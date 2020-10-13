Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием

Эта история берёт начало в 80-х годах прошлого века, когда сотруднику полиции Бобу Ламберту дали задание внедриться к радикальным экоактивистам и защитникам животных.
Ему дали фамилию мальчика, который умер в 1959 году и новоявленный любитель животных стал Бобом Робинсоном. Под видом длинноволосого хиппи он втёрся в доверие к членам банды и даже завёл роман с девушкой по имени Джеки. В 1985 году у пары родился сын.
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Несколько лет Боб шпионил за радикалами, постоянно принимал участие в их митингах и даже поджогах. Однако когда его сыну было всего 2 года – он пришёл к Джеки и сказал, что полиция идёт по его следу и, чтобы не сесть в тюрьму, Бобу необходимо спрятаться. Коп собрал свои вещи и сказал, что временно уезжает в Испанию.
На самом же деле расследование подошло к концу и его отозвали из банды. Боб вернулся к своей настоящей семье: жене и двум детям. С Джеки и их сыном он больше никогда не виделся.
На самом же деле расследование подошло к концу и его отозвали из банды. Боб вернулся к своей настоящей семье: жене и двум детям. С Джеки и их сыном он больше никогда не виделся.
Но в 2012 году, Джеки смотрела фильм про рассекреченные дела тайных агентов и узнала среди них своего Боба. Тогда она поняла, что отцом её ребёнка был коп, то почувствовала себя "изнасилованной государством" и подала в суд на Скотланд-Ярд. В 2014 году ей было выплачено 425 000 фунтов стерлингов (более 42 млн рублей).
А недавно 35-летний внебрачный сынок Боба подал в суд, потому что он "испытал психическое потрясение" в возрасте 26 лет, когда узнал правду о своём отце. И на днях Лондонская полиция выплатила сыну конфиденциальную сумму.
Мужчина считает, что с ним и его матерью должны были связаться давным-давно и рассказать правду об отце.
В Скотланд-Ярде утверждают, что полицейским под прикрытием не разрешается вступать в сексуальные связи с подозреваемыми. Но по факту это было обычным делом.
А недавно 35-летний внебрачный сынок Боба подал в суд, потому что он "испытал психическое потрясение" в возрасте 26 лет, когда узнал правду о своём отце. И на днях Лондонская полиция выплатила сыну конфиденциальную сумму.
Мужчина считает, что с ним и его матерью должны были связаться давным-давно и рассказать правду об отце.
В Скотланд-Ярде утверждают, что полицейским под прикрытием не разрешается вступать в сексуальные связи с подозреваемыми. Но по факту это было обычным делом.
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Семейного полицейского с двумя детьми на три года заслали к каким то сраным защитникам животных? Не, не верю.
Жена того полицейского, "так как испытывала ужасные моральные страдания от того, что муж имел диких экоактивисток и даже некоторых экоактивистов" и с тех пор, он до сих пор просыпается по ночам с криками ужаса.
Ну и его дети, так как их очень потрясла вся эта история.
А потом и остальные внебрачные связи подтянутся.