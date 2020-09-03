Разъезжавший по Ростову "зомби-фельдшер" может загреметь по уголовной статье

"Моя мама скончалась в результате сердечного приступа. Врачи сказали, что у нее всё хорошо и она будет жить. Все симптомы указывали на сердечный приступ: тошнота, рвота, боль в груди, повышенное давление, слабость, липкий пот. Но фельдшер сказала, что всё хорошо. Маме дали успокоительное и сказали поехать в ЦГБ после того, как поспит. Но через несколько часов она умерла," - рассказал в видео Сычев.





После смерти матери блогер писал заявления в Следственный комитет, полицию, Минздрав и ЦГБ, но ни одного ответа не дождался.





"Суть моего ролика не сводилась к коронавирусу, к тому, чтобы кого-то напугать. Я просто показал реальную ситуацию и квалификацию работников скорой помощи. Точнее, её полное отсутствие", добавил Иван Сычев.