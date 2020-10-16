Британец не смог записаться к дантисту и, напившись, сам удалил два зуба плоскогубцами

Когда британец переехал в Портсмут из Альтона три года назад, он не стал регистрироваться в NHS (National Health Service) - национальной службе здравоохранения Великобритании. Эта система финансируется из государственного бюджета и она бесплатна для граждан страны, но при переезде с места на место необходимо заново вставать на учет.



Сэвидж этого не сделал и не смог записаться в государственную стоматологическую клинику. А обслуживание в частном кабинете он бы не потянул - обращение к дантисту обошлось бы ему в 100 фунтов стерлингов, тогда как мужчина, потеряв работу, получает пособие в 50 фунтов в неделю.



Сэвидж обзвонил около 20 клиник, которые отфутболивали его одна за другой. Затем он позвонил по номеру 111 (Скорая медпомощь) - там его перенаправили в NHS, откуда снова посоветовали обратиться в Скорую. Эта чехарда вкупе с постоянной зубной болью вынудили британца действовать самостоятельно.