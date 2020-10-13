"Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска

Сначала Владимиров возмущается тем, что Курбатов, мэр Кисловодска, не может без суфлеров ответить о том, существует ли дорога, ведущая из города в одну из школ. Когда после паузы глава города неуверенно заявляет, что она есть, но плохая, Владимиров срывается на крик.

Оказывается, что дорогу строили под будущее финансирование под гарантийные письма, иначе ее совсем бы не было. "Все все понимают", - объясняет Курбатов, и Владимиров негодует. Он требует немедленно предоставить проектную документацию и экспертизу, а в противном случае чиновник может "идти вон". "Я посмотрю, чтоб ты перестал врать", — резюмирует губернатор.