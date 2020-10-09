Британка в 16 лет изменила пол, но спустя время горько пожалела об этом

23-летняя Кира Белл в подростковом возрасте приняла роковое решение. Теперь она понимает, что смена пола была ошибкой.
В 16 лет Кира вдруг начала страдать от гендерной дисфории (это состояние дискомфорта человека, когда он не принимает свой пол). Девушка рассказала об этом врачам и ей безо всяких разбирательств и психологов выписали блокаторы полового созревания, а также тестостерон, из-за которого её голос стал низким, а девушка – бесплодной. Позже хирурги сделали ей двойную мастэктомию (удалили груди).
Однако в прошлом году девушка поняла, что это решение было самой большой ошибкой в её жизни. Кира бросила пить гормоны и даже стала чуть женственнее, но она уже никогда не сможет стать матерью и пока ожесточённо борется с растительностью на лице.
Однако в прошлом году девушка поняла, что это решение было самой большой ошибкой в её жизни. Кира бросила пить гормоны и даже стала чуть женственнее, но она уже никогда не сможет стать матерью и пока ожесточённо борется с растительностью на лице.
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Кира Белл подала в суд на крупнейшую в Великобритании гендерную клинику. Она пытается добиться запрета на подобные процедуры и операции для несовершеннолетних детей.
Девушка собрала с помощью краудфандинга 43 000 фунтов стерлингов, чтобы иметь возможность оплатить услуги юристов.
В суде она заявила: "В подростковом возрасте, как и многие другие подростки, я приняла дерзкое решение, пытаясь обрести уверенность и счастье, но теперь моя жизнь значительно усложнилась".
В суде была приведена статистика, что по вопросам развития гендерной идентичности в 2009 году в клинику обратилось всего 97 человек, а 2018 – уже 2590 человек, то есть в 25 раз больше!
Интересные законы в Британии… Значит алкоголь можно принимать только с 18 лет, а пол даже в 16 лет поменяют!
Девушка собрала с помощью краудфандинга 43 000 фунтов стерлингов, чтобы иметь возможность оплатить услуги юристов.
В суде она заявила: "В подростковом возрасте, как и многие другие подростки, я приняла дерзкое решение, пытаясь обрести уверенность и счастье, но теперь моя жизнь значительно усложнилась".
В суде была приведена статистика, что по вопросам развития гендерной идентичности в 2009 году в клинику обратилось всего 97 человек, а 2018 – уже 2590 человек, то есть в 25 раз больше!
Интересные законы в Британии… Значит алкоголь можно принимать только с 18 лет, а пол даже в 16 лет поменяют!
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а так (мало где пишется) выживаемость при принятии гормонов 50/50
естественный отбор в действии..
теперь это непонятное существо не сможет передать свой(своё?) ущербный ДНК дальше. И слава Богу :)
Я вот за другое переживаю - Кира Белл может захотеть ребенка усыновить, а зная толерантные законы стран светлых эльфов ей ребенка дадут ещё проще чем нормальной семье.
Вы.ебут в жопу-понравилось? Пришьют х.уй!
или не критикуешь?
тут на фишках постоянно цитируют какого-то "блогера" (борцун с рижымом, вроде).
он пишет кучу коментов типа "конституция это когда в жопу ипут" или "Росгвардия это когда в жопу ипут" и т.д.
не помню как его зовут, но я о нём сразу вспомнил когда пытался уловить смысл в твоих словах тоже...
вопрос: случаем тот мамкин блогер не есть ты в одном лице???
я вот не работаю, у дочки весь день продолбался с новой кухней, по моему дизайну и проэкту. всё установил. подключил все герэты.
доча помогала, а то зять програмист, ему некогда бля...
"приёмная коммиссия" приняла проэкт.
она мне ужин сделала на новых приблудах... по дороге домой взял пузырёк.
сижу бухаю довольный, а туд кого-то с куем в жопу...
так-то оно таки не наша тема....