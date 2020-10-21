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Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией

Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией (3 фото + 1 видео)

Автор:
21 октября 2020 14:36
Сообщество : Жить в России
Метки: youtube   блогер   видео   коррупция   судья   
5323
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Подвыпившая племянница генерала разоткровенничалась с блогером о своих планах на жизнь. Говорит, хочет домик с бассейном, и уверена, что он у нее будет. Ведь ее будущая профессия это позволяет.

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Метки: youtube   блогер   видео   коррупция   судья   
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44  комментария
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2k
SSD 2 часа назад
...как будто в милицию и гаи у нас идут народ защищать и сделать безопасным движение на дорогах... Время такое... Как говорят - рыба гниет с головы, если везде только и слышно, как чиновники при своих, относительно небольших зарплатах имеют автопарки и часы за много миллионов, чего же ждать от остальных?
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1k
zenon 10 минут назад
Как Высоцкий - а отец говорил у меня генерал.
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8k
Голос Вселенной 13 минут назад
Такое ощущение, что она больше перед этим парнем понтуется...
Да... все девке купили, только мозгов забыли купить...
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4k
sivanov1079 18 минут назад
Вся надежда на алкоголь, может, заманает ее раньше, чем она вступит в должность. Других надежд нет
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8k
Великий Кормчий 21 минуту назад
Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией
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8k
Sasa 37 минут назад
А разве во власть идут не ради денег? Я старший по дому, и вижу по глазам чиновников и служащих, что в тех же госструктурах и не только, с которыми мне приходиться взаимодействовать, чтоб пробивать что-либо для содержания дома, люди работающие за копейки, ни в коем случае не бедствуют. Завышают сметы, тендеры выигрывают свои фирмы, которые делятся потом. В работы уже заложены взятки или откаты, сколько бы не была выставлена сумма на тот же ремонт. Это Россия. детка. Все хотят есть, и не только хлеб с водой...
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1k
uuid 39 минут назад
всё нормально, типичная россиянка...
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18k
Правдоруб uuid Полчаса назад
Так она с Украины родом.
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1k
uuid Правдоруб Полчаса назад
Королёв тоже с Украины родом. При чем тут Украина если она россиянка? типичная...
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18k
Правдоруб uuid 6 минут назад
В том то и дело, что она воспитывалась украинским миром. У неё мышление украинки.
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1k
integral11 48 минут назад
Чего пылить? Посмотрите, сколько стоит "поступление" и "обучение" в эту контору, и задайте себе вопрос - что дочка простого работяги, даже с супер способностями могла бы поступить на эту специальность? Да хрен вам! А кто может заплатить такое бабло? Правильно, у те, у кого оно есть! А КАК они его заработали? Да уж точно, не талантом и способностями! И дети у них такие же! Так что, нечего пузыри пускать! Там ВСЕ такие!
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17k
Vital Idol Час назад
вот такие "проффессиАналы скоро будут ВЕЗДЕ!!! техногенные катастрофы увеличатся в разы!!! ну, а непричёмышь во всём обвинит СССР, ВОВ, печенегов ...далее по списку....
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12k
Ligov Vital Idol 49 минут назад
Будут? Они уже везде есть...
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440
Полковник Чингачгук. Час назад
если это не постановка....то это печально, даже не то печально что девочка хочет ХАПАТЬ, а то что ей бог не дал мозгов об этом хотя бы молчать!
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10k
Элитный тигр Час назад
Симпатичная *учка, но тупая. По пьяни в инете болтать хз с кем - я просто такого себе представить не могу. Дяде-генералу ПРИВЕТ!!!
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48k
smakido Час назад
Дядя, папа... От берёзы и осинки не родятся апельсинки!
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13k
Егор Час назад
Последствия обязательно будут. Своим прощается всё, кроме "Вовочки"...
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1k
tessio Час назад
Бояре, им можно. Что крестьяне простые могут?
Эта ещё тупенькая, а остальные молчат в тряпочку и гребут...
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8k
Taxi007 2 часа назад
А потом удивляемся откуда всякие "Хахалевы" появляются
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5k
Нестерин Сергей 2 часа назад
Э-хе-хе... Вот теперь пора дружины создавать, по типу "Тимура и его команды" и отлавливать таких красавиц и красавцев.
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2k
neutrino 2 часа назад
Ну вот как ей только не стыдно!!!
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109k
arek14 2 часа назад
Где местные кремлеботы?
За новыми методичками побежали?
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27k
winergy2012 arek14 2 часа назад
Причем здесь методички?Взяточничество существует испокон веков.Сажать надо.Или расстреливать.
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294
Nane First NameLast winergy2012 Час назад
Если расстреливать, то пулемет перегреваться будет.
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27k
winergy2012 Nane First NameLast Час назад
Поменять не трудно.
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2k
Нескучный сад 2 часа назад
При Путине и вправду таким неплохо живётся. Васильевна с Сердюковым, например, себя прекрасно чувствуют. А вообще имя им - легион!
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1k
Grandelo Нескучный сад 2 часа назад
При чем тут Путин, его что марсиане к власти привели? Сам же продажный народ за пачку крупы и кусок банного мыла голосовал за него. Вот себе претензии и предъявляйте.
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10k
Элитный тигр Нескучный сад Час назад
Вот уйдет Путин, и заживем - все взяточники резко надуются и лопнут, останутся только кристально честные воры типа овального...
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294
Nane First NameLast Grandelo Час назад
Да уж. Поганенький и продажный у нас народ
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337
Дмитрий Нескучный сад Час назад
Говорят, что рыба гниет с головы, но у меня сложилось стойкое впечатление, что общество прогнило со всех сторон. Только крупная рыба воняет сильнее.
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7k
Andrey 2 часа назад
- А вы воруете из бюджета?
- Да, а что?
- А если кто-нибудь узнает?
- Ну вот вы узнали и что????
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9k
Денис 2 часа назад
Её теперь можно в книгу Гиннеса заносить, как самая неуспешная карьера в мире :)
Да и дяде теперь как бы не стать лейтенантом на старости-то лет :)
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2k
Нескучный сад Денис 2 часа назад
Это в какой-то параллельной вселенной так было бы?
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5k
Bhaal Нескучный сад Час назад
Кормовая база сужается, а тут такой козырь, что можно лишний рот выкинуть.
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905
Евгений Денис Час назад
Размечтался
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9k
Денис Евгений 15 минут назад
Товарищ дядя - генерал, перелогиньтесь! :)
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