Матвиенко заявила, что полностью аборты запрещены не будут

В последнее время в России всё больше говорят об абортах. В Крыму заявили, что больше не будут делать аборты в частных клиниках. В июле этого года министр здравоохранения Михаил Мурашко отметил, что готов рассмотреть предложение по исключению абортов из перечня услуг российских коммерческих клиник.

В свою очередь спикер Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что о полном запрете абортов речи не идёт. Матвиенко уверена, что ни давление, ни криминализация не могут решить эту проблему. Все эти действия наоборот могут привести к тому, что аборты будут делать " в подполье".