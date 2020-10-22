Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы

Однако он упорно говорил, что не делал этого. Полиция также не нашла на его компьютере никаких следов преступления. Но позже в полицейский участок явился сосед арестованного и сделал чистосердечное признание.



Дело всё в том, что 60-летний британец Роберт Моби попросил у своего соседа пароль от Wi-Fi. И с марта по август загрузил 476 изображений и 13 видео с детской порнографией.



И это не первое его правонарушение. В 2010 году Моби уже отсидел 24 недели за просмотр недетского контента с участием мальчиков. С тех пор ему нельзя было покупать и пользоваться компьютерами, ноутбуками и смартфонами с доступом к интернету, не уведомив об это полицию.