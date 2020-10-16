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О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе

О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе (21 фото)

Автор:
16 октября 2020 14:51
Сообщество : Еда
Метки: важно знать   еда   интересное   кошерные   продукты   религия   халяльные   харам   
2934
21

Многие слышали о кошерных и халяльных продуктах, но не многие понимают что это такое, зачем оно, с чем его едят, в чем отличие, следует ли это различать, и о чем вообще речь. Сегодня мы приоткроем завесу этой "тайны" для тех, кто не в курсе. Кто в курсе - просим дополнить или исправить, если мы где-то ошибись.

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Метки: важно знать   еда   интересное   кошерные   продукты   религия   халяльные   харам   
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53k
7guest 2 часа назад
Скажите, а у Вас есть в продаже кошерные презервативы?
Да.
А чем они отличаются от обычных?
У них кончик обрезан.
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2k
Medwed 5 минут назад
это уже обязаны все знать? или пока еще только пост
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10k
geminisf 19 минут назад
По идее, со времени, когда холодильники стали выпускать массово, эти предрассудки можно было забыть и отменить.
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64k
Пётровыч 19 минут назад
Неделю без еды и грязная свинья превращается в священный деликатес, посланый самим пророком от самого аллаха.
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14
Вася с ложкой 22 минуты назад
Короче скажу что холяль что кашрут призывают не жрать все подряд и помои ....А все остальное нюансы .Саранча например кашерна
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243
Placid Полчаса назад
Я не сталкивался с фанатиками. Но, думаю, когда придет полная жоппа, все эти правоверные будут есть все, что смогут добыть, чтобы не сдохнуть.
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7k
Star Link Полчаса назад
"забой осуществляется только перерезанием горла"

садизм чистой воды!!
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6k
Alex 36 минут назад
Служил я на Дальнем востоке, при СССР. Так солдаты-кавказцы зимой на полигоне сало жрали без проблем. И водочку потребляли. И в месяц рамадан не ждали темноты для еды - жрали в любое время суток.
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15k
Lynx Час назад
Приведите аргументы, предпосылки, кроме религиозных. Интересно же.
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9k
Sherion Lynx Полчаса назад
Если внимательно вникнуть в правила, то видно, что прежде всего речь идёт о вредной и полезной пище. Пищи от которой можно отравиться, например мясо умершей естественной смертью скотины не совсем пригодно в пищу, это вам любой доктор скажет, мясо животного которое задрал хищник легко могло впитать себя разные болезни из слюны хищника, как бешенство к примеру или животное которое испугалось перед смертью вырабатывает адреналин и напрягается вследствие чего мясо моментально становится жёстче. Короче эти правила были написаны тысячу лет назад, но многие из них актуальны и сегодня.
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15k
Lynx Sherion 10 минут назад
Но ведь это же очевидно. Наконец, эмпирические навыки никуда не деть - сотни лет за плечами. К чему этот опыт преподносить с точки религии? Ну и про жесткость мяса - всё зависит от повара и старости животного.

Тут вспомнился случай в трудовом лагере, в школьные времена. Я увидел, что у коровы в колене зияет дыра, а в дыре - опарыш. Хоть щас на рыбалку только в путь. Сказал местным мужикам, те вывели бурёнку на пригорок, ножиком по горлу и всех делов. Мясо разлетелось по рукам в каких-то 40-50 мин.
Несчастная, видать, колючку в загоне цепанула, вот итог.
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9k
Трив Час назад
Интересно люди живут. Так и с голоду помереть недолго.
А вообще, немудренно, что у иудеев и арабов похожие религиозные законы. И те, и другие - семиты, как бы им не хотелось этого.
Интересно только одно, у арабов якобы запрещён алкоголь и вещества, но они частенько закладывают за воротник, а в старые времена опиум и гашиш были у них национальным видом спорта.
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9k
jakushev Трив 2 минуты назад
Вообще то иудаизм, ислам и христианство - 3 ветви авраамической религии. И ветхий завет чтут во всех них, но не знают, что с ним делать:)
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9k
Денис Час назад
Я хз, чё вы тут в треде обсуждаете, но вы внимательно картинку смотрели?
Вас ничего не напрягло в их рекомендации по выбору мяска?

