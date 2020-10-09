Британка в 16 лет изменила пол, но спустя время горько пожалела об этом

Кира Белл подала в суд на крупнейшую в Великобритании гендерную клинику. Она пытается добиться запрета на подобные процедуры и операции для несовершеннолетних детей.



Девушка собрала с помощью краудфандинга 43 000 фунтов стерлингов, чтобы иметь возможность оплатить услуги юристов.



В суде она заявила: "В подростковом возрасте, как и многие другие подростки, я приняла дерзкое решение, пытаясь обрести уверенность и счастье, но теперь моя жизнь значительно усложнилась".



В суде была приведена статистика, что по вопросам развития гендерной идентичности в 2009 году в клинику обратилось всего 97 человек, а 2018 – уже 2590 человек, то есть в 25 раз больше!



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