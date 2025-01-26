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Сообщество Беременность и роды 99 постов • 34 подписчика подписаться
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В США нашли самую пожилую беременную женщину в мире

В США нашли самую пожилую беременную женщину в мире

Автор:
26 января 2025 09:15
Сообщество : Беременность и роды
Метки: Видео   США   беременность   женщины   роды   самая пожилая мама   
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Настало время историй, о которых невозможно молчать. Господа гусары, ваш выход ;)

Итак, эта история началась с того, когда молодая женщина по имени Мия решила проводить свою прабабушку в больницу. Пожилая дама в последнее время жаловалась на головокружение и общую усталость.


После небольшого обследования женщинам сообщили, что с бабулей, возраст которой достиг весьма почтенной отметки в 76 лет, все в порядке. Просто она... беременна. Да-да, в 76 лет. Более того, она находится уже на 12-й неделе.


От такой новости опешили все, даже сама шаловливая бабуля. Пока семья ломает голову, кто будет воспитывать ребёнка, рекордсменка готовится стать самой возрастной мамой в истории.


Женщина, которая в настоящее время удерживает рекорд как самая старая живая мать, — Эрраматти Мангамма из Индии. Она родила в 73 года с помощью кесарева сечения в 2019 году после экстракорпорального оплодотворения. Книга рекордов Гиннесса присудила звание самой старой матери, зачавшей естественным путем, британке по имени Дон Брук. Она родила сына в 59 лет в 1997 году.



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Метки: Видео   США   беременность   женщины   роды   самая пожилая мама   
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19  комментариев
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13k
harlamov 2 часа назад
Галкин разбушевался
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16k
Alex Полчаса назад
Галкин, поздравляю
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26k
homerchik 49 минут назад
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24k
Robin Hood Час назад
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37k
AzuveR Час назад
Покажите героя,будущего отца.
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243
Андрей Час назад
Опять черные. У них репродуктивный возраст от 12 до конца жизни. Неудивительно почему Америка так почернела
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3k
Gusev 2 часа назад
Какая на фиг я бабуся, если я ещё е@уся.
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22k
Дмитрий 2 часа назад

Как на Дерибасовской, угол Решильевской
В восемь часов вечера разнеслася весть
Как у нашей бабушки, у бабушки-старушки
Шестеро налётчиков отобрали честь

Оц, тоц, перевертоц бабушка здорова
Оц, тоц, перевертоц кушает компот
Оц, тоц, перевертоц и мечтает снова
Оц, тоц, перевертоц пережить налёт

Бабушка вздыхает, бабушка страдает
Потеряла бабка и покой, и сон
Двери все открыты, но не идут бандиты
Пусть придут не шестеро хотя бы вчетвером...
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133
lwxx rl 2 часа назад
Шаляпин?
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6k
вася васильев 2 часа назад
По-любому кого-то изнасиловала!))))
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21k
a_komolow 2 часа назад
И про старуху бывает порнуха!
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6k
Tuskub 3 часа назад
Фото "папки" в студию ))))
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23k
Честь имею 3 часа назад
Папу в студию!
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1k
Александр Л 3 часа назад
В смысле »нашли"? А она пряталась что-ли?
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5
Шурман Александр Л 3 часа назад
Потому что она черная :)
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