Я хз, чё вы тут в треде обсуждаете, но вы внимательно картинку смотрели? Вас ничего не напрягло в их рекомендации по выбору мяска?
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6k
Barachek_Obachek Денис Час назад
Человечинка - кошер или халяль?
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38k
Raush Денис Полчаса назад
Внимательно посмотри, человеческая фигура нарисована в бежевой зоне, где сверху написано "neither" - "ни тот, ни другой" т.е. ни кошерный и ни халяльный. А вот если посмотреть на градацию вкуса (Tastiness), то человек по вкусу "Average" - "средний"...
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10k
geminisf Barachek_Obachek 21 минуту назад
Видимо, если не иудей или мусульманин, то и кошер и халяль
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9k
Eltiftel Час назад
А какая часть лошади является халяльной?
А какая часть лошади является халяльной?
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2k
доктор М Eltiftel 53 минуты назад
жопа халяль
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9k
Eltiftel доктор М 49 минут назад
так это же не баранина... это же лошадь! как можно?!
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63k
Вит Вит Час назад
больные люди.....,мы уже в 21-веке живём,а они заветы моисея чтят...
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25k
Aleksandr 2 часа назад
На халяву и сало с водкой считается кошерным...
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11k
Андрей Дядя 2 часа назад
Помните - кошерные всегда халяльные, но не все халяльные будут кошерными

за исключением алкоголя. кашрут распостраняется и на алкоголь.

есть еще мелкие тонкости. разламывать хлеб , открывать и разливать вино может только еврей. иначе продукт станет некошерным. хлеб и вино - ритуальная пища.

если очаг зажег не еврей - любая пища , приготовленная на этом огне - не кошерна.
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57k
Доктор Джонс 2 часа назад
О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе
О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе
О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе
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7k
Александр 2 часа назад
Куры жрут падаль, а они считаются кошерными. Так что граждане ЕРЖ, надо исключить кугочку из рациона.
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3k
Andrey Abramov Александр Час назад
И червячков клюют и в грязи топчуться.
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7k
Александр Andrey Abramov Час назад
Даже какахи кушают.
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11k
Corvus Corax 2 часа назад
"Ритуальный убой скота в иудаизме называется шехита, а сам боец шохет."
Боец в армии, на ринге... А это - забойщик.

"свинина, конина, зайчатина, верблюжатина сразу оказываются под запретом. "
"Из тех, у кого нет раздвоенных копыт, разрешаются даманы, верблюды и кролики, а из не травоядных допускается свинина."
"Трефными (не дозволенными) ... являются ... животные, которые не обладают одновременно двумя признаками, а это свиньи, кролики, верблюды"
Мля, аффтар, ты уж реши...

"Запрещено использовать при производстве продуктов питания стандарта «Халяль»: ... гениталии животных"
Ага, бараньи яйца, конский член... Деликактесы, ващета..
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6k
Barachek_Obachek Corvus Corax Час назад
Для того и боец что бы раздваивать нераздвоенные копыта
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2k
ваня панкин 2 часа назад
да пофиг... хочешь есть - садись ешь...
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14k
Граммар-наци 2 часа назад
Пост для большинства администрации сайта?
Или чтобы угодить нанимателю?
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1k
Bart_S 2 часа назад
Мой друг работает в компании топ-менеджером (не буду называть ее), одном из топов нашего куриного рынка. Рассказывал такую историю: пришли как-то к ним представители еврейской диаспоры и попросили под один из своих праздников крупную партию курицы.. естественно кошерной. То есть, никаких самок, только петушки.. Причем, это даже не петушки, а их личинки, фактически - цыплята мужского пола. А нет такой возможности на производствах в РФ отделить цыплят-самок от цыплят-самцов.. Но и заказ упускать не хотелось. В общем, они договорились. Ну и конечно же евреям насыпали всех подряд без разбора, а проверить-то нельзя. Кушали евреи "кошерных" самок, не возмущались-))
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1k
Bart_S Вася с ложкой Полчаса назад
Ну, конечно, нам же делать больше нечего, как придумывать такие истории-) считайте, как хотите.
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14
Вася с ложкой Bart_S 17 минут назад
Ну вот значит нечего ..Потому что все ,ну вот все до последнего нюанса вранье .От начало до конца .И не потому что это как то задевает евреев .А вот просто потому что ну вот все вранье .Я вам могу сказать что многие евреи которые вроде как и все соблюдают нет ,нет ,и да сожрут что-то не кошерное потому что вкусно(ортодоксы не в счет то больные люди) ...Но в вашем посте все вранье
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1k
Bart_S Вася с ложкой 11 минут назад
"Потому что все ,ну вот все до последнего нюанса вранье" - у тебя, конечно же, есть тому 100% аргументы?-)) Или традиционное хайли лайкли?-) Можешь не отвечать, мне вот на столько глубоко похер, что глубокее не бывает-) Кушай курочку, кушай-)
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14
Вася с ложкой Bart_S 4 минуты назад
Конечно есть ..их много но начну с одного которого и хватит .Не одна диаспора не будет заказывать на религиозный праздник что либо. Хрен пойми у кого . Без сертификации кашрута ..которую потом обязательно проверят .Молодой человек не делайте мне больную голову Вы врете.Вас поймали. Смиритесь
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1k
Bart_S Вася с ложкой Минуту назад
Хрен пойми у кого? Ахахаха.. Это приблизительно то же самое, что про Мираторг сказать - ну это хрен знает кто.. Все, поправьте кипу и кушайте мацу спокойно, с вашими доводами все понятно.
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