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Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием

Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием (3 фото)

Автор:
13 октября 2020 21:31
Сообщество : Истории
Метки: Скотланд Ярд   англия   деньги   под прикрытием   полиция   радикалы   суд   
1197
3
Эта история берёт начало в 80-х годах прошлого века, когда сотруднику полиции Бобу Ламберту дали задание внедриться к радикальным экоактивистам и защитникам животных.
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Метки: Скотланд Ярд   англия   деньги   под прикрытием   полиция   радикалы   суд   
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12  комментариев
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2k
Дарвин и аморальная премия Час назад
Короче,сотрудникам Скотланд-Ярда пофиг кого трахать
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18k
pssst 2 минуты назад
Я потрясен... куда обращаться?
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13k
vikklu 38 минут назад
Ну и лохи.
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10k
Taximaxi 39 минут назад
А его жена за эти три года,пока он не был дома, родила ему двоих прекрасных малышей!
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8k
Нихуахуа 44 минуты назад
Следующими должны испытать психическое потрясение его внуки, затем правнуки. Весь род на гособеспечение.
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596
newegg 56 минут назад
Бред полнейший.
Семейного полицейского с двумя детьми на три года заслали к каким то сраным защитникам животных? Не, не верю.
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33k
Ирина Николаевна из 3 подъезда Автор поста newegg Полчаса назад
https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Lambert_(undercover_police_officer)https://en.wikipedia.org/wiki/Bob_Lambert_(undercover_police_officer)
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16k
Марина Час назад
Теперь в суд на копов должны подать: сам коп, так как "испытывал тяжёлые моральные страдания" трахаясь с подозреваемой по приказу начальства.
Жена того полицейского, "так как испытывала ужасные моральные страдания от того, что муж имел диких экоактивисток и даже некоторых экоактивистов" и с тех пор, он до сих пор просыпается по ночам с криками ужаса.
Ну и его дети, так как их очень потрясла вся эта история.
А потом и остальные внебрачные связи подтянутся.
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6k
Караганда Час назад
Мужчина отсудил у Скотланд-Ярда деньги за то, что его отцом был коп под прикрытием
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2k
Frank Borman Час назад
В Британии копов нет, а есть бобби.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Хорошее задание
кури коноплю, глотай лсд, тусуйся по концертами, любовь, опять же, свободная..... а жена то узнала?
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Комментарий удален
−128
ikniazk 2 часа назад
Вообще то это из фильма для телеканала
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