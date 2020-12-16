104-летний гинеколог стал отцом сотен детей

Женщина из Детройта провела целое расследование, когда сделала ДНК-тест, показавший гены евреев-ашкеназов, которых не было в её роду.
61-летняя Хайме Холл и её младшая сестра Джейме три года назад узнали, что отец не являлся их биологическим родителем. ДНК-тест подтвердил это. Также тест Хайме показал, что у неё в роду были евреи-ашкеназы, а у сестры этого не было.
В 2019 году женщина проследила свое генеалогическое древо с помощью сервиса генетического тестирования и анализа. Хайме изучила результаты анализа и с помощью них смогла найти десятки сводных братьев и сестёр разного возраста. Они много переписывались, и женщина нашла одну закономерность. Все братья и сестры были рождены в одной больнице и в свидетельстве о рождении стоит фамилия одного и того же доктора, который вел беременность их матерей и принимал роды.
Упёртая женщина начала искать информацию об этом докторе и оказалось, что он ещё жив! 104-летний Филипп Певен проработал в больнице более 40 лет. Хайме Линн встретилась с мужчиной, и он ей всё рассказал.
В 2019 году женщина проследила свое генеалогическое древо с помощью сервиса генетического тестирования и анализа. Хайме изучила результаты анализа и с помощью них смогла найти десятки сводных братьев и сестёр разного возраста. Они много переписывались, и женщина нашла одну закономерность. Все братья и сестры были рождены в одной больнице и в свидетельстве о рождении стоит фамилия одного и того же доктора, который вел беременность их матерей и принимал роды.
Упёртая женщина начала искать информацию об этом докторе и оказалось, что он ещё жив! 104-летний Филипп Певен проработал в больнице более 40 лет. Хайме Линн встретилась с мужчиной, и он ей всё рассказал.
Доктор был одним из первопроходцев осеменения пациенток. К акушеру-гинекологу часто обращались семьи, которые не могли забеременеть. Тогда с их согласия с помощью пипетки он вводил женщинам свежую сперму. Свою или своих коллег. А позже вёл беременность и принимал роды.
По подсчетам гинеколога, у него могут быть сотни детей, потому что такие процедуры он проводил с 1947 года.
Узнав, как Хайме вычислила его, признался, что в те годы он даже и представить не мог, что когда-нибудь можно будет с такой лёгкостью с помощью теста ДНК определить отцовство.
Хайме рассказала, что некоторые люди, которые ей звонили, чувствовали себя обманутыми, но она сама так не считает. "Я не смотрю на это негативно. Все эти женщины, в том числе моя мать, приходили к нему в отчаянии, и он дал им то, чего они все хотели".
Однако не обошлось и без скандала. Ведь иногда донорами спермы хотели стать друзья или родственники семей, но оказалось, что Филипп Певен всё равно вводил только свою сперму или других докторов. Он не смог объяснить это и сейчас его действия сочли неэтичными.
По подсчетам гинеколога, у него могут быть сотни детей, потому что такие процедуры он проводил с 1947 года.
Узнав, как Хайме вычислила его, признался, что в те годы он даже и представить не мог, что когда-нибудь можно будет с такой лёгкостью с помощью теста ДНК определить отцовство.
Хайме рассказала, что некоторые люди, которые ей звонили, чувствовали себя обманутыми, но она сама так не считает. "Я не смотрю на это негативно. Все эти женщины, в том числе моя мать, приходили к нему в отчаянии, и он дал им то, чего они все хотели".
Однако не обошлось и без скандала. Ведь иногда донорами спермы хотели стать друзья или родственники семей, но оказалось, что Филипп Певен всё равно вводил только свою сперму или других докторов. Он не смог объяснить это и сейчас его действия сочли неэтичными.
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- Доктор, я могу забеременеть без мужчины?
- Конечно, медицина сегодня шагнула далеко в будущее.
- ???
- Кого вы хотите?
- Мальчика...
Доктор берет пробирку и наливает туда какой-то жидкости.
- Какой вес?
- Нуу... килограмма 3...
Доктор всыпает какого-то порошка, перемешивает.
- Глаза?
- Голубые...
В пробирку добавляется некая субстанция, все сбалтывается.
- Блондин, шатен?
- Блондин...
Капля какой-то жидкости меняет цвет в пробирке.
- Ну, милочка, самое главное, на кого он будет похож?
- Ой, а можно на Бельмондо?
Доктор добавляет какую-то таблетку и дает девушке. Та выпивает все
залпом и падает без чувств. Док, расстегнув ширинку и снимая штаны:
- Ну, Бельмондо, так Бельмондо...
Как дела?
Плохо.
Что такое?
Моя жена спит с лордом Балтимором.
Это плохо.
Правда, я сплю с его женой.
Это хорошо!
Ничего себе хорошо! У меня от него уже двое детей.
Это плохо.
Но у него от меня тоже двое детей.
Так вы же квиты!
Какие квиты! Я ему делаю лордов, а он мне делает евреев!