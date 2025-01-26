В США нашли самую пожилую беременную женщину в мире

Настало время историй, о которых невозможно молчать. Господа гусары, ваш выход ;)
Итак, эта история началась с того, когда молодая женщина по имени Мия решила проводить свою прабабушку в больницу. Пожилая дама в последнее время жаловалась на головокружение и общую усталость.
После небольшого обследования женщинам сообщили, что с бабулей, возраст которой достиг весьма почтенной отметки в 76 лет, все в порядке. Просто она... беременна. Да-да, в 76 лет. Более того, она находится уже на 12-й неделе.
От такой новости опешили все, даже сама шаловливая бабуля. Пока семья ломает голову, кто будет воспитывать ребёнка, рекордсменка готовится стать самой возрастной мамой в истории.
Женщина, которая в настоящее время удерживает рекорд как самая старая живая мать, — Эрраматти Мангамма из Индии. Она родила в 73 года с помощью кесарева сечения в 2019 году после экстракорпорального оплодотворения. Книга рекордов Гиннесса присудила звание самой старой матери, зачавшей естественным путем, британке по имени Дон Брук. Она родила сына в 59 лет в 1997 году.
Источник:
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Как на Дерибасовской, угол Решильевской
В восемь часов вечера разнеслася весть
Как у нашей бабушки, у бабушки-старушки
Шестеро налётчиков отобрали честь
Оц, тоц, перевертоц бабушка здорова
Оц, тоц, перевертоц кушает компот
Оц, тоц, перевертоц и мечтает снова
Оц, тоц, перевертоц пережить налёт
Бабушка вздыхает, бабушка страдает
Потеряла бабка и покой, и сон
Двери все открыты, но не идут бандиты
Пусть придут не шестеро хотя бы вчетвером...