Друзья, а с каких пор Почта России превратилась в Пятерочку

Давненько я не заходил в отделения почты России, а вчера вот приспичило. Честно, сначала не понял, куда вообще попал. Какие-то консервы, мыло и прочий ассортимент Пятерочки. Но самый прикол, что конверты у них на мне закончились, но почтальон мне настойчиво предлагал купить вместо них какой-то дорогущий японский стиральный порошок. Я удивился, пришел домой, загуглил, а там вон чего. ..

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