
Мистер Фикс Nane First NameLast 7 часов назад
Я так понимаю, это значит черт толкнул, все происки лукавого
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13k
vikklu Мистер Фикс 7 часов назад
Неужели я так непонятно выразился?
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1k
Unknown Ватаку Накомоде 6 часов назад
Он отлично знал где и что искать. Он неединожды уже был словлен на этом, вообще то. Так что тут с "случайный пакетик кокаина" в хлебе не проканает. Там учитавается что люди по незнанию могут скачать что то ошибочно в первый раз. Но тут четко уже была замечена "серия" от этого чувака, + он стоял на учете уже!
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28k
Azesh ЛунныйКотэ 3 часа назад
и снюхал кокаин при этом))
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13k
vikklu 13 часов назад
А мне интересен тот факт, что сосед сам пошёл сдаваться, когда узнал, что накрыли невиновного. Это что, совесть взыграла, либо просто обосрался, что его вычислят и впаяют по самое небалуй?
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−29
Князь Курбский vikklu 12 часов назад
Английское воспитание.
Ничем он не рисковал, не доказали бы просто. Вычислить то его минутное дело. Нет улик нет дела.
Ну он и сейчас может отбыть из Великобритании навсегда. Полно стран где смотреть можно. И не выдадут
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1k
Unknown vikklu 6 часов назад
Явно ему этот арестованный позвонил из участка.
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10k
Taximaxi 13 часов назад
А если бы он подсоединялся к вайфаю отеля? Обвинили бы отель?
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30k
Опаньки 13 часов назад
они залили в сеть фотки и следили кто их скачивает ?
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−29
Князь Курбский Опаньки 12 часов назад
Скорее всего да. Я в этом учавствую сейчас, как агент. Виртуальный.
Да, у меня самый настоящий договор со спецслужбами. Это вполне официально
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30k
Опаньки Князь Курбский 12 часов назад
Извините, Князь, не признал Вас в гриме
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6k
Михалыч Князь Курбский 12 часов назад
Заметно. Агент Пистабол.
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