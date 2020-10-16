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Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет

Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет (21 фото)

Автор:
16 октября 2020 13:01
Метки: реалии   россия   современность   
1702
21
Вышний Волочек некогда связывал Петербург и Москву и был транспортным узлом между двух столиц, город был знаменит своим ткацким производством и вообще себя чувствовал "любимым сыном", а не "беспризорником", которым, по моему скромному мнению, сейчас и является.
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63k
Вит Вит 11 часов назад
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
Просто почуствуйте разницу......Это тоже Вышний Волочек....
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16k
Евгений 2 часа назад
Авторвыезай чаще за МКАД и таких городов ты много найдёшь.
Взять к примеру Мурманск. Каждый юбилей города проходит под лозунгом "Мурманск без деревяшек!", на всех выборах все кандидаты от всех партий обещают расселить деревяшки. Я помню "85 лет Мурманску без деревяшек", "90 лет...", "95 лет...", "100 лет...", сейчас будет 105 лет, ждём. Жители деревяшек уже ничего не ждут, провели себе канализацию и устанавливают стеклопакеты. Понимают, что ждать ещё можно долго.
Хотя город потихоньку-таки от деревяшек избавляется, даже муниципальное жильё стало появляться. Говорят, что качество построек так себе, сам не смотрел, не щупал - врать не буду, издалека выглядит симпатично.
А вот торговые центры растут регулярно.
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29k
Haratemich 2 часа назад
Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет
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6k
Administrator 6 часов назад
Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет
Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет
Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет
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9k
Хью́берт 7 часов назад
Лично по мне, то такая "безнадёга" куда лучше многого новостроя.
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6k
Агент Безопасной Национальности 7 часов назад
На фото ниже - тоже ВВ.
А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.

На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
На фото ниже - тоже ВВ. А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
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50k
Серый 9 часов назад
Бываю периодически проездом в ВВ. Один из красивейших городков между Москвой и Питером.
Скажу что автор мудло и серун. Очередная свинья ищущая говно. А ТС обычный русофоб и бот, из местного стада свинюков любящих срать везде, даже в постах с котиками.
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6k
Агент Безопасной Национальности uuid 7 часов назад
А нахер вас ловить?
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50k
Серый uuid 7 часов назад
О, хохол обиженный порвался )) и в перефорс сразу, вечнно у вас, свинот в сраных шароварах, со словарным запасом проблемы. И всегда гейскаяя любимая тема хохлоботская. Только и можете в НЕТ ТЫ. Школодауны чубатые. )
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27k
winergy2012 uuid 6 часов назад
Ты друг автора,так понимаю.Такой же говноед и хохлоскот.
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50k
Серый winergy2012 5 часов назад
Подозреваю, это твинк автора.
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27k
winergy2012 Серый 5 часов назад
Вполне возможно.
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6k
Matthew Hopkins 9 часов назад
Сейчас налетят, скажем так, представители определенной категории местных, и начнут орать что автор специально наснимал самых ужасных мест, что на самом деле там все иначе и т.д.
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6k
Matthew Hopkins 9 часов назад
А не, эти ........ уже здесь
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63k
Вит Вит Matthew Hopkins 9 часов назад
аффтар копирастер,но никак не фотограф......-"Источник: zen.yandex.ru"
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6k
Matthew Hopkins Вит Вит 9 часов назад
Да ладно, все остальные местные авторы постов занимаются тем же самым копипастингом.
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53k
Racer777 10 часов назад
А можно этого @УДАКА автора забанить, чтобы не видеть его высеры вообще никакие? Как это сделать?
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28k
Alex 11 часов назад
Автор в Карабаше не был
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5k
Татьянин день 11 часов назад
..... а Вы , Аолти , каким были ************ , таким и остались !!!
..... а Вы , Аолти , каким были ************ , таким и остались !!!
..... а Вы , Аолти , каким были ************ , таким и остались !!!
..... а Вы , Аолти , каким были ************ , таким и остались !!!
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11k
робт 11 часов назад
я так понял "трагичный" цветокор + зерно "пленки", тут создают бо'льшую часть атмосферы
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10k
Яромиръ 11 часов назад
аолти мудаку. США
аолти мудаку. США
аолти мудаку. США
аолти мудаку. США
аолти мудаку. США
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25k
Федор 11 часов назад
Посмотрел на автора и даже смотреть не стал, Это из разряда Варламова-Одувана, только aolti еще и фейки постит. В бан автора)
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13k
Alex ASK 11 часов назад
А разве из Жмеринки В.Волочёк видно?
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783
mr. Big Uh 11 часов назад
Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет
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1k
Скальпы Гуронов 11 часов назад
Это зависит от того кто и что снимает.
Если либерастный выродок и русофоб, ранней весной и специально подобранные виды, то да.
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5k
Сергей Скальпы Гуронов 11 часов назад
А если патриот-мудак то что меняется?
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10k
Яромиръ Сергей 11 часов назад
....ну, ты мудак, вот американские мудаки, что меняется?
....ну, ты мудак, вот американские мудаки, что меняется?
....ну, ты мудак, вот американские мудаки, что меняется?
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25k
Федор Сергей 11 часов назад
Сережа вопрос - ты патриотов считаешь м у д а к а м и??? Хм!!! Интересный подход!
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50k
Серый Сергей 9 часов назад
Делая слово патриот плохим, ты проявляешь свою свинскую предательскую натуру. Много говорит о твоей продажной сущности.
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6k
Фельдъегерь 11 часов назад
это автор еще на Украине не был, там все города такие
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44k
Albert GER Фельдъегерь 10 часов назад
Автор в Украине живёт.
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4k
Михаил Пумба 8 часов назад
это очень старые фото, до майдана))
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32k
Alex Пумба 6 часов назад
"Ложь. Вот мой город"
Фигня.
Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА.
В ВВ вообще что-ли жителей нет?
Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры?

Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
"Ложь. Вот мой город" Фигня. Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА. В ВВ вообще что-ли жителей нет? Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры? Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
"Ложь. Вот мой город" Фигня. Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА. В ВВ вообще что-ли жителей нет? Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры? Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
"Ложь. Вот мой город" Фигня. Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА. В ВВ вообще что-ли жителей нет? Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры? Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
"Ложь. Вот мой город" Фигня. Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА. В ВВ вообще что-ли жителей нет? Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры? Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
"Ложь. Вот мой город" Фигня. Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА. В ВВ вообще что-ли жителей нет? Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры? Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
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11k
Пумба Alex 3 часа назад
Не, ну если поискать, то найти можно всякого...
Не, ну если поискать, то найти можно всякого...
Не, ну если поискать, то найти можно всякого...
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11k
Пумба Михаил 3 часа назад
вот послемайданные (сам снимал)
вот послемайданные (сам снимал)
вот послемайданные (сам снимал)
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63k
Вит Вит 11 часов назад
"Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был"....%уёлти,а ты из своей деревни Гадюкино когда нибудь выезжал или так,по тырнету путешествуешь?
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Albert GER Вит Вит 10 часов назад
какое гадюкино???

жмэринский автор
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