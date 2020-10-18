В Нижегородской области медведь напал на мужика, шедшего за водкойКак часто мы слышим скучные и старые клише о России. И что у нас всё водку пьют безбожно, что медведи по улицам бродят, и что гулянки у нас дебошами заканчиваются. Придумывают всякое на пустом...