Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы

Занятная история произошла в августе 2020 года в Англии. Полиция приехала и арестовала некого мужчину за скачивание откровенных фотографий и видео с участием несовершеннолетних.
Однако он упорно говорил, что не делал этого. Полиция также не нашла на его компьютере никаких следов преступления. Но позже в полицейский участок явился сосед арестованного и сделал чистосердечное признание.
Дело всё в том, что 60-летний британец Роберт Моби попросил у своего соседа пароль от Wi-Fi. И с марта по август загрузил 476 изображений и 13 видео с детской порнографией.
И это не первое его правонарушение. В 2010 году Моби уже отсидел 24 недели за просмотр недетского контента с участием мальчиков. С тех пор ему нельзя было покупать и пользоваться компьютерами, ноутбуками и смартфонами с доступом к интернету, не уведомив об это полицию.
Дело всё в том, что 60-летний британец Роберт Моби попросил у своего соседа пароль от Wi-Fi. И с марта по август загрузил 476 изображений и 13 видео с детской порнографией.
И это не первое его правонарушение. В 2010 году Моби уже отсидел 24 недели за просмотр недетского контента с участием мальчиков. С тех пор ему нельзя было покупать и пользоваться компьютерами, ноутбуками и смартфонами с доступом к интернету, не уведомив об это полицию.
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На днях прошёл суд над 60-летним извращенцем. И поскольку 10 лет назад тюрьма не исправила мужчину – на этот раз ему присудили принудительное лечение и исправительные работы сроком на 3 года.
Как вы считаете – это справедливо?
Как вы считаете – это справедливо?
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Ничем он не рисковал, не доказали бы просто. Вычислить то его минутное дело. Нет улик нет дела.
Ну он и сейчас может отбыть из Великобритании навсегда. Полно стран где смотреть можно. И не выдадут
Да, у меня самый настоящий договор со спецслужбами. Это вполне официально