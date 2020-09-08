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Школьницу ограбили в прямом эфире во время урока

Школьницу ограбили в прямом эфире во время урока (5 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2020 11:03
Сообщество : Криминал
Метки: арест   криминал   ограбление   полиция   преступление   прямой эфир   урок   эквадор   
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Дом школьницы из города Амбато в Эквадоре ограбили в тот момент, когда девочка находилась на онлайн-уроке. Учитель и ученики могли лишь беспомощно смотреть, как бандиты грабят дом. Но, в конце концов, они сумели помочь полиции поймать преступников.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: арест   криминал   ограбление   полиция   преступление   прямой эфир   урок   эквадор   
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2  комментария
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3k
Stray 2 часа назад
И снова приматы
И снова они настолько тупы, что не понимают что спалились.
ну и конечно же чёрные жизни важны
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5k
Алексей 2 часа назад
Надо было два ружья и травмат поближе к ноутбуку держать)
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