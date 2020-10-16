О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе

Многие слышали о кошерных и халяльных продуктах, но не многие понимают что это такое, зачем оно, с чем его едят, в чем отличие, следует ли это различать, и о чем вообще речь. Сегодня мы приоткроем завесу этой "тайны" для тех, кто не в курсе. Кто в курсе - просим дополнить или исправить, если мы где-то ошибись.
Само слово כשר — кашер (в ашкеназском произношении кошер) переводится с иврита как «пригодный, подходящий». Ударение в современном иврите ставится на «е» (кашЕр), однако в старом ашкеназском произношении на «о» (кОшер)
Однако имеется еще и свод правил, определяющих в иудаизме, что еврею кушать можно, а что нельзя, который называется кашрут
В этом своде правил множество противоречий и сложностей и вдаваться в подробности человеку несведущему тяжко
Основами запретов являются библейские фразы, такие как, например, «Не вари козлёнка в молоке его матери», запрещающие есть мясо с молочным (временный промежуток не менее 5 часов)
Так Тора позволяет есть млекопитающих, одновременно соответствующих двум признакам, — жвачных и парнокопытных (коз, овец, коров, оленей, косуль)
В списке запрета также 24 вида птиц - падальщики и хищники - совы, орлы, соколы, ястребы и пеликаны. Курятину, утятину, гусятину и индюшатину можно
В целом, кошерные продукты питания подразделяются на три группы:«басар» — мясные продукты;«парвэ» — нейтральные;«халяв» — молочные.
Яйца : они должны иметь особую форму – быть острыми на одном конце и округлыми – на другом. Если оба их концы притуплены – их есть нельзя, т.к. вполне вероятно, что они принадлежат питающимся падалью хищным птицам
Рыба : на ней обязательно наличие плавников и чешуи. Полностью запрещаются все морепродукты (осьминоги, креветки, черви и т.д.), т.к. на них нет ни того, ни другого. Некошерны также насекомые и змеи
Все продукты, запрещенные к употреблению называются трефными
Здесь вы найдете список продуктов на 2020 год
Халяль, халал (араб. حلال — разрешённый) — «всё то, что разрешено и допустимо в исламе» (противоположно хараму).
Маркировка «Халяль» означает, что продукция не содержит компонентов, запрещенных для употребления в пищу мусульманам (свинину, кровь и т. д.), и является чистым продуктом «Духовного происхождения».
Если анализировать пищу по продуктовым категориям, то к халяльным продуктам относится морская и речная рыба, морепродукты, молочные продукты и молоко.
При выборе конфет необходимо быть уверенным, что в составе конфет точно нет алкоголя. Если спирт, применяемый при изготовлении, выветривается в процессе производства, то такое употреблять разрешено
И кошерный и халяльный забой животных очень похож
Помните - кошерные всегда халяльные, но не все халяльные будут кошерными
Авторский пост
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Да.
А чем они отличаются от обычных?
У них кончик обрезан.
садизм чистой воды!!
Тут вспомнился случай в трудовом лагере, в школьные времена. Я увидел, что у коровы в колене зияет дыра, а в дыре - опарыш. Хоть щас на рыбалку только в путь. Сказал местным мужикам, те вывели бурёнку на пригорок, ножиком по горлу и всех делов. Мясо разлетелось по рукам в каких-то 40-50 мин.
Несчастная, видать, колючку в загоне цепанула, вот итог.
А вообще, немудренно, что у иудеев и арабов похожие религиозные законы. И те, и другие - семиты, как бы им не хотелось этого.
Интересно только одно, у арабов якобы запрещён алкоголь и вещества, но они частенько закладывают за воротник, а в старые времена опиум и гашиш были у них национальным видом спорта.
Вас ничего не напрягло в их рекомендации по выбору мяска?
за исключением алкоголя. кашрут распостраняется и на алкоголь.
есть еще мелкие тонкости. разламывать хлеб , открывать и разливать вино может только еврей. иначе продукт станет некошерным. хлеб и вино - ритуальная пища.
если очаг зажег не еврей - любая пища , приготовленная на этом огне - не кошерна.
Боец в армии, на ринге... А это - забойщик.
"свинина, конина, зайчатина, верблюжатина сразу оказываются под запретом. "
"Из тех, у кого нет раздвоенных копыт, разрешаются даманы, верблюды и кролики, а из не травоядных допускается свинина."
"Трефными (не дозволенными) ... являются ... животные, которые не обладают одновременно двумя признаками, а это свиньи, кролики, верблюды"
Мля, аффтар, ты уж реши...
"Запрещено использовать при производстве продуктов питания стандарта «Халяль»: ... гениталии животных"
Ага, бараньи яйца, конский член... Деликактесы, ващета..
Или чтобы угодить нанимателю?