104-летний гинеколог стал отцом сотен детей

61-летняя Хайме Холл и её младшая сестра Джейме три года назад узнали, что отец не являлся их биологическим родителем. ДНК-тест подтвердил это. Также тест Хайме показал, что у неё в роду были евреи-ашкеназы, а у сестры этого не было.



В 2019 году женщина проследила свое генеалогическое древо с помощью сервиса генетического тестирования и анализа. Хайме изучила результаты анализа и с помощью них смогла найти десятки сводных братьев и сестёр разного возраста. Они много переписывались, и женщина нашла одну закономерность. Все братья и сестры были рождены в одной больнице и в свидетельстве о рождении стоит фамилия одного и того же доктора, который вел беременность их матерей и принимал роды.



Упёртая женщина начала искать информацию об этом докторе и оказалось, что он ещё жив! 104-летний Филипп Певен проработал в больнице более 40 лет. Хайме Линн встретилась с мужчиной, и он ей всё рассказал.