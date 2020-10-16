О кошерных и халяльных продуктах: разъяснения для тех, кто не в курсе

"В Коране написано, что «пищу людей Писания», то есть иудеев, мы признаём и употребляем в пищу. Наши принципы похожи на принципы кашрута, и продукт, признанный кошерным, также является халяльным, но это работает только в одну сторону, так как халяль не всегда является кошерным. В нашем случае правила менее строгие. По стандарту «халяль» мы допускаем электрооглушение в случае с птицей, по кашруту это запрещено. Чтобы легче снять перья, мы используем ванны ошпарки, по кашруту перья ощипывают вручную. Та кровь, которая вытекает из животного после забоя, — запретная. Но кровь, которая остаётся в туше, мы не трогаем. Иудеи пошли дальше: они эту кровь удаляют путём выдавливания. Далее: мы используем в производстве тушу целиком, иудеи же — только переднюю часть."(с) Айдар Газизов. руководитель Международного центра стандартизации и сертификации «Халяль» Совета муфтиев России