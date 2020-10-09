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Британка в 16 лет изменила пол, но спустя время горько пожалела об этом

Британка в 16 лет изменила пол, но спустя время горько пожалела об этом (3 фото)

Автор:
09 октября 2020 14:53
Сообщество : Истории
Метки: англия   гендерная дисфория   клиника   несовершеннолетние   смена пола   суд   
8312
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23-летняя Кира Белл в подростковом возрасте приняла роковое решение. Теперь она понимает, что смена пола была ошибкой.
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Метки: англия   гендерная дисфория   клиника   несовершеннолетние   смена пола   суд   
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9k
Serg2001 3 часа назад
Писька детям не игрушка! (Извините за вульгаризм). Хочу туда, хочу сюда... Хочу отрежу, хочу пришью. Какую тебе бог выдал при рождении, ту и носи! ИМХО.
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7k
alex9845 7 минут назад
Ну она очевидно на свои деньги пошла и сделала, то есть на родительские, а если по уму то это длинная и сложная процедура оплачиваемая государством. Выглядит примерно так, в течении двух лет принимаете гормоны и живёте так как будете жить после хирургического изменения, то есть если мужчина хочет стать женщиной, то должен 2 года одеваться,краситься и вести себя женщиной.Аналогично к женщинам решившим стать мужчиной.За всем этим внимательно наблюдает психиатр и приниает решение, если он будет не уверен что вы достаточно хорошо и комфортно чувствуете себя в новой роли, то операция отменяется. Но за свои деньги можете делать всё и сразу и как хотите,хоть поросячий хвостик пришейте.
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4k
Olga Raudis 7 минут назад
За что боролась, на то и напоролась.
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136
Игорь Меншиков 13 минут назад
лучше бы курить начала
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−12
Вася с ложкой 21 минуту назад
Я смотрю на Фишках некоторых очень интересуют проблемы педерастов ,лесби и трансов ....А писали развлекательный сайт
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8k
kirpal Полчаса назад
Британка в 16 лет изменила пол, но спустя время горько пожалела об этом
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517
zu4ara Полчаса назад
Вообще не жалко ,наоборот даже радостно ! Так им дол..ёбам и надо !
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8k
Андреич zu4ara 2 минуты назад
Согласен. Больные особи не должны размножаться !
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−45
medved12 38 минут назад
ее бы в дурку на полгода- может быть помогло бы...
а так (мало где пишется) выживаемость при принятии гормонов 50/50
естественный отбор в действии..
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12k
Роман 58 минут назад
Таким людям нужна не операция по смене пола, а операция по смене мозга
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899
The mask Час назад
Насрать на неё...
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1k
val 2 часа назад
В подростковом возрасте мне вырезали аппендикс. Сейчас мне 60 лет, но всю жизнь я мучаюсь из-за своей ущербности. Помогите собрать средства, чтобы засудить Черевякинскую горбольницу за лишение меня части тела .
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5k
Урусшайтан 2 часа назад
Британка в 16 лет изменила пол, но спустя время горько пожалела об этом
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276
Serg Dex 2 часа назад
Поняла, что лучше один раз родить чем всю жизнь бриться
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18k
pssst 2 часа назад
Еще через пяток лет осознает, что вся задумка в том, чтоб такие как она не размножались.
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64k
Пётровыч 2 часа назад
Жертва экспериментов
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8
Владимир Ивин 2 часа назад
е. б. о. л. А.
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9k
Денис 2 часа назад
хм, а мне кажется всё нормально :)
теперь это непонятное существо не сможет передать свой(своё?) ущербный ДНК дальше. И слава Богу :)

Я вот за другое переживаю - Кира Белл может захотеть ребенка усыновить, а зная толерантные законы стран светлых эльфов ей ребенка дадут ещё проще чем нормальной семье.
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158
Александр Туманов 2 часа назад
Поздновато спохватилось.
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19k
Евгений 2 часа назад
Ссылка coub.com
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64k
Пётровыч Евгений 2 часа назад
Это не те педики, которые от соседа п.и.з.д.ю.д.е.й получили?
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19k
Евгений 2 часа назад
Ссылка coub.com
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9k
koleos72 3 часа назад
Думаю, там всё гуманно! Вы.ебут в жопу-понравилось? Отрежут х.уй!
Вы.ебут в жопу-понравилось? Пришьют х.уй!
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44k
Albert GER koleos72 2 часа назад
независимо от твоей критики.
или не критикуешь?

тут на фишках постоянно цитируют какого-то "блогера" (борцун с рижымом, вроде).
он пишет кучу коментов типа "конституция это когда в жопу ипут" или "Росгвардия это когда в жопу ипут" и т.д.

не помню как его зовут, но я о нём сразу вспомнил когда пытался уловить смысл в твоих словах тоже...
вопрос: случаем тот мамкин блогер не есть ты в одном лице???
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9k
koleos72 Albert GER 2 часа назад
Не. Я с работы пришёл, сел ужинать, ну и фишки листаю. Я не блохер. Так, прибухиваю!
Не. Я с работы пришёл, сел ужинать, ну и фишки листаю. Я не блохер. Так, прибухиваю!
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44k
Albert GER koleos72 2 часа назад
ну так то норм... судя по фото наш человек)))
я вот не работаю, у дочки весь день продолбался с новой кухней, по моему дизайну и проэкту. всё установил. подключил все герэты.
доча помогала, а то зять програмист, ему некогда бля...
"приёмная коммиссия" приняла проэкт.
она мне ужин сделала на новых приблудах... по дороге домой взял пузырёк.
сижу бухаю довольный, а туд кого-то с куем в жопу...
так-то оно таки не наша тема....
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