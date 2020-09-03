Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье

Похоже, пранк не удался. Где блогер раздобыл настоящую "скорую" пока остается загадкой. Но не надолго - скоро шутника пригласят на допрос.
В среду, 2 сентября, по центру Ростова с включенными спецсигналами разъезжал автомобиль скорой помощи, из которого выходил загримированный под зомби "фельдшер" и пугал прохожих.
Личность пранкера удалось установить без труда, Иван Сычев уже попадал в поле зрения правоохранителей со своими шутками, "заработав" в прошлом году административное дело.
Однако после вчерашнего пранка Сычеву грозит уголовная статья за хулиганство.
Надо сказать, розыгрыш был продуман до мелочей: профессиональный грим, одежда, медицинский чемодан, и главное - настоящая машина скорой помощи, с которой скрутили номера. В управлении здравоохранения уже заявили, что автомобиль не принадлежит городу - скорее всего, машину арендовали в одной из частный клиник.
Чуть позже Иван Сычев объяснил свой поступок и история приняла несколько иной оборот. Оказывается, недавно у него умерла мать, как он считает, из-за полной некомпетентности врачей. И его розыгрыш в такой странной форме должен был обратить внимание общества на эту самую некомпетентность.
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"Моя мама скончалась в результате сердечного приступа. Врачи сказали, что у нее всё хорошо и она будет жить. Все симптомы указывали на сердечный приступ: тошнота, рвота, боль в груди, повышенное давление, слабость, липкий пот. Но фельдшер сказала, что всё хорошо. Маме дали успокоительное и сказали поехать в ЦГБ после того, как поспит. Но через несколько часов она умерла," - рассказал в видео Сычев.
После смерти матери блогер писал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ, но ни одного ответа не дождался.
"Суть моего ролика не сводилась к коронавирусу, к тому, чтобы кого-то напугать. Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, её полное отсутствие", добавил Иван Сычев.
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Я б убил главу регионального менздрава с семьёй.
Кстати готов помочь с исполнением
Странно...
Если уж Вам так интересно,то вот что говорит нам УК РФ
Хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу.
Так в чем было неуважение к обществу?
У него умерала мать.
Ок, арендую скорую, загриммируюсь под зомбака и буду пугать людей... Л - логика.
Тут даже некоторое протворечие. Мать умерла от инфаркта, а он может какую-нибудь старушку довести до инфаркта такими "шутками"... В общем очередной блогер, ищущий популярности, а самое печальное что даже свою личную трагедию он пытается как-то капитализировать. Поиметь с этого лишний доход. Больные ублюдки.
в америке уже полгода негры скачут и первого е*блана из автомата убили только на той неделе, а так да... типа "в омериге все со стволами ходють"
лечить только шоковой терапией