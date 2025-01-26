В США нашли самую пожилую беременную женщину в мире

От такой новости опешили все, даже сама шаловливая бабуля. Пока семья ломает голову, кто будет воспитывать ребёнка, рекордсменка готовится стать самой возрастной мамой в истории.

Женщина, которая в настоящее время удерживает рекорд как самая старая живая мать, — Эрраматти Мангамма из Индии. Она родила в 73 года с помощью кесарева сечения в 2019 году после экстракорпорального оплодотворения. Книга рекордов Гиннесса присудила звание самой старой матери, зачавшей естественным путем, британке по имени Дон Брук. Она родила сына в 59 лет в 1997 году.