Таинственное исчезновение пенисов привело к арестам в Гане

В городе Кассе твориться что-то таинственное и мистическое.Там завелся страшный черный маг, по крайней мере, так считают местные жители, а вот полиция с ними в корне не согласна.
Итак, решил гражданин Кот д'Ивуара Абубакра Танко посетить Гану и ее мечети. У одной из них он повстречался с 35-летним Тайабу Элиазом и 24-летним Ассаном Гарибой. С этими двумя молодыми людьми Твеко знаком не был, но они проявили гостеприимство, накормили путника рисом и сами разделили с ним трапезу.
Поев парни вдруг осознали, что их пенисы магическим образом исчезли после того, как незнакомец пожал им руки. Позже члены вернулись к пострадавшим, но, как говорится, с потерей товарного вида. У Тайабу детородный орган перестал вставать, а у Ассана существенно уменьшился в размерах.
Решив, что они имеют дело с черным магом, парни набросились с кулаками на Танко, к ним присоединились другие местные жители, та,к чисто за компанию. Спасти туриста удалось полиции, сейчас он находится в больнице из-за полученных травм.
Ну а половых инвалидов арестовала полиция. Помощник комиссара полиции Джозеф Атсу Дзинеку, командир полиции округа Ада, заявил, что арестованных медики проверят на наличие половых органов и на основании этого будет проведено расследование побоев, которые парни нанесли Танко. Он также призвал местных жителей не устраивать самосуды, а передавать дела в полицию.
Член Ассамблеи избирательного округа Кассех Эбенезер Кподо рассказал журналистам, что подобный случай пропажи пенисов уже происходил 15 лет назад и тогда все закончилось мирно, пропажу быстро обнаружили в штанах у потерпевших, а черный маг не был обнаружен.
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Ах! Как ошибались фантасты, предрекая развитое высоко интеллектуальное общество. По факту же одно средневековье. Повсюду колдуны, боги, чудеса, попы, муллы, порчи и прочая атрибутика недоразвитого интеллекта.