"Задолбали!": губернатор Ставрополья жестко отчитал мэра Кисловодска

Селекторное совещание с главой Ставропольского края пошло не по плану. Владимир Владимиров сначала возмутился тем, что подчиненный без подсказок не может ответить на его вопросы, затем вышел из себя и накричал на мямлившего мэра Кисловодска Александра Курбатова.
Не все совещания проходят гладко. В Сети появилось видео, на котором глава Ставропольского края, похоже, едва сдерживается, чтобы не начать употреблять обсценную лексику.
Сначала Владимиров возмущается тем, что Курбатов, мэр Кисловодска, не может без суфлеров ответить о том, существует ли дорога, ведущая из города в одну из школ. Когда после паузы глава города неуверенно заявляет, что она есть, но плохая, Владимиров срывается на крик.
Оказывается, что дорогу строили под будущее финансирование под гарантийные письма, иначе ее совсем бы не было. "Все все понимают", - объясняет Курбатов, и Владимиров негодует. Он требует немедленно предоставить проектную документацию и экспертизу, а в противном случае чиновник может "идти вон". "Я посмотрю, чтоб ты перестал врать", — резюмирует губернатор.
Оказывается, что дорогу строили под будущее финансирование под гарантийные письма, иначе ее совсем бы не было. "Все все понимают", - объясняет Курбатов, и Владимиров негодует. Он требует немедленно предоставить проектную документацию и экспертизу, а в противном случае чиновник может "идти вон". "Я посмотрю, чтоб ты перестал врать", — резюмирует губернатор.
Впрочем, в Сети происходящему поверили не очень. На "народного" губернатора, говорят, Владимиров не тянет.
Да это ж театр просто, пацаны через час уже в бане водку плечом к плечу пить будут.— Aleksandr Khorikov (@Mel_O4) October 13, 2020
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только сплошное бла-бла-бла... а дороги так и нет
интересно 200 лямов на инженерку, это что (как провести водосток, сделать отливы)?