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104-летний гинеколог стал отцом сотен детей

104-летний гинеколог стал отцом сотен детей (2 фото)

Автор:
16 декабря 2020 14:02
Сообщество : Истории
Метки: акушер-гинеколог   беременность   гинекология   днк   осеменение   сперма   сша   
5071
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Женщина из Детройта провела целое расследование, когда сделала ДНК-тест, показавший гены евреев-ашкеназов, которых не было в её роду.

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Метки: акушер-гинеколог   беременность   гинекология   днк   осеменение   сперма   сша   
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12k
Иван Час назад
Приходит к гинекологу девушка:
- Доктор, я могу забеременеть без мужчины?
- Конечно, медицина сегодня шагнула далеко в будущее.
- ???
- Кого вы хотите?
- Мальчика...
Доктор берет пробирку и наливает туда какой-то жидкости.
- Какой вес?
- Нуу... килограмма 3...
Доктор всыпает какого-то порошка, перемешивает.
- Глаза?
- Голубые...
В пробирку добавляется некая субстанция, все сбалтывается.
- Блондин, шатен?
- Блондин...
Капля какой-то жидкости меняет цвет в пробирке.
- Ну, милочка, самое главное, на кого он будет похож?
- Ой, а можно на Бельмондо?
Доктор добавляет какую-то таблетку и дает девушке. Та выпивает все
залпом и падает без чувств. Док, расстегнув ширинку и снимая штаны:
- Ну, Бельмондо, так Бельмондо...
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14k
Егор Полчаса назад
В Германии был, вроде, недавно тоже казус - с помощью ДНК-тестирования выяснилось, что папой чуть ли не половины детей в городке является почтальон... Что-то там несколько тысяч детей за долгую рабочую жизнь.
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10k
Artem 42 минуты назад
Ссылка coub.com
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304
Леший 45 минут назад
Пусть теперь алименты платит! АХА ХА!
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25k
Aqueronte Леший Полчаса назад
Все равно не более 50% дохода, хоть 3 хоть 33
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56k
Александр 2 часа назад
104-летний гинеколог стал отцом сотен детей
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8k
Prospector 2 часа назад
Как у них с алиментами?
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56k
7guest 2 часа назад
Встречаются два еврея.
Как дела?
Плохо.
Что такое?
Моя жена спит с лордом Балтимором.
Это плохо.
Правда, я сплю с его женой.
Это хорошо!
Ничего себе хорошо! У меня от него уже двое детей.
Это плохо.
Но у него от меня тоже двое детей.
Так вы же квиты!
Какие квиты! Я ему делаю лордов, а он мне делает евреев!
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3k
Дарвин и аморальная премия 2 часа назад
Да уж,"пипетка" у деда еще та оказалась
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4k
Артем Кощеев 2 часа назад
Первопроходцем осеменения пациенток был Адам. Его за это и выперли из рая
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