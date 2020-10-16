Британец не смог записаться к дантисту и, напившись, сам удалил два зуба плоскогубцами

От сильной боли не только на стенку полезешь, но и сам себе вырвешь ноющий зуб. Англичанин не сумел вовремя попасть к врачу и решился на крайние меры.
42-летний отец двоих детей был вынужден самостоятельно удалить себе два зуба. Мужчина обзвонил все клиники города, но ему ответили, что новых пациентов не принимают. Рабочий из Портсмута был доведен до отчаяния - он почти неделю мучился зубной болью и, наконец, решился на отчаянные меры. Выпив восемь банок пива, он заперся в своей спальне и вырвал зубы плоскогубцами.
Когда британец переехал в Портсмут из Альтона три года назад, он не стал регистрироваться в NHS (National Health Service) - национальной службе здравоохранения Великобритании. Эта система финансируется из государственного бюджета и она бесплатна для граждан страны, но при переезде с места на место необходимо заново вставать на учет.
Сэвидж этого не сделал и не смог записаться в государственную стоматологическую клинику. А обслуживание в частном кабинете он бы не потянул - обращение к дантисту обошлось бы ему в 100 фунтов стерлингов, тогда как мужчина, потеряв работу, получает пособие в 50 фунтов в неделю.
Сэвидж обзвонил около 20 клиник, которые отфутболивали его одна за другой. Затем он позвонил по номеру 111 (Скорая медпомощь) - там его перенаправили в NHS, откуда снова посоветовали обратиться в Скорую. Эта чехарда вкупе с постоянной зубной болью вынудили британца действовать самостоятельно.
Сэвидж этого не сделал и не смог записаться в государственную стоматологическую клинику. А обслуживание в частном кабинете он бы не потянул - обращение к дантисту обошлось бы ему в 100 фунтов стерлингов, тогда как мужчина, потеряв работу, получает пособие в 50 фунтов в неделю.
Сэвидж обзвонил около 20 клиник, которые отфутболивали его одна за другой. Затем он позвонил по номеру 111 (Скорая медпомощь) - там его перенаправили в NHS, откуда снова посоветовали обратиться в Скорую. Эта чехарда вкупе с постоянной зубной болью вынудили британца действовать самостоятельно.
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Этот опыт он описывает как "самый ужасный" в своей жизни. Простое прикосновение к зубу вызывало мучительную боль. После того, как он удалил первый зуб, бедолага ждал сутки, прежде чем решился вырвать второй.
После удаления Сэвидж испытал явное облегчение. Он мог бы взять деньги в долг, но для этого ему пришлось бы ждать неделю, а боль была настолько сильной, что времени на размышление просто не было.
После того, как эта история попала в СМИ, представитель NHS England и NHS Improvement South East удивился случившемуся и заявил, что "если пациент нуждался в срочном лечении, которое по каким-то причинам было невозможно выполнить в местной стоматологической клинике, его можно было направить в один из пунктов неотложной помощи, которые даже в пандемию работают бесперебойно". Однако, как выяснилось, число стоматологов NHS в Портсмуте с момента пандемии сократилось на треть, а имеющиеся работают в полную силу и не успевают помогать нуждающимся.
Кстати, это не первый случай, когда в граждане Британии самостоятельно вынуждены удалять себе зубы. Похожая ситуация произошла и в апреле, когда позвонив по телефону 111, мужчина услышал, что к ним могут обратиться лишь те, кому сложно дышать. Устав терпеть боль, слесарь сам вырвал себе зуб.
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