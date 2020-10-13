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"Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска

"Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска (5 фото + 1 видео)

Автор:
13 октября 2020 15:03
Сообщество : Жить в России
Метки: Кисловодск   Ставропольский край   видео   дороги   мэр   россия   селекторное совещание   
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Селекторное совещание с главой Ставропольского края пошло не по плану. Владимир Владимиров сначала возмутился тем, что подчиненный без подсказок не может ответить на его вопросы, затем вышел из себя и накричал на мямлившего мэра Кисловодска Александра Курбатова.

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Метки: Кисловодск   Ставропольский край   видео   дороги   мэр   россия   селекторное совещание   
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13  комментариев
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1k
SSD 2 часа назад
Периодически идет "потрясывание" кулачками, которое никчему не приводит. Вспоминается, как Путину про водопровод докладывали каждый год, а потом все украли...
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9k
Денис 17 секунд назад
"Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска
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2k
Димка Смола/67 23 минуты назад
Ребята пока не пойдут посадки за халатность, бездействие это бесполезно!!! За мошенничество если ты чиновник и взятки сроки от 7 лет с конфискацией всего имущество и у Вора и у его родни!!! Не боятся они ни хрена уже!!! И Вовке Пукину привет, он так то капитан этой пирамиды мать её власти!!!
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61
Lexx Ako Димка Смола/67 5 минут назад
Я думаю не посадки, а лучше расстрелы за воровство. Только пока у власти такие упыри, надеяться не на что.
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778
Василий Час назад
Почти Фургал)
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6
Богатый Дед 2 часа назад
вброс, что бы мы видели как власть имущие работают?
только сплошное бла-бла-бла... а дороги так и нет

интересно 200 лямов на инженерку, это что (как провести водосток, сделать отливы)?
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7k
Тёплый Ламповый Богатый Дед 46 минут назад
там весь вопрос в подписи и ответственности, плюс 80% этой суммы уже распилена. Но все равно, даже не стыдятся такие суммы заявлять в открытую
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60k
HundeBeißer2 2 часа назад
"Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска
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3k
Deniss 2 часа назад
Клоуны при власти
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28k
Alex 2 часа назад
Пид*сы
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