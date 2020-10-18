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«Приговор американскому газу»: Германия приравняла СПГ из США к углю

«Приговор американскому газу»: Германия приравняла СПГ из США к углю (2 фото)

Автор:
18 октября 2020 16:28
Метки: СПГ   газ   германия   сша   
1247
2
По мнению Федерального министерства окружающей среды ФРГ, сжиженный природный газ из США так же вреден для окружающей среды, как и уголь. Такой вывод содержится в ответе на запрос парламентской фракции партии «Зеленых», копия которого попала в руки издания RedaktionsNetzwerk Deutschland (RND).

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Метки: СПГ   газ   германия   сша   
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25  комментариев
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346
Hexo4uha 4 часа назад
Опять высказывания какой-то маргинальной партии выдаем за решение всей страны?

https://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_90_/_Зелёныеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Союз_90_/_Зелёные
Мест в Бундестаге 67 / 709
Мест в ландтагах 228 / 1821
Мест в Европарламенте 11 / 96

10% в правительстве. Так же как и Левая партия в Швеции, мнение которой на днях приравняли к мнению все Швеции.

То же самое, как если бы мнение КПРФ где-нибудь на западе опубликовали с заголовком "Россия приравняла что-то к чему-то "
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Ну значит, скоро в Берлине начнется цветная революция. Германия слишком богатая, но в ней чуствуется недостаток демократии.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ 3 часа назад
СПГ значительно дороже трубопроводного газа

Странно, но Россия при этом активно строит и эксплуатирует мощности по сжижению газа в Питере, Ямале и Сахалине. Наверное, они то не знают. Ваня, срочно звони миллеру!

Кстати, Россия тоже осваивает добычу газа методом гидроразрыва. Или наш скрепный газ на экологию не влияет?
СПГ значительно дороже трубопроводного газа Странно, но Россия при этом активно строит и эксплуатирует мощности по сжижению газа в Питере, Ямале и Сахалине. Наверное, они то не знают. Ваня, срочно звони миллеру! Кстати, Россия тоже осваивает добычу газа методом гидроразрыва. Или наш скрепный газ на экологию не влияет?
СПГ значительно дороже трубопроводного газа Странно, но Россия при этом активно строит и эксплуатирует мощности по сжижению газа в Питере, Ямале и Сахалине. Наверное, они то не знают. Ваня, срочно звони миллеру! Кстати, Россия тоже осваивает добычу газа методом гидроразрыва. Или наш скрепный газ на экологию не влияет?
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3k
☣️Месть печенегов☣️ alexis 2 часа назад
Многостадийный гидроразрыв пласта
Гидравлический разрыв пласта технология, уже много десятилетий применяющаяся во всем мире. В скважину с помощью мощных насосных станций закачивается жидкость, создающая в породе трещины, по которым нефть попадает в забой. Для поддержания трещины в открытом состоянии используется расклинивающий агент проппант.

30
-СТАДИЙНЫЙ ГИДРОРАЗРЫВ ПЛАСТА,
проведенный на Южно-Приобском месторождении «Газпромнефть-Хантоса» рекордный для России. В 2020 году «Газпром нефть» впервые провела 30-стадийный ГРП в пластах баженовской свиты на Пальяновском месторождении в Югре
С развитием горизонтального бурения широкое применение получила технология многостадийного гидроразрыва пласта (МГРП), предполагающая создание трещин сразу на нескольких участках скважины. Сегодня это серийная технология повышения нефтеотдачи, однако метод постоянно совершенствуется.
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2k
au3 ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Если есть спрос- то почему бы нет? Вот литва, допустим, арендовала терминал спг для независимости от российского газа и теперь из Питера гордо покупает опять русский газ
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Ну ка ипанько скажи ка нам где конкретно в России добывают сланцевый газ?
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11k
Алекс ☣️Месть печенегов☣️ Час назад
Питор ты печенюшка. Питор. Речь идет о добыче НЕФТИ с пирименением МГРП. Зачем же ты вытер из цитаты слово НЕФТЬ? Потому что куй сосешь.... падаль.
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30k
Человек-Редискa ☣️Месть печенегов☣️ 3 минуты назад
эммм минусовые температуры на Ямале значительно снижают себестоимость сжижения газа... Кляти москали....
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761
Stranger2018 4 часа назад
Займу первый ряд

Автор, скидки на попкорн будут?
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25k
Игорь 4 часа назад
После Мистралей, допинг-скандалов, "жертв" новичков и почти достроенной СП-2. Не удивлюсь, что Германия таки будет покупать у США СПГ по цене на порядок дороже чем наш. А ещё булки раздвигать и вазелин с поклоном протягивать заокеанским друзьям.
В большой политике сейчас плохо со здравым смыслом.
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3k
☣️Месть печенегов☣️ Игорь 2 часа назад
Почему вы так считаете? Россия, почувствовав вкус дорогих углеводородов, решила вспомнить о своих амбициях супердержавы. Западу это не понравилось, поэтому они всеми силами и пытаются перекрыть нам вентиль и поток нефтедолларов. И пока они с этим неплохо справляются. Так что все не так уж и плохо со здравым смыслом
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4k
Ya Игорь 2 часа назад
Хочу напомнить-на порядок значит в 10 раз.
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