«Приговор американскому газу»: Германия приравняла СПГ из США к углю

В экологическом ведомстве Германии сообщили о высокой роли природного газа на переходном этапе полной декарбонизации при замене сырой нефти и угля. Однако это не касается СПГ – американский сжиженный газ добывается методом гидроразрыва пластов, что наносит вред экологии. Кроме того, СПГ значительно дороже трубопроводного топлива. Выводы германских экологических властей стали фактически приговором американскому газу.



СПГ значительно дороже трубопроводного газа. Климатический след, который сейчас оценивается Министерством окружающей среды, может стать еще одним аргументом против импорта американского газа – подчеркивают эксперты RND.



Еще летом этого года «Газпром» указывал на то, что газ из «Северного потока-2» более чем в три раза экологичнее СПГ США. По данным российской компании, углеродоемкость СП – 6,3 CO2-эквивалента на 1 мегаджоуль, «Турецкого потока» – 7,3, украинского транзитного маршрута – 10,6, а показатель американского сжиженного газового топлива – целых 22,3.