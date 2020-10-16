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Британец не смог записаться к дантисту и, напившись, сам удалил два зуба плоскогубцами

Британец не смог записаться к дантисту и, напившись, сам удалил два зуба плоскогубцами (7 фото)

Автор:
16 октября 2020 10:14
Сообщество : Истории из жизни
Метки: британия   дантист   зубная боль   зубоврачебный кабинет   стоматология   удаление зуба   
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7
От сильной боли не только на стенку полезешь, но и сам себе вырвешь ноющий зуб. Англичанин не сумел вовремя попасть к врачу и решился на крайние меры.
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Метки: британия   дантист   зубная боль   зубоврачебный кабинет   стоматология   удаление зуба   
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7  комментариев
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1k
Вячеслав Сериков 19 минут назад
Дикая страна, варвары...)
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1k
V2.Smirnov 8 минут назад
Шедевральное решение! Мы свободная страна и у нас нет прописки! (Но что бы не умереть без медицинской помощи вам надо зарегистрироваться по месту жительства)
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40k
Митрий 13 минут назад
Где-то слышал, что у англичанцев самые плохие зубы.
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11k
Morr_A 13 минут назад
Аналогично я себе выдрал зуб в далёком 93-м году. Работал тогда на насосной станции в медвежьем углу, не спал два дня, морду разнесло как арбуз, а до ближайшей вертушки ещё три дня. Стакан спирта и пасатижи решили проблему...
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2k
Дарвин и аморальная премия Полчаса назад
Да это какой-то местный бомж-алкаш,откуда у него деньги на стоматолога?
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11k
Yasen_Perec Полчаса назад
Это не плоскогубцы, а зажимные клещи.
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1k
Шурман Полчаса назад
Судя по зубам он не мог записаться как минимум лет 20 . Я недавно пошел импланты ставить , блин вкололи 4 шприца , когда она вытаскивала части зубов я не фига не чувствовал а вот когда увидел какие корни просто офигел , кстати девка нормально отработала , она сказала что очень сложно было но получилось , 22 числа идти вкручивать 5 зубов
хотя она отговаривала от 3х но блин они разрушаются , уверяла что может отремонтировать но я отказался если делать то делать , страховка оплатит большую часть .
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