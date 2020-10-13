Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием

Но в 2012 году, Джеки смотрела фильм про рассекреченные дела тайных агентов и узнала среди них своего Боба. Тогда она поняла, что отцом её ребёнка был коп, то почувствовала себя "изнасилованной государством" и подала в суд на Скотланд-Ярд. В 2014 году ей было выплачено 425 000 фунтов стерлингов (более 42 млн рублей).



А недавно 35-летний внебрачный сынок Боба подал в суд, потому что он "испытал психическое потрясение" в возрасте 26 лет, когда узнал правду о своём отце. И на днях Лондонская полиция выплатила сыну конфиденциальную сумму.



Мужчина считает, что с ним и его матерью должны были связаться давным-давно и рассказать правду об отце.



В Скотланд-Ярде утверждают, что полицейским под прикрытием не разрешается вступать в сексуальные связи с подозреваемыми. Но по факту это было обычным делом.