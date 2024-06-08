FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Треники&Вареники 8047 постов • 3107 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Треники&Вареники
Таинственное исчезновение пенисов привело к арестам в Гане

Таинственное исчезновение пенисов привело к арестам в Гане

Автор:
08 июня 2024 10:07
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Кот-д'Ивуар   аресты   гана   полиция   толпа   черный маг   
1664
2

В городе Кассе твориться что-то таинственное и мистическое.Там завелся страшный черный маг, по крайней мере, так считают местные жители, а вот полиция с ними в корне не согласна.

Итак, решил гражданин Кот д'Ивуара Абубакра Танко посетить Гану и ее мечети. У одной из них он повстречался с 35-летним Тайабу Элиазом и 24-летним Ассаном Гарибой. С этими двумя молодыми людьми Твеко знаком не был, но они проявили гостеприимство, накормили путника рисом и сами разделили с ним трапезу.


Поев парни вдруг осознали, что их пенисы магическим образом исчезли после того, как незнакомец пожал им руки. Позже члены вернулись к пострадавшим, но, как говорится, с потерей товарного вида. У Тайабу детородный орган перестал вставать, а у Ассана существенно уменьшился в размерах.


Решив, что они имеют дело с черным магом, парни набросились с кулаками на Танко, к ним присоединились другие местные жители, та,к чисто за компанию. Спасти туриста удалось полиции, сейчас он находится в больнице из-за полученных травм.


Ну а половых инвалидов арестовала полиция. Помощник комиссара полиции Джозеф Атсу Дзинеку, командир полиции округа Ада, заявил, что арестованных медики проверят на наличие половых органов и на основании этого будет проведено расследование побоев, которые парни нанесли Танко. Он также призвал местных жителей не устраивать самосуды, а передавать дела в полицию.


Член Ассамблеи избирательного округа Кассех Эбенезер Кподо рассказал журналистам, что подобный случай пропажи пенисов уже происходил 15 лет назад и тогда все закончилось мирно, пропажу быстро обнаружили в штанах у потерпевших, а черный маг не был обнаружен.






Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Треники&Вареники"
Метки: Кот-д'Ивуар   аресты   гана   полиция   толпа   черный маг   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
13  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
17k
ss Час назад
Мда... XXI век...
Ах! Как ошибались фантасты, предрекая развитое высоко интеллектуальное общество. По факту же одно средневековье. Повсюду колдуны, боги, чудеса, попы, муллы, порчи и прочая атрибутика недоразвитого интеллекта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
18k
RDen 2 минуты назад
члены конечно нашлись, но осадочек-то остался :))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Владимир 14 минут назад
а,они-про нюанс слыхали?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
40k
russger 16 минут назад
Я на сайт жёлтой газетёнки зашёл случайно? Что за херню тут постите -_-
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
8k
Евгений Д 39 минут назад
Сейчас к этому магу потянутся люди с деньгами- чтоб им то он достоинство увеличил
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
394
Борщик 39 минут назад
Девки в кучу , куй нашёл.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Роман 45 минут назад
Потом пенисы нашлись, но осадочек остался.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
gavrosh 58 минут назад
Какой страшный маг, в самое больное кошмарит)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−7
Pragmax Час назад
Неудивительно. У них же все маги - черные.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
FOX98
  • Дата регистрации: 16.02.2020
  • 1200 постов (1191 в горячем)

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

109280



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в ответ двух жеребцов
В хозяйстве пригодится: Лукашенко подарил президенту Монголии два трактора и получил в...
Есть ещё гении в русской деревне!
Есть ещё гении в русской деревне!
Набирающие популярность в сообществах
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Вселенная Ведьмака: Прибожки, Полуденицы и их прототипы из славянской мифологии
Квартира Александра Пушкина на Арбате после реставрации⁠⁠
Квартира Александра Пушкина на Арбате после реставрации⁠⁠
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Гениально!

Лучшие демотиваторы
Записка из детства

Перейти в раздел
Популярные теги
#в мире#интересно#автомобили#Прикол#история#интересное#Россия#авто аварии#позитив#конфликт
#фото#автомир#животные#Автовсячина#США#факты#новости#полиция#удивительно#инцидент
#люди#машина#забавно#кино#Юмор#ДТП#аварии#фильм#Япония#Москва
Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Отличное кино для пятничного вечера: комедия о том, как каскадёр ищет звезду Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе Толпа разъярённых афроамериканок избила россиянку в Лос-Анджелесе "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве "Лично подвозил смертниц": главу полиции в Кизляре арестовали за причастность к терактам в Москве Школьницу ограбили в прямом эфире во время урока Школьницу ограбили в прямом эфире во время урока Полиция Флориды щедро извинилась перед бегуном, которого приняла за преступника Полиция Флориды щедро извинилась перед бегуном, которого приняла за преступника Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы Пароль от Wi-Fi чуть не довёл мужчину до тюрьмы

На что жалуетесь?

Вернуться