Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет

Сейчас построили прекрасную трассу М11 и Волочку это не прибавило дивидендов, теперь он вообще получается на отшибе и туда заезжают либо фанатики-фотографы, как я, либо дальнобойщики за водными процедурами и продажной любовью 😁

Но я бы отметил, что даже тут есть Макдональдс, где и собирается вся молодежь. Мне показалось, что это некая местная "культур-мультур" достопримечательность, где назначаются встречи, как деловые, так и романтические. Я решил перед прогулкой тут подкрепиться, но еще не зайдя внутрь, я сразу же приметил Дворец творчества напротив с любопытной мозаикой. Добраться до него было не так просто, кроссовки ну никак не подходили для того, чтобы пробираться по всему этому "дорожному полотну".