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Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье

Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье (2 фото + 1 видео)

Автор:
03 сентября 2020 13:52
Сообщество : Жить в России
Метки: prank   блогер   видео   врач   зомби   ростов   
1352
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Похоже, пранк не удался. Где блогер раздобыл настоящую "скорую" пока остается загадкой. Но не надолго - скоро шутника пригласят на допрос.

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Метки: prank   блогер   видео   врач   зомби   ростов   
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25  комментариев
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83
Александр Поликарпов 2 часа назад
Я дико извиняюсь, как этим можно напугать?
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3k
Мих 14 минут назад
Жаль, жаль, что никто не приложил его битой или арматуриной. Это было бы действительно смешно.
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1k
Дарвин и аморальная премия 39 минут назад
У меня сосед Петрович,когда с утра не смог опохмелиться-пострашнее этого "зомби" будет
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3k
Aaaaaa 44 минуты назад
"пранкера посадили за пранк".. звучит как что-то хорошее.. где подписи собирают?
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2k
Михалыч Час назад
Нашёл, чем пугать. У меня каждый вечер группа таких сидит на остановке, сигаретки и мелочь стреляют.
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16k
Lunatic Asylum Час назад
"БлоХер", который паразитирует на смерти собственной матери, а когда загремит по-уголовке - получит условный и свалит в Польшу, где будет поливать дерьмом страну, говоря, что в его деле был политический след и вот так ему отомстили. А самое дерьмовое то, что он ради этого самого контента и подписоты мать-родную продаст.
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−7
Прынцып Lunatic Asylum Час назад
По себе судишь?

Я б убил главу регионального менздрава с семьёй.
Кстати готов помочь с исполнением
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184k
Иероним Карл Фридрих фон Мюнхгаузен Час назад
Буквы "п", "р", "а", "н", "к", "е" и ещё одно "р" уменя почему-то ВСЕГДА складываются в слово "ДЕБИЛ"...

Странно...
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9k
Олегbl4 Час назад
А хулиганство-то в чем проявлялось? Или все, что нельзя объяснить, называть,для начала, хулиганством?
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11k
робт Олегbl4 Час назад
твои варианты
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9k
Олегbl4 робт Час назад
Начните со своих для дискуссии...
Если уж Вам так интересно,то вот что говорит нам УК РФ
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
Так в чем было неуважение к обществу?
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11k
робт Олегbl4 56 минут назад
он посчитал общество идиотами которые могут испугаться подобной х*уйни
+ остановка на пешеходке, остановке...
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9k
Олегbl4 робт 53 минуты назад
Остановка на "пешеходке" относится к 12 главе КоАП, не? А плохая игра на гитаре в переходе, это тоже "хулиганка"?
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11k
робт Олегbl4 46 минут назад
в душе не е*бу что к чему относится, специально обученные люди уже приняли решение
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7k
harlamov 2 часа назад
Сейчас любой сумасшедший под любой трэш какую-то философскую базу пытается подвести. Вот только хоть убей не пойму, как эти два события связаны?
У него умерала мать.
Ок, арендую скорую, загриммируюсь под зомбака и буду пугать людей... Л - логика.
Тут даже некоторое протворечие. Мать умерла от инфаркта, а он может какую-нибудь старушку довести до инфаркта такими "шутками"... В общем очередной блогер, ищущий популярности, а самое печальное что даже свою личную трагедию он пытается как-то капитализировать. Поиметь с этого лишний доход. Больные ублюдки.
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318
im240 2 часа назад
как людей пугать так это пранк, а как зомби ломом по голове так это статья... не справедливо как то
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572k
XoCTeJI 2 часа назад
Странно что его с дробовика не грохнули))
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8k
myymoo XoCTeJI 2 часа назад
Ну так мы не в Америке, странно что его лопатой по жбану никто не приложил
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572k
XoCTeJI myymoo Час назад
Или бабка,палкой по горбу)!
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11k
робт myymoo Час назад
"Ну так мы не в Америке"
дб...
в америке уже полгода негры скачут и первого е*блана из автомата убили только на той неделе, а так да... типа "в омериге все со стволами ходють"
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648
Kariya 2 часа назад
Хе-хе. Т.е. как он мог!))
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534
Alexandr F 2 часа назад
Это прям как те два дебила в метро. Притворялись больными короной, чтобы привит в обществе бдительность и обратить внимание общества на эту проблему.
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3k
Макс 2 часа назад
Судя по реакции людей, ему только кур пугать.
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18k
Батончик с маком 2 часа назад
по роже видно что ему в дурдом пора.
лечить только шоковой терапией
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1k
Том Сойер 2 часа назад
Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье
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