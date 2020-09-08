Школьницу ограбили в прямом эфире во время урока

Поначалу школьники явно не понимали, что происходит, и не знали, как реагировать. Однако они быстро сориентировались, предупредили учителя, нашли телефон матери девочки и сообщили о происходящем ее родителям и полиции. Это позволило оперативно задержать грабителей вскоре после того, как они покинули дом.