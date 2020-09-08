Школьницу ограбили в прямом эфире во время урока

Дом школьницы из города Амбато в Эквадоре ограбили в тот момент, когда девочка находилась на онлайн-уроке. Учитель и ученики могли лишь беспомощно смотреть, как бандиты грабят дом. Но, в конце концов, они сумели помочь полиции поймать преступников.
В Эквадоре, в городе Амбато, школьница подверглась нападению грабителей в собственном доме прямо во время онлайн-урока на платформе Zoom. Нападение на дом, где живет школьница по имени Мария Хосе, произошло в прямом эфире, в присутствии 25 одноклассников девочки и учителя.
Грабители явно не понимали, что их нападение транслируется в прямом эфире. Трансляция закончилась, когда один из нападавших захлопнул крышку ноутбука, чтобы взять его с собой вместе с остальным награбленным.
Поначалу школьники явно не понимали, что происходит, и не знали, как реагировать. Однако они быстро сориентировались, предупредили учителя, нашли телефон матери девочки и сообщили о происходящем ее родителям и полиции. Это позволило оперативно задержать грабителей вскоре после того, как они покинули дом.
"Моторизованная группа полиции оперативно прибыла на место происшествия, - сообщается в полицейском рапорте. - Грабителей удалось быстро локализовать через мобильные телефоны, которые они забрали в доме, и задержать в близлежащем районе города".
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Красивая жизнь британского хакера Маркуса Хатчинса может обернуться 40 годами тюрьмы
- 15 глупых преступников и правонарушителей, которые выдали себя в социальных сетях
- 16 знаменитостей, сидевших в тюрьме: фото из полицейских участков
- Преступник на свою беду решил ограбить магазин, в котором работала мама и дочь
- Полицейский застрелил напавшего на него велосипедного вора
Новости партнёров
Загрузка...
И снова они настолько тупы, что не понимают что спалились.
ну и конечно же чёрные жизни важны