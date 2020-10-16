Вышний Волочек- это безнадега. Самый депрессивный город, в котором я когда-либо был. Фотоотчет

Вышний Волочек некогда связывал Петербург и Москву и был транспортным узлом между двух столиц, город был знаменит своим ткацким производством и вообще себя чувствовал "любимым сыном", а не "беспризорником", которым, по моему скромному мнению, сейчас и является.
Направляясь сюда и начитавшись господина Варламова, который разнес по всем статьям этот город, я ожидал, что вряд ли буду восхищаться им, но мои ожидания оказались далеки от того, что предстало моим глазам. Прогулявшись пару часов, я понял, что задерживаться тут не хочу.
Возможно мной был выбран совершенно неудачный месяц и время года для этого путешествия, все таки март месяц многие города не красит, но тут все было чересчур.
Встретил меня этот городок какой-то теплотрассой, где обитают порядка десяти котов и выглядели они так, что если к ним повернуться спиной, то они тебя сожрут.
Возможно мной был выбран совершенно неудачный месяц и время года для этого путешествия, все таки март месяц многие города не красит, но тут все было чересчур.
Встретил меня этот городок какой-то теплотрассой, где обитают порядка десяти котов и выглядели они так, что если к ним повернуться спиной, то они тебя сожрут.
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Сейчас построили прекрасную трассу М11 и Волочку это не прибавило дивидендов, теперь он вообще получается на отшибе и туда заезжают либо фанатики-фотографы, как я, либо дальнобойщики за водными процедурами и продажной любовью 😁
Но я бы отметил, что даже тут есть Макдональдс, где и собирается вся молодежь. Мне показалось, что это некая местная "культур-мультур" достопримечательность, где назначаются встречи, как деловые, так и романтические. Я решил перед прогулкой тут подкрепиться, но еще не зайдя внутрь, я сразу же приметил Дворец творчества напротив с любопытной мозаикой. Добраться до него было не так просто, кроссовки ну никак не подходили для того, чтобы пробираться по всему этому "дорожному полотну".
Но я бы отметил, что даже тут есть Макдональдс, где и собирается вся молодежь. Мне показалось, что это некая местная "культур-мультур" достопримечательность, где назначаются встречи, как деловые, так и романтические. Я решил перед прогулкой тут подкрепиться, но еще не зайдя внутрь, я сразу же приметил Дворец творчества напротив с любопытной мозаикой. Добраться до него было не так просто, кроссовки ну никак не подходили для того, чтобы пробираться по всему этому "дорожному полотну".
Прогулка началась с исторического центра, где в объектив моего фотоаппарата попал такой вот персонаж. За эту фотографию многие подписчики в инсте меня корили и говорили, что это неэтично и тд и тп. Но это же репортаж и тут общепринятые понятия этики не работают.
Следующий кадр, в свое время, так же наделал шуму, хотя даже и не сам снимок, а мое рассуждение под ним. Ваш покорный слуга без накидывания и без навешивания клише рассуждал о том, какие перспективы у пацана в таком городе, как Вышний Волочек, и есть ли они вообще.
Все лучшее - детям! В городе был найден небольшой парк аттракционов и все бы ничего, но рядом стоящая разруха не добавляет оптимизма.
Поверьте мне, я не искал специально ракурсы и кадры, для того, чтобы очернить город и показать его в плохом свете. Ничего искать не приходилось - все было как на ладони.
А вот общественная баня, располагающая в историческом здании, выглядит не совсем плохо, хотя район города, в котором я ее нашел, был еще тот. Смесь гетто и промки.
Недалеко от бани стоит полузаброшенная ТЭЦ, во всяком случае, со стороны она именно так и выглядела. Что-то коптило, но вид удручающий.
Я, как фанат не только архитектуры, но и советского наследия, был безумно рад найти остатки некогда великой державы на задворках Вышнего Волочка. Тем более, случайные находки - вдвойне приятны.
Заброшенного, сгоревшего, обвалившегося и тд и тп. в городе очень много. Причина всей этой разрухи мне не совсем понятна.
Гостиный двор или Торговые ряды Вышнего Волочка - это прекрасный пример того, как памятник архитектуры федерального значения брошен на произвол судьбы. Денег нет, но вы держитесь - эта крылатая фраза тут как нельзя кстати, потому как памятник держится из последних сил. Но уже трижды были зафиксированы обрушения. Займутся ли им, отреставрируют .. ой вряд ли.
Печально все видеть в таком состоянии, в каких-то зданиях и отдельно взятых элементах декора еще видна богатая история, тут, например, остатки ворот, которым, скорее всего, очень много лет.
Изнанка города и неформальные достопримечательности меня интересуют в поездках в первую очередь, но Вышний Волочек это одна большая "изнанка". Хотя во дворы я так же заглядывал в поисках всяких артефактов.
Стеклопакеты во всем этом тлене выглядят нелепейше и это факт.
Я думаю, что Звягинцев мог бы тут снять ремейк Левиафана, ну или замутить что-то новенькое, но с тем же подтекстом.
Так же мне повезло увидеть Дом Культуры в Вышнем Волочке, конечно же заброшенный. Сейчас старичок уже снесен, город хочет строить на его месте новый. Почему повезло, потому как здание не являлось типовым и выделялось своей архитектурой.
Даже удалось немного пообщаться с местным, который рассказал, что у них нет в частном секторе централизованного водоснабжения и канализации. Цитирую - сынок, нам приходится ходить в яму.
Знакомство с городом я закончил тем, что залез в заброшенную мануфактуру "Пролетарский авангард", возможно о ней сделаю отдельную статью. Напротив нее стоит яркое мозаичное панно с товарищем Ульяновым.
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Метки: реалии россия современность
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Взять к примеру Мурманск. Каждый юбилей города проходит под лозунгом "Мурманск без деревяшек!", на всех выборах все кандидаты от всех партий обещают расселить деревяшки. Я помню "85 лет Мурманску без деревяшек", "90 лет...", "95 лет...", "100 лет...", сейчас будет 105 лет, ждём. Жители деревяшек уже ничего не ждут, провели себе канализацию и устанавливают стеклопакеты. Понимают, что ждать ещё можно долго.
Хотя город потихоньку-таки от деревяшек избавляется, даже муниципальное жильё стало появляться. Говорят, что качество построек так себе, сам не смотрел, не щупал - врать не буду, издалека выглядит симпатично.
А вот торговые центры растут регулярно.
А автору хочу напомнить анекдот про пчел, мед, мух и гавно.
Скажу что автор мудло и серун. Очередная свинья ищущая говно. А ТС обычный русофоб и бот, из местного стада свинюков любящих срать везде, даже в постах с котиками.
Если либерастный выродок и русофоб, ранней весной и специально подобранные виды, то да.
Фигня.
Если к вам в город запустить аолти (автор поста) с фотоаппаратом - он вам говна наснимает на год вперед. Как он там пишет "не подбирал специально кадры...снимал все подряд" в итоге кадры сделаны в разных заброшках города и на кадрах НИ ОДНОГО ЖИЛОГО ДОМА.
В ВВ вообще что-ли жителей нет?
Или фотограф все-же ВЫБИРАЛ кадры?
Вот вам ваш Кривой Рог глазами говноеда аолти (узнаете свой город?), как говориться "Не подбирал кадры специально, фотографировал все подряд":
жмэринский автор