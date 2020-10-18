«Приговор американскому газу»: Германия приравняла СПГ из США к углю

По мнению Федерального министерства окружающей среды ФРГ, сжиженный природный газ из США так же вреден для окружающей среды, как и уголь. Такой вывод содержится в ответе на запрос парламентской фракции партии «Зеленых», копия которого попала в руки издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).
В экологическом ведомстве Германии сообщили о высокой роли природного газа на переходном этапе полной декарбонизации при замене сырой нефти и угля. Однако это не касается СПГ – американский сжиженный газ добывается методом гидроразрыва пластов, что наносит вред экологии. Кроме того, СПГ значительно дороже трубопроводного топлива. Выводы германских экологических властей стали фактически приговором американскому газу.
СПГ значительно дороже трубопроводного газа. Климатический след, который сейчас оценивается Министерством окружающей среды, может стать еще одним аргументом против импорта американского газа – подчеркивают эксперты RND.
Еще летом этого года «Газпром» указывал на то, что газ из «Северного потока-2» более чем в три раза экологичнее СПГ США. По данным российской компании, углеродоемкость СП – 6,3 CO2-эквивалента на 1 мегаджоуль, «Турецкого потока» – 7,3, украинского транзитного маршрута – 10,6, а показатель американского сжиженного газового топлива – целых 22,3.
СПГ значительно дороже трубопроводного газа. Климатический след, который сейчас оценивается Министерством окружающей среды, может стать еще одним аргументом против импорта американского газа – подчеркивают эксперты RND.
Еще летом этого года «Газпром» указывал на то, что газ из «Северного потока-2» более чем в три раза экологичнее СПГ США. По данным российской компании, углеродоемкость СП – 6,3 CO2-эквивалента на 1 мегаджоуль, «Турецкого потока» – 7,3, украинского транзитного маршрута – 10,6, а показатель американского сжиженного газового топлива – целых 22,3.
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https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_90_/_Зелёныеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_90_/_Зелёные
Мест в Бундестаге 67 / 709
Мест в ландтагах 228 / 1821
Мест в Европарламенте 11 / 96
10% в правительстве. Так же как и Левая партия в Швеции, мнение которой на днях приравняли к мнению все Швеции.
То же самое, как если бы мнение КПРФ где-нибудь на западе опубликовали с заголовком "Россия приравняла что-то к чему-то "
Это ответ на запрос этой партии.
Странно, но Россия при этом активно строит и эксплуатирует мощности по сжижению газа в Питере, Ямале и Сахалине. Наверное, они то не знают. Ваня, срочно звони миллеру!
Кстати, Россия тоже осваивает добычу газа методом гидроразрыва. Или наш скрепный газ на экологию не влияет?
Гидравлический разрыв пласта технология, уже много десятилетий применяющаяся во всем мире. В скважину с помощью мощных насосных станций закачивается жидкость, создающая в породе трещины, по которым нефть попадает в забой. Для поддержания трещины в открытом состоянии используется расклинивающий агент проппант.
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-СТАДИЙНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА,
проведенный на Южно-Приобском месторождении «Газпромнефть-Хантоса» рекордный для России. В 2020 году «Газпром нефть» впервые провела 30-стадийный ГРП в пластах баженовской свиты на Пальяновском месторождении в Югре
С развитием горизонтального бурения широкое применение получила технология многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), предполагающая создание трещин сразу на нескольких участках скважины. Сегодня это серийная технология повышения нефтеотдачи, однако метод постоянно совершенствуется.
Автор, скидки на попкорн будут?
В большой политике сейчас плохо со здравым смыслом.