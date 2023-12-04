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Матвиенко заявила, что полностью аборты запрещены не будут

Матвиенко заявила, что полностью аборты запрещены не будут

Автор:
04 декабря 2023 16:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   аборт   беременность   выбор   дети   женщины   закон   
957
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По мнению парламентариях, прерывать беременность можно только в двух случаях: по медицинским показаниям или после изнасилования.

В последнее время в России всё больше говорят об абортах. В Крыму заявили, что больше не будут делать аборты в частных клиниках. В июле этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что готов рассмотреть предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник.

В свою очередь спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что о полном запрете абортов речи не идёт. Матвиенко уверена, что ни давление, ни криминализация не могут решить эту проблему. Все эти действия наоборот могут привести к тому, что аборты будут делать " в подполье".

Невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому. И не дай бог, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать медицинские операции не в медицинском учреждении, под контролем врача, в соответствующих условиях, а где-то в неприспособленных местах. Это угроза жизни женщин, это повышение смертности женщин, угроза их здоровью, - передаёт слова Матвиенко РБК.

По мнению Матвиенко, прерывать беременность можно только по двум причинам: изнасилование и медицинские показания. Слова парламентария передаёт ТАСС

"Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", — сказала она, добавив, что зачастую именно из-за бытовой неустроенности женщины идут на такой шаг, о котором потом жалеют всю жизнь.


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Метки: Россия   аборт   беременность   выбор   дети   женщины   закон   
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9  комментариев
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28k
Matrosskin Час назад
""ребенок будет поддержан государством", сказала она ". Да-да, и мы даже знаем фамилии этих детей. А всем остальным, как только первые же трудности возникнут - "Государство не просило вас рожать".
Вы поробуйте хоть раз, чисто ради эксперимента и чего-то нового сделать по нормальному: создать благоприятные условия. Раз видите в чём корень зла. Глядишь - ничего и запрещать не придётся. Я понимаю, что нашим чинушам/депутатикам непривычно так работать, потому что тут именно что работать придётся: придумывать программы поддержки, запускать их, контролировать выполнение, ипать и сажать нерадивых и вороватых ( что вообще опасно - так можно и себя посадить).
ПС. Ох, чую, как скоро буйным цветом расцветут подпольные абортарии. А с учётом % становящихся бесплодными их "выпускниц" - демографическая яма будет только углубляться.
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3k
Vovan Petroff 8 минут назад
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3k
владимир 12 минут назад
Сказала она по большому счету верно. Запрещать нельзя ни в коем случае. Первым делом нужно отменить алименты матери при отказе от ребенка. Вторым платить при таком отказе матери хотя бы 150000 руб. Сумма небольшая но многие в таком случае от аборта откажутся. Но на это они идти не хотят.
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6k
livaneth 19 минут назад
Вопрос: обязанна ли женщина забирать ребенка из роддома и растить его, принеся в жертву собственную карьеру и судьбу? Или можно оставить малыша тем, кто захочет усыновить и через пару-тройку месяцев вернуться на работу?
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927
Antarez 22 минуты назад
В Союзе абортов делали во много раз больше. Сейчас и так их количество упало.
Абортов будет меньше, но детей больше не будет.
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36
CyraxMotorsport Полчаса назад
Кем,чем, будет поддержан?Шта???а??
Они там упоротые напрочь...
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13k
кира Час назад
Увеличится не только количество криминальных абортов и бесплодия, но и количество отказников в родильных домах, дальше цепочкой потянется увеличение количесва детских домов, детей с икалеченной психикой и хроническими заболеваниями, асоциального поведения таких детей, со временем возрастет количество маргиналов... А все это следствие того, что воспитанием сейчас заниматься не хочет никто, все оказывают услуги.
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