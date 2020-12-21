Российский аниматор перенес Леонида Якубовича в игру "Марио"

Ведущий ест грибы, анаболики и истребляет черепах своими коронными фразами.
Известный российский аниматор Алексей Юревич, более известный в Сети как Dex, перенес веселого ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" Леонида Якубовича во вселенную игры Super Mario. Надо сказать, что Якубович становится героем роликов Алексея не впервые. В предыдущих видео телеведущий с присущей ему жизнерадостностью унижает и расчленяет противников в игре Mortal Kombat.
Теперь эксперимент докатился до "Марио". Якубович, как и полагается оригинальному герою легендарной игры, отправляется спасать принцессу. Однако с трудностями он справляется легко и по-своему - сыплет "афоризмами" и объедается грибочками и анаболиками. Тем не менее сложности у Якубовича все же случаются - как и в "Поле Чудес" его едва ли не насмерть закидывают соленьями...
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Ролик быстро приобрел популярность в Youtube. И теперь Якубовича именуют Леонидом ARCADEвичем.
Вот предыдущая роль телеведущего в роли бойца Mortal Kombat
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Алексей Dex Юревич стал известным благодаря серии ностальгических анимационных роликов "Ниндзя в деле", которые подражают всем экшен играм 90-х годов
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