Таинственное исчезновение пенисов привело к арестам в Гане

Итак, решил гражданин Кот д'Ивуара Абубакра Танко посетить Гану и ее мечети. У одной из них он повстречался с 35-летним Тайабу Элиазом и 24-летним Ассаном Гарибой. С этими двумя молодыми людьми Твеко знаком не был, но они проявили гостеприимство, накормили путника рисом и сами разделили с ним трапезу.

Поев парни вдруг осознали, что их пенисы магическим образом исчезли после того, как незнакомец пожал им руки. Позже члены вернулись к пострадавшим, но, как говорится, с потерей товарного вида. У Тайабу детородный орган перестал вставать, а у Ассана существенно уменьшился в размерах.