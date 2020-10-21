Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией

Подвыпившая племянница генерала разоткровенничалась с блогером о своих планах на жизнь. Говорит, хочет домик с бассейном, и уверена, что он у нее будет. Ведь ее будущая профессия это позволяет.
В Сети появилось видео со стрима блогера по прозвищу "Абба", в котором студентка 4-го курса РАНХиГС, будущая судья, рассказала о том, какие надежды она возлагает на коррупцию.
В Youtube существует целый жанр розыгрышей, связанных с "Чат рулеткой" - анонимного видеочата, где собеседник выбирается произвольно самой программой. Блогеры крутят рулетку, разыгрывают случайных собеседников и все это транслируют в прямом эфире на Youtube.
После двух с половиной часов стрима, блогеру попалась раскованная и нетрезвая девушка. После откровенных разговоров о сексе, она рассказала о более "интимных" вещах. Как оказалось, она учится в Президентской академии на 4-ом курсе и планирует стать судьей. В частности, она рассказала, что мечтает о доме с бассейном, и уверена, что в сложившейся в России экономической моделью, она сможет "хапать своими лапками", и ее мечта сбудется. Также она поведала, что любит не только коррупцию, но и когда родственники занимают высокие посты на госслужбе. Ее дядя, к примеру, генерал. Он обеспечил ей водительские права, несмотря на то, что водить она не может. Девушка призналась, что за полгода устроила две аварии. Также дядя обеспечил ее и квартирой. А ее отец, как оказалось, сидит в тюрьме за мошенничество. Работая в банке, он обманывал людей, оформляя липовые договоры.
И несмотря на то, что по закону у будущей судьи не должно быть близких родственников, которые имели судимость, у девушки все схвачено. Родственники подергали ниточки, кому нужно заплатили, и этот вопрос решили.
Осторожно, присутствует нецензурная лексика
Пользователям Сети удалось установить личность будущей судьи. Ее зовут Алина Грачева. Девушка уже удалила свой аккаунт из соцсети "ВКонтакте" - очевидно, после того, как ей начали писать оскорбительные сообщения.
Полное видео
Источник:
Реакции со стороны СМИ пока не было. Да и вряд ли будет - кому хочется проводить целое расследование из-за слов, которые вполне могут оказаться выдумкой или полуправдой. За слова, в конце концов, не сажают. И вряд ли что-то помешает девушке ревностно исполнять свой долг на посту судьи.
И еще немного о слугах Фемиды: прокуратура направила в суд уголовное дело бывшего мирового судьи Жуковского судебного района Московской области, который оказался участником банды грабителей.
41-летнего мужчину обвиняют в разбое, совершенном группой лиц в особо крупном размере. По материалам следствия, в 2018 году банда из 10 человек, в которую входил бывший судья, напала на жилой дом в деревне Постниково. Они избили хозяина, угрожали ножом домочадцам и требовали отдать все ценное. В результате нападения разбойники вынесли из дома деньги и драгоценности на общую сумму свыше 5 миллионов рублей.
Источник:
- "Никогда не бухайте с русскими!": блогер Антонио объясняет, почему это не стоит делать иностранцам
- Мужчина, выросший без отца, решил стать интернет-папой
- Училка разнесла Дудя за речевые ошибки
- "Мы бы тоже с вами заслужили смерть": в Сети обсуждают онлайн-уроки церкви "Новый Завет"
- Мужчина создал канал на YouTube, где учит бриться, менять шины и завязывать галстук
Понравилось95
Да... все девке купили, только мозгов забыли купить...
Эта ещё тупенькая, а остальные молчат в тряпочку и гребут...
За новыми методичками побежали?
- Да, а что?
- А если кто-нибудь узнает?
- Ну вот вы узнали и что????
Да и дяде теперь как бы не стать лейтенантом на старости-то лет :)