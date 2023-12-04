Матвиенко заявила, что полностью аборты запрещены не будут

По мнению парламентариях, прерывать беременность можно только в двух случаях: по медицинским показаниям или после изнасилования.
В последнее время в России всё больше говорят об абортах. В Крыму заявили, что больше не будут делать аборты в частных клиниках. В июле этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что готов рассмотреть предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник.
В свою очередь спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что о полном запрете абортов речи не идёт. Матвиенко уверена, что ни давление, ни криминализация не могут решить эту проблему. Все эти действия наоборот могут привести к тому, что аборты будут делать " в подполье".
Невозможно запретить. Жизнь устроена по-другому. И не дай бог, допустить такими запретами, чтобы эта тема ушла в подполье, чтобы начали делать медицинские операции не в медицинском учреждении, под контролем врача, в соответствующих условиях, а где-то в неприспособленных местах. Это угроза жизни женщин, это повышение смертности женщин, угроза их здоровью, - передаёт слова Матвиенко РБК.
По мнению Матвиенко, прерывать беременность можно только по двум причинам: изнасилование и медицинские показания. Слова парламентария передаёт ТАСС
"Каждой женщине надо объяснить, что ребенок будет поддержан государством", — сказала она, добавив, что зачастую именно из-за бытовой неустроенности женщины идут на такой шаг, о котором потом жалеют всю жизнь.
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Вы поробуйте хоть раз, чисто ради эксперимента и чего-то нового сделать по нормальному: создать благоприятные условия. Раз видите в чём корень зла. Глядишь - ничего и запрещать не придётся. Я понимаю, что нашим чинушам/депутатикам непривычно так работать, потому что тут именно что работать придётся: придумывать программы поддержки, запускать их, контролировать выполнение, ипать и сажать нерадивых и вороватых ( что вообще опасно - так можно и себя посадить).
ПС. Ох, чую, как скоро буйным цветом расцветут подпольные абортарии. А с учётом % становящихся бесплодными их "выпускниц" - демографическая яма будет только углубляться.
Абортов будет меньше, но детей больше не будет.
Они там упоротые напрочь...
Легче предохраняться или в Беларусь, Казахстан съездить.