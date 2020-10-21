Будущая судья рассказала, как будет заниматься коррупцией

В Сети появилось видео со стрима блогера по прозвищу "Абба", в котором студентка 4-го курса РАНХиГС, будущая судья, рассказала о том, какие надежды она возлагает на коррупцию.



В Youtube существует целый жанр розыгрышей, связанных с "Чат рулеткой" - анонимного видеочата, где собеседник выбирается произвольно самой программой. Блогеры крутят рулетку, разыгрывают случайных собеседников и все это транслируют в прямом эфире на Youtube.



После двух с половиной часов стрима, блогеру попалась раскованная и нетрезвая девушка. После откровенных разговоров о сексе, она рассказала о более "интимных" вещах. Как оказалось, она учится в Президентской академии на 4-ом курсе и планирует стать судьей. В частности, она рассказала, что мечтает о доме с бассейном, и уверена, что в сложившейся в России экономической моделью, она сможет "хапать своими лапками", и ее мечта сбудется. Также она поведала, что любит не только коррупцию, но и когда родственники занимают высокие посты на госслужбе. Ее дядя, к примеру, генерал. Он обеспечил ей водительские права, несмотря на то, что водить она не может. Девушка призналась, что за полгода устроила две аварии. Также дядя обеспечил ее и квартирой. А ее отец, как оказалось, сидит в тюрьме за мошенничество. Работая в банке, он обманывал людей, оформляя липовые договоры.

И несмотря на то, что по закону у будущей судьи не должно быть близких родственников, которые имели судимость, у девушки все схвачено. Родственники подергали ниточки, кому нужно заплатили, и этот вопрос решили.

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